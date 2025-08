Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn trứng vào giờ này phòng nguy cơ đột quỵ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Hít đất và plank, động tác nào đốt mỡ nhanh hơn?; Bông cải xanh giúp gan thải độc và lợi ích bất ngờ cho người lớn tuổi; Thực sự đi bộ bao nhiêu bước mỗi ngày là tốt nhất?...

Ăn trứng có giảm nguy cơ đột quỵ?

Trứng được công nhận là thực phẩm giàu dinh dưỡng và có thể đóng vai trò bảo vệ sức khỏe tim mạch, nhưng đối với người có nguy cơ đột quỵ, liệu ăn trứng có tốt?

Trong nhiều năm, trứng từng bị đánh giá thấp do hàm lượng cholesterol. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học gần đây cho thấy ăn 1 quả trứng mỗi ngày không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ngược lại có thể làm được điều kỳ diệu. Một bài đánh giá được công bố trên tạp chí của Học viện Dinh dưỡng Mỹ Journal of the American College of Nutrition năm 2016 đã khẳng định điều này, đồng thời củng cố vai trò của trứng như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Ăn 1 quả trứng mỗi ngày, tốt nhất là vào bữa sáng, giúp giảm 12% nguy cơ đột quỵ Ảnh: AI

Trứng cung cấp protein hoàn chỉnh với đủ chín axit amin thiết yếu, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng. Những thành phần này không chỉ hỗ trợ tăng khối lượng cơ và kiểm soát cân nặng, tốt cho mắt và trí não, mà còn có tác dụng chống viêm và giảm tổn thương tế bào do gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, ung thư và tim mạch.

Một nghiên cứu cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng có mức hoóc môn gây đói (ghrelin) thấp hơn, giúp họ cảm thấy no lâu hơn và ăn ít hơn trong ngày. Điều này đặc biệt có lợi cho những người cần kiểm soát cân nặng - một yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quỵ.

Phân tích tổng hợp được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Dược phẩm EpidStat (Michigan - Mỹ) đã tổng hợp dữ liệu từ 7 nghiên cứu kéo dài trong 33 năm, bao gồm 308.000 người tham gia.

Kết quả cho thấy ăn 1 quả trứng mỗi ngày, tốt nhất là vào bữa sáng, giúp giảm 12% nguy cơ đột quỵ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 4.8.

Hít đất và plank: động tác nào đốt mỡ nhanh hơn?

Hít đất và plank đều không cần thiết bị, có thể tập ở bất kỳ đâu. Cả hai bài tập này đều hỗ trợ đốt mỡ tốt. Tuy nhiên, mỗi loại bài tập sẽ có những lợi thế riêng.

Để biết hít đất hay plank đốt mỡ hiệu quả hơn thì cần xét đến các yếu tố sau:

Lượng calo tiêu hao. Về mặt tiêu hao năng lượng, hít đất đốt calo nhiều hơn plank. Theo nghiên cứu từ trường Harvard Medical School (Mỹ), một người nặng khoảng 70 kg thực hiện hít đất theo hiệp trong 30 phút có thể đốt khoảng 167 calo, trong khi plank trong cùng thời gian chỉ đốt khoảng 95-100 calo.

Hít đất tiêu hao calo nhiều hơn so với plank ẢNH: AI

Nguyên nhân là vì hít đất là bài tập vận động nhịp nhàng, sử dụng nhiều nhóm cơ cùng lúc ở ngực, vai, tay sau, cơ cốt lõi, kết hợp với việc nâng và hạ trọng lượng cơ thể. Trong khi đó, plank là bài tập giữ tư thế tĩnh, tuy siết cơ hiệu quả nhưng lại tiêu tốn ít calo hơn do không có chuyển động lặp đi lặp lại.

Tác động đốt mỡ sau tập. Với mục tiêu đốt mỡ, không chỉ lượng calo tiêu hao trong lúc tập mà hiệu ứng đốt mỡ sau khi đã ngừng tập cũng là yếu tố cần xét đến. Các nghiên cứu cho thấy những bài tập có tính chất toàn thân và cường độ cao như hít đất tạo hiệu ứng đốt mỡ sau khi đã ngừng tập tốt hơn. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 4.8.

Bông cải xanh: Giúp gan thải độc và lợi ích bất ngờ cho người lớn tuổi

Bông cải xanh không chỉ là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày mà còn mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nội tiết tố, đặc biệt là estrogen.

Nhờ chứa các hợp chất thực vật đặc biệt, bông cải xanh có khả năng hỗ trợ gan trong việc chuyển hóa và thải độc hormone, giúp cân bằng nội tiết tố một cách tự nhiên, từ đó góp phần duy trì sức khỏe tổng thể và phòng ngừa nhiều bệnh.

Bông cải xanh có nhiều lợi ích cho sức khỏe Ảnh: AI

Bông cải xanh chứa indole-3-carbinol, một hợp chất khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành diindolylmethane (DIM).

DIM có khả năng điều chỉnh quá trình phân giải estrogen, góp phần giữ cho lượng hormone này luôn ở mức ổn định và hợp lý.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa sulforaphane trong bông cải xanh còn có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ gan đào thải estrogen dư thừa.

Theo bà Lena Beal, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, sulforaphane giúp gan loại bỏ estrogen thừa, từ đó thúc đẩy quá trình hình thành các chất chuyển hóa estrogen có lợi và có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến nội tiết tố.

Không chỉ ảnh hưởng đến estrogen, bông cải xanh còn giúp điều hòa nhiều loại hormone khác. Cụ thể, loại rau này có thể hỗ trợ điều chỉnh tỷ lệ testosterone và estrogen, giúp cải thiện tâm trạng và duy trì mức năng lượng, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!