5 mẹo ăn uống giúp bạn thoát khỏi tiền tiểu đường

Muốn thoát khỏi tiền tiểu đường, bạn cần làm nhiều việc, trong đó có việc ăn uống phù hợp. Dưới đây là 5 mẹo ăn kiêng có thể góp phần giúp bạn thoát khỏi tiền tiểu đường, theo Times of India.

Thực phẩm toàn phần giúp kiểm soát tiểu đường hiệu quả và nâng cao sức khỏe hằng ngày

Một số loại thực phẩm toàn phần và giàu chất xơ ẢNH MINH HỌA: AI

Thực phẩm nguyên cám (còn gọi là ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm toàn phần) bao gồm các loại thực phẩm tự nhiên, chứa hàm lượng dinh dưỡng và chất xơ cao. Chế độ ăn toàn phần nên tập trung vào các loại rau lá như rau bina (còn gọi là rau chân vịt, cải bó xôi…), cải xoăn và bông cải xanh. Những loại rau này chứa ít carbohydrate (viết tắt là carb), có hàm lượng vitamin và chất xơ dồi dào, theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ.

Carb là một chất dinh dưỡng đa lượng, còn được gọi là đường bột, là một trong ba nguồn năng lượng chính của cơ thể, bên cạnh protein và chất béo.

Về carb, bạn nên sử dụng gạo lứt kết hợp với hạt diêm mạch và yến mạch, thay vì ăn gạo trắng và bánh mì trắng. Hàm lượng chất xơ trong ngũ cốc nguyên hạt giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào cơ thể. Nên hạn chế bánh mì trắng chế biến sẵn cùng với đồ ăn nhẹ nhiều đường và các sản phẩm đóng gói. Nguyên nhân là do chúng chứa chất béo không lành mạnh và quá nhiều đường.

Thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường vì nó kéo dài quá trình tiêu hóa và làm giảm tốc độ hấp thụ đường của cơ thể, để tránh lượng đường trong máu tăng đột biến.

Các loại quả mọng (dâu tây, việt quất), táo và lê là nguồn cung cấp chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào.

Những thực phẩm giàu chất xơ ở nhóm rau củ có nhiều loại, trong đó cà rốt, súp lơ, cải Brussels rất tuyệt vời.

Các bữa ăn và món sinh tố của bạn sẽ được bổ sung chất xơ và chất béo omega-3 khi bạn thêm hạt chia hoặc hạt lanh vào.

Các loại hạt, trong đó có hạt hạnh nhân và quả óc chó cung cấp cả chất xơ và chất béo tốt cho sức khỏe tim mạch.

Và tốt nhất là bạn nên ăn chất xơ trong mỗi bữa ăn.

Chất béo lành mạnh

Sử dụng dầu ô liu hoặc dầu bơ, thay vì bơ hoặc các loại dầu chứa chất béo bão hòa, khi bạn nấu ăn ẢNH MINH HỌA: AI

Cần loại bỏ quan niệm sai lầm cho rằng tất cả chất béo đều là xấu. Thật ra, chất béo lành mạnh trong cơ thể giúp tăng cường độ nhạy insulin và giảm viêm, giúp kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả.

Bạn hãy sử dụng dầu ô liu hoặc dầu bơ, thay vì bơ hoặc các loại dầu chứa chất béo bão hòa, khi bạn nấu ăn.

Quả hạch và các loại hạt cung cấp chất béo tốt cũng như protein khi dùng làm đồ ăn nhẹ.

Ăn các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi từ 2 đến 3 lần mỗi tuần sẽ cung cấp cho cơ thể axit béo omega-3, giúp chống viêm.

Bạn nên hạn chế chất béo không lành mạnh từ đồ chiên hoặc đồ ăn nhanh, vì chúng làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch liên quan đến bệnh tiểu đường.

Khẩu phần và giờ ăn

Khẩu phần ăn và thời điểm ăn cũng quan trọng. Thay vì ăn 2 hoặc 3 bữa lớn trong ngày thì bạn nên chia ra thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Điều này có thể ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến, theo Phòng khám Mayo.

Nên nhớ rằng, ăn tối muộn, ngay trước khi đi ngủ có thể làm rối loạn lượng đường trong máu.

Đừng ăn quá no, mà biết dừng lại khi bạn gần no (nhưng chưa no hoàn toàn).

Bổ sung các loại thực phẩm được cho là có tác dụng hạ đường huyết

Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng một số loại thực phẩm nhất định có thể giúp giảm lượng đường trong máu và tăng cường hiệu quả của insulin.

Như bột quế thêm vào bột yến mạch hoặc trà có thể làm giảm lượng đường trong máu khi bạn ăn kiêng. Mướp đắng (khổ qua) chứa các hợp chất giống insulin giúp giảm lượng đường trong máu…

Cuối cùng, xin lưu ý với bạn, bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, nó không thay thế cho những lời khuyên về y tế.