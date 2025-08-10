Men gan cao: Ăn gì buổi sáng để không gây quá tải gan?

Điều chỉnh chế độ ăn, đặc biệt là bữa sáng, sẽ giúp giảm áp lực lên gan, hỗ trợ quá trình phục hồi và ngăn ngừa tổn thương thêm. Đặc biệt, một số món được chứng minh có tác dụng hỗ trợ chức năng gan, giảm viêm và cải thiện chuyển hóa chất béo, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Trứng luộc và yến mạch là những món ăn sáng rất tốt cho người men gan cao ẢNH: AI

Yến mạch giảm tải cho gan

Yến mạch là nguồn cung cấp beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp cải thiện chuyển hóa lipid và giảm mỡ trong gan. Beta-glucan được chứng minh có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ điều chỉnh men gan ALT, AST.

Ngoài ra, yến mạch do có nhiều chất xơ nên được tiêu hóa và hấp thụ chậm hơn so với tinh bột trắng, chẳng hạn bánh mì, bánh ngọt hay cơm trắng. Nhờ đó, yến mạch không làm tăng đường huyết đột ngột, giữ đường huyết ổn định, giảm tải cho gan khi chuyển hóa đường glucose. Một bữa sáng với yến mạch nấu chín, thêm một ít trái cây tươi là lựa chọn lý tưởng cho người men gan cao.

Trái cây ít đường

Một số loại trái cây như táo, bưởi, việt quất và kiwi rất giàu vitamin C, polyphenol và các chất chống ô xy hóa có tác dụng giảm viêm, chống tổn thương tế bào gan. Đặc biệt, polyphenol trong trái cây giúp cải thiện chức năng gan ở người bị gan nhiễm mỡ không do rượu. Ngoài ra, việt quất còn chứa anthocyanin, hợp chất giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm men gan ALT.

Trứng luộc

Choline là dưỡng chất thiết yếu cho quá trình vận chuyển chất béo ra khỏi gan. Thiếu hụt choline dẫn đến tích tụ mỡ gan và tăng men gan. Trứng, đặc biệt là lòng đỏ, là nguồn choline tự nhiên dồi dào.

Một quả trứng luộc chứa khoảng 147 mg choline, gần 30% nhu cầu hằng ngày cho người trưởng thành. Tuy nhiên, người bị gan nhiễm mỡ nên ăn trứng luộc hoặc hấp, tránh chiên vì dầu mỡ làm tăng gánh nặng cho gan.

Trà xanh

Uống một tách trà xanh ấm vào buổi sáng giúp gan khởi động nhẹ nhàng, đồng thời cung cấp catechin. Đây là chất chống ô xy hóa mạnh giúp giảm tổn thương gan. Nghiên cứu trên chuyên san International Journal of Molecular Medicine cho thấy catechin trong trà xanh giúp giảm mỡ gan và cải thiện chức năng gan thông qua cơ chế chống ô xy hóa và chống viêm.

Trà xanh dù mang nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải lúc nào uống trà xanh cũng tốt. Các chuyên gia khuyến cáo cần tránh uống trà xanh khi bụng quá đói hoặc uống quá đậm vì có thể gây kích ứng dạ dày, theo Eating Well.