Sức khỏe

4 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại đang dẫn đến ung thư

Ngọc Quý
Ngọc Quý
07/08/2025 08:08 GMT+7

Các nghiên cứu y học phát hiện ung thư không chỉ do yếu tố di truyền, ô nhiễm mà còn từ những hành vi có hại kéo dài. Những hành vi này gây tổn thương ADN, từ đó tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.

Những kiểu sinh hoạt sau tưởng vô hại nhưng nếu kéo dài sẽ làm tăng rủi ro mắc ung thư.

Thói quen làm tăng căng thẳng

Ngủ nướng, vừa thức dậy đã lướt điện thoại, cùng lúc làm nhiều việc sẽ làm gia tăng căng thẳng. Căng thẳng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn tác động xấu đến hệ miễn dịch, làm tăng phản ứng viêm và thay đổi nội tiết tố. Tất cả yếu tố này góp phần vào nguy cơ phát triển ung thư, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

4 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại đang dẫn đến ung thư - Ảnh 1.

Căng thẳng kéo dài làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có ung thư

ẢNH: AI

Một phân tích trên chuyên san BMJ cho thấy mối liên kết đáng kể giữa căng thẳng tâm lý cao và nguy cơ tử vong do ung thư. Dù căng thẳng không trực tiếp gây ung thư nhưng lại gián tiếp ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe, chẳng hạn như hút thuốc, ăn uống kém lành mạnh và ít vận động. Hệ quả là góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Không bảo vệ da trước ánh nắng

Tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím (UV) mà không có biện pháp bảo vệ như dùng kem chống nắng, đội mũ, đeo kính râm có thể gây tổn thương ADN trong tế bào da. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư da, đặc biệt là u ác tính. Trên thực tế, chỉ một lần cháy nắng nghiêm trọng cũng làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc ung thư da ác tính sau này.

Ngồi quá lâu làm tăng nguy cơ cao mắc ung thư

Ngồi một chỗ trong thời gian dài, dù là làm việc, chơi game, xem tivi hay lái xe, đều làm tăng nguy cơ cao mắc nhiều loại ung thư, chẳng hạn ung thư ruột kết, nội mạc tử cung và phổi. Nguyên nhân là do ngồi lâu gây giảm hoạt động chuyển hóa, dẫn đến tình trạng viêm mạn tính, kháng insulin và rối loạn hoóc môn. Đây là những yếu tố thúc đẩy sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư.

Ngủ kém

Giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể nghỉ ngơi mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch, tái tạo tế bào và điều hòa nội tiết. Thiếu ngủ, ngủ không sâu hoặc rối loạn nhịp sinh học sẽ làm tăng hoóc môn căng thẳng cortisol, gây suy yếu hệ miễn dịch và tăng viêm mạn tính. Những yếu tố này đều góp phần cho ung thư phát triển, theo Medical News Today.

Khám phá thêm chủ đề

