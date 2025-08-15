Ngày mới với tin tức sức khỏe: Chuyên gia chỉ cách ăn cà chua phòng ung thư

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Uống chừng này trà mỗi ngày là tốt nhất để bạn sống thọ hơn; Vì sao cân nặng không giảm dù đã đi bộ đều đặn?; Tăng cân đột ngột: 5 lý do khó tin và cách khắc phục...

Loại quả có trong bếp không ngờ là 'vũ khí bí mật' chống ung thư

Cà chua chứa các hợp chất thực vật phytochemical - đặc biệt là lycopene - có thể giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư.

Theo chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cao cấp Katrina Sommer từ Viện Ung thư OSF (Mỹ), những dưỡng chất có trong cà chua giúp chống viêm, hoạt động như chất chống oxy hóa, từ đó loại bỏ các gốc tự do vốn là nguyên nhân có thể dẫn đến ung thư.

Nghiên cứu cho thấy ăn cà chua vài lần mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt di căn Ảnh: AI

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), đã có 72 nghiên cứu trên người và động vật xác nhận rằng lycopene có hoạt tính chống ung thư.

Nghiên cứu cho thấy ăn cà chua vài lần mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt di căn, chuyên gia Sommer cho biết.

Để lycopene được hấp thụ tốt nhất, nên nấu chín cà chua và thêm một chút dầu ô liu. Chuyên gia giải thích nấu chín giúp hấp thụ dưỡng chất tốt hơn so với cà chua còn sống.

Phát hiện: Uống chừng này trà mỗi ngày là tốt nhất để bạn sống thọ hơn

Trà là một trong những loại đồ uống phổ biến nhất trên thế giới. Với các hợp chất chống oxy hóa, trà từ lâu đã được biết đến với tác dụng bảo vệ sức khỏe, bao gồm cả vai trò phòng ngừa ung thư và bệnh tim.

Giờ đây, nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Frontiers in Nutrition đã tìm ra lượng trà tốt nhất có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là bệnh tim mạch và ung thư.

Uống trà không đường với lượng vừa phải, khoảng 3,5-4,5 ly (mỗi ly 250 ml) mỗi ngày là tốt nhất để giảm nguy cơ tử vong Ảnh: AI

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư Quốc gia Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc và Trường Y khoa Liên hợp Bắc Kinh phối hợp với nhiều trường đại học khác của Trung Quốc đã sử dụng dữ liệu của 195.361 người tham gia trong độ tuổi từ 37-73 từ Ngân hàng Sinh học Anh (UK Biobank). Những người tham gia được chia thành 4 nhóm: không uống trà, uống trà không đường, uống trà có đường và uống trà có chất tạo ngọt nhân tạo.

Khảo sát đã ghi nhận lượng trà tiêu thụ trung bình mỗi ngày, loại trà (phần lớn là trà đen) và lượng đường hoặc chất tạo ngọt được thêm vào mỗi ly (trung bình 1,1 muỗng đường hoặc 1,4 muỗng chất tạo ngọt nhân tạo cho mỗi ly 250 ml).

Kết quả cho thấy uống trà không đường mỗi ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong, kéo dài tuổi thọ.

Cụ thể, uống 3,5-4,5 ly trà không đường/ngày (nhất là trà đen) giúp giảm:

20% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

14% nguy cơ tử vong do ung thư.

27% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Ngược lại, thêm đường hoặc chất tạo ngọt vào trà có thể làm giảm hoặc mất những lợi ích trên.

Vì sao cân nặng không giảm dù đã đi bộ đều đặn?

Nhiều người dù đã đi bộ đều đặn nhưng vẫn không giảm cân. Nguyên nhân có thể không phải do tập luyện kém chăm chỉ mà vì cơ thể đã thích nghi với cường độ vận động hoặc vô tình mắc một số sai lầm sinh hoạt.

Nếu đã duy trì đi bộ đều đặn nhưng không thấy giảm cân, nguyên nhân có thể do những điều sau:

Để giảm mỡ bền vững và tránh mất cơ, người tập cần kết hợp đi bộ với các bài sức mạnh ẢNH: AI

Không còn tạo đủ kích thích. Cơ thể rất thông minh. Nếu chúng ta luôn đi bộ với cùng một tốc độ và quãng đường qua nhiều ngày thì cơ thể sẽ nhanh chóng thích nghi, từ đó hiệu quả đốt calo giảm dần theo thời gian. Cuối cùng, việc giảm mỡ sẽ chững lại. Để khắc phục tình trạng này, người tập cần tăng độ khó, chẳng hạn thử đi nhanh hơn, leo dốc hoặc áp dụng phương pháp cường độ cao ngắt quãng.

Đi bộ mà không tập sức mạnh. Rất nhiều người bỏ qua vai trò của tập tạ hoặc các bài tập sức mạnh như squat, hít đất hay kéo xà đơn. Nếu cắt giảm calo kết hợp đi bộ thì cơ thể sẽ giảm mỡ thừa nhưng cũng sẽ mất cả khối lượng cơ. Khối lượng cơ ít đi thì khả năng đốt calo cũng giảm. Do đó, bên cạnh đi bộ, mọi người cũng cần tập các bài sức mạnh để duy trì khối lượng cơ.