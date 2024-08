Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện thêm lợi ích của bông cải xanh

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Leo cầu thang: Những lợi ích có thể khiến bạn bất ngờ; 3 sai lầm cần tránh sau tuổi 40; Lợi ích sức khỏe của nhãn...

Ngoài chống ung thư, bông cải xanh còn giúp giảm cân

Bông cải xanh được xem là siêu thực phẩm vì chứa nhiều dưỡng chất có lợi, đặc biệt là các chất chống ô xy hóa có khả năng ngăn ngừa ung thư. Không những vậy, loại thực vật này còn có một công dụng rất hữu ích là hỗ trợ giảm cân.

Bông cải xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C, K, B6, folate, kali cùng nhiều loại dưỡng chất quan trọng khác. Đặc biệt, bông cải xanh chứa ít calo và giúp tăng cường trao đổi chất. Do đó, bông cải xanh rất phù hợp cho chế độ ăn giảm cân.

Bông cải xanh không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư mà còn hỗ trợ giảm cân rất tốt Ảnh: PEXELS

Bông cải xanh giúp giảm cân nhờ vào những lợi ích sau:

Ít calo. Bông cải xanh có lượng calo thấp, chỉ khoảng 55 calo/chén. Trong khi đó, lượng calo này trong 1 chén cơm trắng là khoảng 130 calo. Mật độ calo thấp này của bông cải xanh giúp người ăn có một khẩu phần lớn hơn nhưng không làm tăng tổng lượng calo nạp vào cơ thể. Người ăn có thể cảm thấy no hơn nhưng không bị thặng dư calo.

Chất xơ cao. Bông cải xanh là loại thực vật rất giàu chất xơ. Mỗi chén bông cải xanh chứa khoảng 2,4 gram chất xơ. Chất xơ khi vào ruột sẽ làm tăng cảm giác no, giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể, đồng thời làm chậm quá trình tiêu hóa. Những tác động này sẽ giúp ổn định đường huyết, đồng thời giảm cảm giác thèm ăn vặt.

Chăm sóc sức khỏe sau tuổi 40: 3 sai lầm cần tránh

Cơ thể sẽ bắt đầu xuất hiện một số vấn đề sức khỏe khi bước qua tuổi 40. Đây là điều hết sức bình thường của lão hóa. Chăm sóc tốt sức khỏe không chỉ giúp phòng ngừa bệnh tật mà còn cải thiện đáng kể tuổi thọ và chất lượng sống.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất giúp cải thiện sức khỏe của người sau 40 tuổi là thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh hơn. Họ cần tránh xa rượu bia, thuốc lá, ưu tiên ăn rau củ, trái cây và không thể thiếu tập thể dục đều đặn.

Khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp người sau 40 tuổi phát hiện sớm các bất ổn sức khỏe, đặc biệt là những bệnh nghiêm trọng như ung thư Ảnh minh họa: PEXELS

Ngoài ra, người trên 40 tuổi khi chăm sóc sức khỏe cũng cần tránh những sai lầm sau:

Không khám sức khỏe định kỳ. Khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng với người sau 40 tuổi, đặc biệt là những người mà tiền sử gia đình có người mắc những bệnh liên quan đến yếu tố di truyền. Chẳng hạn, những người mà trong gia đình từng có người mắc ung thư cần đi khám sức khỏe định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Vì trong những lần khám này, bác sĩ có thể phát hiện sớm dấu vết ung thư, chẳng hạn như tổn thương tiền ung thư hay khối u.

Không coi trọng sức khỏe tâm lý. Viện Y tế Quốc gia Mỹ lưu ý người trung niên đặc biệt có nguy cơ cao mắc trầm cảm. Thậm chí, có người còn mắc chứng rối loạn trầm cảm dai dẳng, một loại trầm cảm có triệu chứng kéo dài hơn 2 năm. Những người khác có thể nghiện thuốc hoặc trải qua những thay đổi đáng kể về tâm trạng nếu sức khỏe thể chất của họ suy giảm.

Lợi ích sức khỏe của nhãn

Nhãn là loại trái cây phổ biến, được nhiều người yêu thích vì vị ngọt thanh mát và hương thơm dịu nhẹ.

Nhãn chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại của gốc tự do. Bên cạnh đó, các dưỡng chất có trong nhãn còn hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.



Nhãn có thể được ăn tươi, sấy khô hoặc chế biến thành nhiều món ăn ngon như chè, mứt... Ở một số nước châu Á, nhãn còn được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị một số bệnh như mất ngủ và các vấn đề về tim.

Bà Chelsea Rae Bourgeois, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, chia sẻ một số lợi ích sức khỏe của nhãn như sau.

Nhãn chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch Ảnh: Pexels

Tăng cường miễn dịch. Nhãn chứa vitamin C. Hệ thống miễn dịch của chúng ta cần vitamin C để hoạt động bình thường. Vitamin C tham gia vào việc sản xuất bạch cầu, chữa lành vết thương và giảm viêm.

Tiêu thụ nhãn có thể giúp tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể và sức đề kháng tổng thể.

Cung cấp chất chống oxy hóa. Nhãn chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol và flavonoid, giúp chống lại gốc tự do và stress oxy hóa. Những hợp chất này có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và bảo vệ chống lại các bệnh mạn tính bằng cách chống viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch tự nhiên.