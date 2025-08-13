Loại sữa giúp giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim, tiểu đường

Hầu hết các hướng dẫn về chế độ ăn uống đều khuyến nghị tiêu thụ từ 2 - 3 phần sữa mỗi ngày để duy trì năng lượng và sức khỏe cho cơ thể. Nghiên cứu cho thấy sữa có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học European Journal of Clinical Nutrition, đã chỉ ra chính xác loại sữa có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và ung thư, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Nhằm tìm hiểu mối tác động của sữa đối với các kết quả sức khỏe khác nhau ở người trưởng thành, các nhà nghiên cứu từ Trường Y và sức khỏe TUM - Đại học Kỹ thuật Munich, Trung tâm y tế - Đại học Freiburg và một số trung tâm nghiên cứu ở Đức đã xem xét ảnh hưởng của sữa đến sức khỏe tim mạch, các loại ung thư khác nhau, thành phần cơ thể, tỷ lệ tử vong và các khía cạnh khác như tiểu đường loại 2, sức khỏe xương khớp và chức năng não.

Họ đã tiến hành đánh giá chi tiết các nghiên cứu hiện có - tập trung vào 2 chủ đề chính: Tiêu thụ sữa và tác động của nó đến sức khỏe.

Sữa chua làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, tiểu đường loại 2 và các loại ung thư Ảnh: AI

Các tác giả đã xác định được 29 kết quả sức khỏe liên quan đến chế độ ăn uống, được chia thành 5 loại chính:

Sức khỏe tim mạch: Bao gồm bệnh tim, đột quỵ, huyết áp cao và các vấn đề tim mạch khác.

Ung thư: Nhiều loại ung thư có liên quan đến chế độ ăn uống, như ung thư vú, đại trực tràng, phổi, dạ dày và ung thư tuyến tiền liệt, cùng nhiều loại khác.

Cân nặng: Các vấn đề như thừa cân hoặc béo phì và tăng cân.

Tỷ lệ tử vong: Bao gồm tỷ lệ tử vong chung và tử vong do bệnh tim mạch.

Các vấn đề khác: Bao gồm tiểu đường loại 2, xương khớp và chức năng não.

Sau đó, các nhà nghiên cứu xem xét tác động đến sức khỏe của các loại sữa khác nhau, như sữa, phô mai, sữa chua và sữa lên men. Họ đã phân tích 281 mối liên hệ giữa sữa và các kết quả sức khỏe, như tim mạch, ung thư, cân nặng và tiểu đường.

Kết quả đã phát hiện có 2 loại sữa có tác dụng vượt trội trong việc ngăn ngừa bệnh tim, tiểu đường và ung thư. Đó là:

Sữa chua. Kết quả cho thấy loại sữa này nổi bật với lợi ích đặc biệt, 25 nghiên cứu đều công nhận nó làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, tiểu đường loại 2 và các loại ung thư như ung thư bàng quang, vú, đại trực tràng, theo Eating Well.

Sữa lên men. Các sản phẩm sữa lên men cho thấy những lợi ích nhất quán nhất, và 13 nghiên cứu đã đi sâu vào sữa lên men. Kết quả là cả 13 nghiên cứu đều chứng minh sữa lên men giúp giảm nguy cơ mắc các kết quả sức khỏe tiêu cực, bao gồm bệnh tim, đột quỵ, các loại ung thư như ung thư bàng quang và ung thư vú.

Các tác giả đã kết luận: Nghiên cứu này nhấn mạnh việc bổ sung sữa chua - tốt nhất là sữa chua nguyên chất, không đường, các sản phẩm sữa lên men, là lựa chọn thông minh để hỗ trợ sức khỏe tổng thể, đặc biệt là ngăn ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường và cả một số loại ung thư.

Ngoài ra, cần kết hợp với các thực phẩm bổ dưỡng như trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.