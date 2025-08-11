Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống nước giờ nào tốt cho sức khỏe hơn?

Bắt đầu Ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 7 loại thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ bụng; Hay ăn mì gói: Chuyên gia chỉ mẹo hay để đảm bảo sức khỏe; Bác sĩ: 3 loại thực phẩm giúp cải thiện chức năng thận; 5 lỗi khi plank khiến mỡ bụng mãi không tan...

Bác sĩ: Uống nước giờ nào tốt cho sức khỏe hơn?

Trong y học cổ truyền, nước không chỉ là thức uống giải khát mà còn là thuốc!

Mọi người thường được khuyên nên uống nhiều nước. Nhưng nếu chưa thấy khát nước thì sao?

Có thời điểm nào mà uống nước sẽ tốt cho sức khỏe hơn không?

Sau đây, chuyên gia chia sẻ thời điểm uống nước để tối đa hóa lợi ích.

Ngay sau khi thức dậy, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy uống một ly nước ấm ẢNH MINH HỌA: AI

Bác sĩ Partap Chauhan, Giám đốc Phòng khám Y học Cổ truyền Jiva Ayurveda (Ấn Độ), khẳng định cách thức và thời điểm uống nước rất quan trọng. Trong y học cổ truyền, nước không chỉ là thức uống giải khát mà còn là thuốc, là nhịp điệu - tượng trưng cho bản chất tuần hoàn của sự sống.

Uống nước một cách có ý thức có thể chữa lành, tiếp thêm năng lượng và cân bằng cơ thể. Uống nước chánh niệm thực sự có thể hỗ trợ cơ thể thúc đẩy quá trình chữa lành, bác sĩ Chauhan cho hay.

Vì vậy, bác sĩ Chauhan đã chỉ ra 5 thời điểm trong ngày mọi người cần phải uống nước để cải thiện lợi ích cho sức khỏe, theo tờ Indian Express.

7 loại thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ bụng

7 loại thực phẩm giàu chất xơ này sẽ giúp kiềm chế cơn đói và cắt giảm calo một cách tự nhiên.

Nếu bạn đang muốn giảm cân, giảm mỡ bụng thì có nhiều việc phải làm, trong đó có việc tăng cường ăn chất xơ.

Những thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ bụng ẢNH MINH HỌA: AI

Jonah Mitchell, huấn luyện viên (HLV) cá nhân và là HLV dinh dưỡng ở Mỹ, cho biết: Không có loại thực phẩm nào có thể làm giảm mỡ bụng, nhưng những loại thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp bạn tạo ra sự thâm hụt calo một cách ổn định. Đây chính là điều kỳ diệu. Thực phẩm giàu chất xơ giúp cải thiện lượng đường trong máu, từ đó thúc đẩy độ nhạy insulin, giúp cải thiện tiêu hóa để bạn cảm thấy no lâu hơn, theo trang sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Cũng theo HLV Mitchell, chất xơ "nuôi dưỡng đường ruột của bạn, giúp cải thiện chức năng nội tiết tố và giảm viêm".

Nói tóm lại, những loại thực phẩm này không đốt cháy chất béo theo cách nghĩ của nhiều người, nhưng chúng giúp ta ăn ít calo hơn, là cách thực sự để cơ thể giảm mỡ và săn chắc.

Khám phá trái bơ - thực phẩm siêu dinh dưỡng cho sức khỏe bạn dễ dàng tận hưởng. Trái bơ là thực phẩm giàu chất xơ đầu tiên mà huấn luyện viên này khuyên dùng. Theo ông Mitchell, bơ được coi là loại thực phẩm chủ lực trong nhóm chất béo lành mạnh nhờ có mật độ dinh dưỡng và hàm lượng chất xơ cao hơn.

Bơ có thể được thêm vào các bữa ăn, hoặc là sinh tố, giúp bạn tăng cường chất xơ theo nhiều cách. Cứ nửa trái bơ cung cấp cho bạn khoảng 5g chất xơ.

5 lỗi khi plank khiến mỡ bụng mãi không tan

Nhiều người dù plank đều đặn mỗi ngày nhưng không thấy hiệu quả. Nguyên nhân phần lớn là do mắc lỗi khi plank. Tập plank sai cách không những không giảm được mỡ bụng mà còn có thể gây đau lưng, mỏi cổ hoặc chấn thương vai.

Dưới đây là những sai lầm khi plank thường gặp nhất và cách khắc phục để đạt hiệu quả đốt mỡ bụng tối đa.

Plank lâu nhưng tư thế sai chỉ gây mệt mỏi và tăng nguy cơ chấn thương ẢNH MINH HỌA: AI

Bài tập plank hiệu quả giúp cải thiện tình trạng lưng cong và tăng cường sức mạnh cơ thể. Một trong những lỗi phổ biến nhất khi plank là để lưng cong xuống hoặc cong lên cao. Điều này không chỉ làm giảm tác động lên cơ bụng mà còn gây căng thẳng cho cột sống thắt lưng, có thể dẫn đến đau lưng, chấn thương hoặc giảm hiệu quả đốt mỡ, theo chuyên trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Để khắc phục lỗi này, người tập hãy tưởng tượng cơ thể như một tấm ván thẳng từ vai đến gót chân. Siết chặt cơ bụng, hóp nhẹ mông và không để hông sa xuống. Nếu cần, hãy tập trước gương để điều chỉnh tư thế.

