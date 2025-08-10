Ngày mới với tin tức sức khỏe: Sáng ăn gì tốt cho gan?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Chỉ một vết mèo cào nhỏ không ngờ có thể gây bệnh não nghiêm trọng; Lỗi nhỏ khi ngủ không ngờ gây suy thận cấp và hàng trăm bệnh khác; 5 thay đổi lạ ở nam giới cảnh báo mất cân bằng nội tiết...

Men gan cao: Ăn gì buổi sáng để không gây quá tải gan?

Men gan cao là dấu hiệu cho thấy gan đang chịu tổn thương hoặc hoạt động quá tải. Nguyên nhân có thể do viêm gan, gan nhiễm mỡ, uống rượu bia, dùng thuốc dài ngày hoặc lối sống kém lành mạnh.

Điều chỉnh chế độ ăn, đặc biệt là bữa sáng, sẽ giúp giảm áp lực lên gan, hỗ trợ quá trình phục hồi và ngăn ngừa tổn thương thêm. Đặc biệt, một số món được chứng minh có tác dụng hỗ trợ chức năng gan, giảm viêm và cải thiện chuyển hóa chất béo.

Trứng luộc là một trong những món ăn sáng rất tốt cho người men gan cao ẢNH: AI

Yến mạch giảm tải cho gan. Yến mạch là nguồn cung cấp beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp cải thiện chuyển hóa lipid và giảm mỡ trong gan. Beta-glucan được chứng minh có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ điều chỉnh men gan ALT, AST.

Ngoài ra, yến mạch do có nhiều chất xơ nên được tiêu hóa và hấp thụ chậm hơn so với tinh bột trắng, chẳng hạn bánh mì, bánh ngọt hay cơm trắng. Nhờ đó, yến mạch không làm tăng đường huyết đột ngột, giữ đường huyết ổn định, giảm tải cho gan khi chuyển hóa đường glucose. Một bữa sáng với yến mạch nấu chín, thêm một ít trái cây tươi là lựa chọn lý tưởng cho người men gan cao.

Trái cây ít đường. Một số loại trái cây như táo, bưởi, việt quất và kiwi rất giàu vitamin C, polyphenol và các chất chống ô xy hóa có tác dụng giảm viêm, chống tổn thương tế bào gan. Đặc biệt, polyphenol trong trái cây giúp cải thiện chức năng gan ở người bị gan nhiễm mỡ không do rượu. Ngoài ra, việt quất còn chứa anthocyanin, hợp chất giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm men gan ALT. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 10.8.

Chỉ một vết mèo cào nhỏ không ngờ có thể gây bệnh não nghiêm trọng

Nhận thức và hành động kịp thời là rất quan trọng trong việc phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả bệnh mèo cào, đặc biệt là ở những nhóm người dễ bị tổn thương.

Mèo là người bạn đồng hành đáng yêu của nhiều người. Nhưng bạn có biết chỉ một vết cào nhỏ có thể lây căn bệnh nguy hiểm?

Bệnh mèo cào (Cat Scratch Disease - CSD) là một bệnh nhiễm trùng lây truyền từ động vật sang người do vi khuẩn Bartonella henselae gây ra, thường lây truyền qua vết cào, vết cắn hoặc tiếp xúc với nước bọt của mèo bị nhiễm bệnh.

Bệnh mèo cào là một bệnh nhiễm trùng lây truyền từ động vật sang người do vi khuẩn Bartonella henselae gây ra Ảnh minh họa: AI

Theo bác sĩ PN Renjen, chuyên gia tư vấn cao cấp về thần kinh, Bệnh viện Indraprastha Apollo (Ấn Độ), tình trạng này chủ yếu biểu hiện bằng sưng hạch bạch huyết gần vị trí bị mèo cào, sốt và mệt mỏi. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, có thể dẫn đến các biến chứng thần kinh nghiêm trọng, bao gồm bệnh não, biểu hiện bằng các triệu chứng như lú lẫn, co giật, đau đầu dữ dội và rối loạn trí nhớ.

Mặc dù hầu hết các trường hợp bệnh đều nhẹ và tự khỏi, bác sĩ Renjen nhấn mạnh rằng tổn thương thần kinh tuy không phổ biến nhưng rất đáng lo ngại. Bệnh não, một biến chứng tiềm ẩn, phát sinh khi vi khuẩn ảnh hưởng đến não, dẫn đến thay đổi trạng thái tinh thần và các triệu chứng nghiêm trọng khác. Chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời là rất quan trọng để kiểm soát hiệu quả các biến chứng này. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 10.8.

Lỗi nhỏ khi ngủ không ngờ gây suy thận cấp và hàng trăm bệnh khác

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Health Data Science, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích toàn diện để tìm hiểu xem từng yếu tố của giấc ngủ ảnh hưởng đến bệnh tật thế nào.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Quân y Trung Quốc đã phân tích dữ liệu của 88.461 người từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank. Những người tham gia được đeo máy theo dõi giấc ngủ, bao gồm các yếu tố:

Thời gian ngủ (số giờ ngủ) và giờ đi ngủ (sớm hoặc muộn).

Nhịp điệu giấc ngủ (giờ ngủ - thức thất thường hay đều đặn giữa các ngày).

Sự gián đoạn giấc ngủ (ngủ ngon giấc hay không và có thức giấc nhiều hay không), theo trang tin y khoa News Medical.

Giấc ngủ có vai trò quan trọng với sức khỏe tổng thể Ảnh: AI

Giấc ngủ không tốt làm tăng nguy cơ mắc 172 bệnh. Kết quả thật đáng kinh ngạc: Trong thời gian theo dõi trung bình 6,8 năm, giấc ngủ không tốt nói chung làm tăng nguy cơ mắc 172 bệnh. Trong đó, có 42 bệnh có nguy cơ tăng gấp đôi, đặc biệt xơ gan tăng gấp 2,57 lần.

Và 92 bệnh có nguy cơ tăng 20%, thậm chí bệnh Parkinson tăng 37% nguy cơ, tiểu đường tăng 36% và suy thận cấp tăng gần 22%.

Giờ ngủ thất thường gây suy thận cấp và 82 bệnh khác. Đáng chú ý, có tới 83 bệnh là do giờ ngủ thất thường gây ra, với nguy cơ mắc bệnh nói chung tăng gấp 1,5 - 2 lần.

Trong số các bệnh liên quan đến giờ ngủ thất thường, có 5 bệnh đáng chú ý là suy thận cấp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), Parkinson, tiểu đường và cả trầm cảm.

Trong đó, nguy cơ mắc bệnh Parkinson tăng gấp 2,8 lần và bệnh tiểu đường gấp 1,6 lần. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!