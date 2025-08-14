Các loại trái cây giàu chất xơ

Việc kết hợp đa dạng các loại trái cây này trong khẩu phần ăn hằng ngày là cách đơn giản và tự nhiên để chăm sóc sức khỏe toàn diện, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Theo bà Suzanne Fisher, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết, tăng cường chất xơ trong chế độ ăn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện cả tình trạng táo bón và tiêu chảy, kiểm soát bệnh tiểu đường nhờ duy trì ổn định đường huyết, hỗ trợ quản lý cân nặng do giúp no lâu hơn và bảo vệ tim mạch nhờ khả năng giảm cholesterol.

Chanh dây, ổi, kiwi, lê... là những loại trái cây giàu chất xơ Ảnh: AI

Chanh dây

Chanh dây giàu hàm lượng chất xơ, với khoảng 24,5 g chất xơ trong 236 g chanh dây tươi. Ngoài chất xơ, loại quả này còn chứa vitamin A và C, giúp duy trì sức khỏe mắt, da và hệ miễn dịch.

Ổi

Trong 236 g ổi chứa khoảng 8,9 g chất xơ. Loại quả này có lượng chất xơ gấp đôi táo và hàm lượng vitamin C vượt cam.

Mâm xôi đỏ

Mâm xôi đỏ cung cấp 8 g chất xơ trong 123 g quả, là loại quả mọng có hàm lượng chất xơ cao nhất. Lượng chất xơ này đáp ứng khoảng một phần ba nhu cầu chất xơ mỗi ngày.

Ngoài ra, mâm xôi đỏ giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, có thể ăn tươi hoặc dùng trong các món tráng miệng.

Mâm xôi đen

Mâm xôi đen chứa 7,6 g chất xơ trong 144 g quả, giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất.

Lê

Lê chứa 5,5 g chất xơ trong một quả cỡ trung bình khoảng 178 g, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa.

Kiwi

Kiwi có 5,4 g chất xơ trong 177 g thịt quả, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Hai quả kiwi nhỏ có lượng chất xơ gấp đôi một quả cam. Khi ăn cả vỏ, bạn có thể nhận được lượng chất xơ thêm khoảng 50%.

Bưởi

Bưởi chứa 5 g chất xơ trong một quả nặng khoảng 230 g, giàu vitamin A, C và khoáng chất. Bưởi có hàm lượng nước cao trên 91%, giúp hỗ trợ hydrat hóa cơ thể.

Bơ

Bơ cung cấp 5 g chất xơ trong 75 g thịt quả, ít carbohydrate, giàu vitamin E và chất béo tốt cho tim mạch.