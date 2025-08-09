Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lòng đỏ trứng - 'thần dược' cho người lớn tuổi

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Thực sự nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày?; Các loại thực phẩm nên tránh để có đường ruột khỏe mạnh hơn; Loại vitamin giúp giảm huyết áp, mỡ máu, đường huyết sau tuổi 50...

Phát hiện tác dụng đáng ngạc nhiên của lòng đỏ trứng với người lớn tuổi

Trong bối cảnh loãng xương ngày càng trở thành mối quan tâm sức khỏe phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là ở người lớn tuổi, các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm các phương pháp điều trị thay thế để chống lại tình trạng mất xương.

Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Food Science of Animal Products, đã phát hiện khả năng tuyệt vời của lòng đỏ trứng trong việc kiểm soát loãng xương.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Alberta (Canada) đã tìm hiểu tác động của các phân đoạn thủy phân lòng đỏ trứng lên quá trình tạo xương.

Thủy phân lòng đỏ trứng là quá trình hòa tan lòng đỏ trứng vào nước, thêm enzyme vào, sau đó trải qua 3 phân đoạn phức tạp gọi là FA, FB và FC, thu được sản phẩm dạng bột và bảo quản ở -20°C, theo trang tin y khoa News Medical.

Trong bước tiếp theo của nghiên cứu, các tác giả đã thử nghiệm tác dụng ức chế của các sản phẩm từ 3 phân đoạn lòng đỏ trứng này lên quá trình kiểm soát loãng xương.

Kết quả thật đáng kinh ngạc: Phân đoạn cuối cùng FC thể hiện tác dụng mạnh nhất, có thể làm giảm hơn 50% sự hình thành tế bào hủy xương, làm nổi bật tiềm năng chống loãng xương của lòng đỏ trứng.

Các tác giả cho biết: Nghiên cứu này mở ra những triển vọng thú vị cho sức khỏe xương. Bằng cách phân lập phần lòng đỏ trứng tan trong nước đến phân đoạn 3, chúng tôi đã phát hiện ra một hợp chất tự nhiên không chỉ ức chế sự hình thành tế bào hủy xương mà còn thúc đẩy quá trình tự chết của tế bào hủy xương. Tác dụng kép này mang đến một phương pháp thay thế đầy hứa hẹn cho các phương pháp điều trị loãng xương hiện nay.

Các loại thực phẩm nên tránh để có đường ruột khỏe mạnh hơn

Theo các chuyên gia, việc loại bỏ một số thực phẩm có hại ra khỏi chế độ ăn có thể giúp bảo vệ đường ruột và giảm nguy cơ ung thư.

Theo nhiều nghiên cứu, ngoài yếu tố di truyền, tuổi tác, thì chế độ ăn uống hằng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng hoặc giảm nguy cơ mắc bệnh. Đối với những người có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình, bệnh viêm ruột hoặc lối sống kém lành mạnh, việc lựa chọn thực phẩm càng trở nên quan trọng hơn.

Theo bà Reshma Nakte, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Ấn Độ, cho biết việc loại bỏ một số thực phẩm có hại ra khỏi chế độ ăn có thể giúp bảo vệ đường ruột và giảm nguy cơ ung thư.

Thịt chế biến sẵn. Các loại như thịt xông khói, giăm bông, xúc xích, lạp xưởng thường chứa nitrat và nitrit. Khi vào cơ thể, các chất này có thể kết hợp với axit amin trong ruột và tạo ra hợp chất có thể gây ung thư.

Thay vào đó, bạn nên chọn các loại đạm nạc tự nhiên như thịt gà, cá, đậu hũ, các loại đậu.

Thịt đỏ. Tiêu thụ với liều lượng lớn và thường xuyên thịt bò, thịt heo, thịt cừu làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Ngoài ra, phương pháp chế biến cũng ảnh hưởng. Nướng, áp chảo hoặc chiên có thể tạo ra các hợp chất độc hại có khả năng gây ung thư. Để giảm rủi ro, bạn nên ăn thịt đỏ với khẩu phần nhỏ và chế biến đơn giản.

Giảm huyết áp, mỡ máu, đường huyết sau tuổi 50: Bí quyết ở vitamin này!

Một đánh giá và phân tích tổng hợp quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí khoa học Engineering đã phát hiện sức mạnh bảo vệ chống lại các yếu tố nguy cơ tim mạch phổ biến từ một loại vitamin quen thuộc.

Các nhà khoa học tại Trung tâm Sức khỏe tim mạch chuyển hóa toàn cầu, Đại học Brown và Đại học Columbia (Mỹ), phối hợp với nhiều viện nghiên cứu và trường đại học tại Trung Quốc, đã phân tích đánh giá toàn diện 99 nghiên cứu, bao gồm 17.656 người tham gia.

Kết quả đã phát hiện bổ sung vitamin D, với liều trung bình là 3.320 đơn vị quốc tế (IU) mỗi ngày, đã mang lại những tác động tích cực đến các yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa, bao gồm:

Giảm huyết áp tâm thu và tâm trương.

Giảm mức cholesterol toàn phần.

Giảm mức đường huyết lúc đói.

Giảm chỉ số đường huyết trung bình HbA1c.

Giảm nồng độ insulin lúc đói.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu nhận thấy lợi ích của việc bổ sung vitamin D rõ rệt nhất ở người có nồng độ vitamin D trong cơ thể quá thấp (dưới 15 ng/ml), người không bị béo phì (có chỉ số khối cơ thể BMI dưới 30 kg/m2) và đặc biệt là người từ 50 tuổi trở lên.

Các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng bổ sung vitamin D với liều cao (3.320 IU) trong 3 tháng trở lên có thể giúp tối ưu hóa hiệu quả đối với sức khỏe tim mạch chuyển hóa. Điều này đặt ra nhu cầu cá nhân hóa trong tiếp cận điều trị và phòng bệnh.