Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách uống cà phê giúp người lớn tuổi minh mẫn

Phát hiện mới: Người lớn tuổi uống mấy tách cà phê mỗi ngày là tốt nhất?

Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Alzheimer's Disease lại phát hiện thêm một tác dụng tuyệt vời của cà phê, đặc biệt đối với người lớn tuổi.

Suy giảm nhận thức, đặc biệt là do bệnh Alzheimer, là vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn ở người lớn tuổi. Do đó, tìm ra cách để duy trì chức năng nhận thức là rất quan trọng. Nhằm tìm hiểu tác động của các mức độ tiêu thụ trà và cà phê khác nhau đối với chức năng nhận thức ở người cao tuổi, các nhà khoa học từ Đại học Murdoch, Đại học Tây Úc, Đại học Edith Cowan và Tổ chức Nghiên cứu Alzheimer Úc đã đã phân tích dữ liệu từ 8.715 người tham gia trong độ tuổi 60 - 85.

Uống 1-3 tách cà phê mỗi ngày giúp người cao tuổi chống lại sự suy giảm nhận thức Ảnh: AI

Những người tham gia không mắc chứng mất trí nhớ khi bắt đầu nghiên cứu và được theo dõi trong trung bình hơn 9 năm.

Những người tham gia báo cáo về lượng cà phê và trà tiêu thụ và được chia thành 3 nhóm:

Không bao giờ uống trà, cà phê.

Uống vừa phải, từ 1-3 tách cà phê hoặc 1-3 ly trà mỗi ngày (240 ml/ly).

Uống từ 4 tách cà phê hoặc 4 ly trà trở lên mỗi ngày.

Những người tham gia trải qua ít nhất 2 bài đánh giá nhận thức trong thời gian nghiên cứu.

Kết quả đã phát hiện:

Đối với cà phê: Uống 1-3 tách mỗi ngày là tốt nhất giúp bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức cho người cao tuổi, đặc biệt là khả năng lập luận và giải quyết vấn đề.

Ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm là tốt nhất?

Chúng ta đều biết rằng thiếu ngủ gây hại cho sức khỏe. Ngủ không đủ giấc không chỉ làm giảm năng suất làm việc, ảnh hưởng đến tâm trạng, mà còn gây tổn hại đến não bộ, tim mạch, làn da và cả sức khỏe tình dục.

Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng không kém thường bị bỏ qua: Liệu ngủ quá nhiều có thể gây hại không?

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí The Conversation, đã phát hiện tác hại bất ngờ liên quan đến tử vong sớm của việc ngủ quá nhiều, đồng thời chỉ ra thời gian ngủ tốt nhất cho sức khỏe.

Người trưởng thành nên ngủ từ 7-9 tiếng mỗi đêm Ảnh: AI

Cùng với chế độ ăn uống lành mạnh và hoạt động thể chất thường xuyên, giấc ngủ được xem là một trong 3 trụ cột cơ bản giúp duy trì sức khỏe toàn diện. Trong khi ngủ, cơ thể sẽ kích hoạt các quá trình phục hồi sinh lý cần thiết để duy trì hoạt động hiệu quả vào ngày hôm sau.

Mọi người đều biết thiếu ngủ gây tác hại khó lường. Ngủ dưới 7 tiếng có thể gây ra những ảnh hưởng ngắn hạn như mệt mỏi, căng thẳng, kém tập trung và tâm trạng xấu. Nếu kéo dài, thiếu ngủ còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nghiêm trọng như bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường, rối loạn tâm thần, ung thư và thậm chí là tử vong.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế công cộng, Trung tâm Khoa học y tế Đại học Oklahoma (Mỹ) kết hợp với các chuyên gia tại Viện Y học dự phòng và y tế công cộng, Đại học Semmelweis (Hungary) đã phân tích 79 nghiên cứu theo dõi sức khỏe và thói quen ngủ của người tham gia trong ít nhất một năm.

Kết quả cho thấy những người ngủ dưới 7 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tử vong cao hơn 14% so với nhóm ngủ từ 7-8 tiếng.

4 dấu hiệu khi vừa thức dậy cảnh báo cần đi khám tim

Buổi sáng là thời điểm cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động. Đây cũng là thời điểm dễ bộc lộ những dấu hiệu bất thường liên quan đến tim mạch.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết nhiều cơn đau tim xảy ra vào sáng sớm, khi huyết áp và nhịp tim tăng cao một cách tự nhiên do sự thay đổi hoóc môn trong cơ thể. Một số dấu hiệu tưởng chừng đơn giản nhưng lại là lời cảnh báo sớm về bệnh tim tiềm ẩn.

Cảm giác khó thở ngay khi vừa thức dậy buổi sáng là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh tim ẢNH MINH HỌA: AI

Nếu muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch, khi vừa thức dậy, mọi người không nên bỏ qua những dấu hiệu sau:

Đau tức ngực. Đây là dấu hiệu kinh điển của cơn đau tim và thường xuất hiện vào sáng sớm. Người bệnh có cảm giác đè nặng, thắt chặt hoặc đau nhói ở vùng ngực. Trong nhiều trường hợp, cơn đau lan ra cánh tay, vai, lưng hoặc hàm, đặc biệt là bên trái cơ thể.

Cơn đau tim buổi sáng thường nghiêm trọng hơn do lúc này tiểu cầu trong máu hoạt động mạnh hơn, dễ hình thành cục máu đông. Một số người nhầm lẫn cơn đau ngực do tim với ợ nóng hoặc co cứng cơ ngực. Tuy nhiên, đau ngực do đau tim sẽ kèm buồn nôn, đổ mồ hôi lạnh. Người bệnh cần được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Khó thở sau khi thức dậy. Một dấu hiệu khác của bệnh tim là người bệnh sẽ cảm thấy khó thở ngay khi mới ngồi dậy hoặc đi vài bước khỏi giường. Nguyên nhân là do tim không bơm máu hiệu quả.

Khó thở vào buổi sáng thường liên quan đến suy tim sung huyết, xảy ra khi chất lỏng tích tụ trong phổi khiến hơi thở nông, khó hô hấp. Các chuyên gia cho biết khó thở do bệnh tim thường không cải thiện khi thay đổi tư thế, đi kèm với cảm giác mệt mỏi, ho khan hoặc phù chân.