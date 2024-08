Ngày mới với tin tức sức khỏe: Dấu hiệu không ngờ cảnh báo huyết áp cao

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Dấu hiệu tưởng ợ nóng nhưng có thể là cơn đau tim; Điều gì xảy ra khi hoóc môn căng thẳng tăng cao liên tục?; 5 tác dụng giúp giảm cân của diêm mạch...

5 dấu hiệu vào buổi sáng cảnh báo huyết áp cao

Huyết áp cao được xem là kẻ giết người thầm lặng vì bệnh có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài mà không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, một vài dấu hiệu tinh tế vào buổi sáng có thể giúp cảnh báo huyết áp cao.

Huyết áp cao có thể âm thầm phát triển trong thời gian dài mà không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Rất nhiều người đang sống chung với huyết áp cao nhưng không biết mình có bệnh. Đo huyết áp là cách chính xác để xác định xem một người có bị huyết áp cao hay không.

Khát dữ dội khi thức dậy vào buổi sáng có thể là dấu hiệu của huyết áp cao PEXELS

Những dấu hiệu xuất hiện vào buổi sáng cảnh báo huyết áp cao gồm:

Chảy máu cam. Dù là hiện tượng hiếm gặp nhưng một số người bị huyết áp cao sẽ bị chảy máu cam. Nguyên nhân là do huyết áp cao làm các mạch máu nhỏ trong mũi dễ vỡ hơn, dẫn đến chảy máu cam và thường xuyên tái phát.

Giảm thị lực. Huyết áp cao âm thầm tiến triển trong thời gian dài sẽ dần dần làm hỏng các mạch máu trong mắt, cuối cùng gây ra vấn đề thị lực. Nếu một người vừa thức dậy vào buổi sáng và gặp phải các vấn đề thị lực như nhìn mờ, nhìn đôi, thậm chí là mất thị lực đột ngột thì rất có thể là hệ quả của huyết áp cao. Họ cần đến bác sĩ khám càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, huyết áp cao còn có thể gây tổn thương võng mạc và dẫn đến bệnh võng mạc tăng huyết áp. Tình trạng này nếu không điều trị có thể gây mù vĩnh viễn. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 28.8.

Điều gì xảy ra khi hoóc môn căng thẳng tăng cao liên tục?

Khi kích hoạt phản ứng căng thẳng, cơ thể sẽ bắt đầu tiết ra các hoóc môn gây căng thẳng như adrenaline và cortisol. Trong ngắn hạn, trạng thái căng thẳng này sẽ giúp cơ thể gia tăng khả năng phản xạ và xử lý tình huống. Tuy nhiên, nếu căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể.

Khi nồng độ hoóc môn adrenaline tăng lên trong máu, cơ thể sẽ xảy ra một số phản ứng như tim đập nhanh hơn và huyết áp tăng. Trong khi đó, cortisol được xem là loại hoóc môn chính gây căng thẳng. Cortisol tăng lên sẽ làm tăng đường huyết, nhờ đó tăng khả năng tận dụng đường glucose của não và các mô trong cơ thể.

Căng thẳng kéo dài có thể gây tăng cân và ức chế chức năng miễn dịch ẢNH: PEXELS

Ngoài ra, để tối ưu hóa khả năng phản ứng với mối đe dọa, cortisol sẽ làm chậm các hoạt động không cần thiết khác của cơ thể. Đó là lý do vì sao khi căng thẳng kéo dài, phản ứng miễn dịch của cơ thể sẽ suy giảm. Không những vậy, căng thẳng cũng ức chế hoạt động của hệ tiêu hóa và hệ sinh sản.

Các loại hoóc môn gây căng thẳng nếu tăng cao liên tục sẽ dẫn đến các triệu chứng sau:

Tăng nhịp tim, huyết áp. Hoóc môn căng thẳng tăng cao liên tục sẽ làm tăng nhịp tim và huyết áp. Điều này gây thêm áp lực cho hệ tim mạch, do đó sẽ làm tăng nguy cơ mắc huyết áp cao, đau tim và đột quỵ.

Ức chế miễn dịch. Căng thẳng mạn tính sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch bằng cách làm giảm hiệu suất hoạt động của các tế bào miễn dịch. Cortisol sẽ ức chế quá trình tạo tế bào bạch cầu và kháng thể. Kết quả là khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn, vết thương chậm lành và tăng nguy cơ dẫn đến các bệnh tự miễn. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 28.8.

5 tác dụng giúp giảm cân của diêm mạch

Đối với nhiều người, giảm cân là hành trình khó khăn. Để giảm cân thành công, họ phải cùng lúc kiểm soát chế độ ăn uống, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng. Bên cạnh việc áp dụng những thay đổi trên, việc đưa diêm mạch vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp giảm cân hiệu quả hơn.

Diêm mạch là loại thực vật giàu protein. Đặc biệt, protein trong diêm mạch có tất cả 9 loại a xít amin thiết yếu. Nhờ đó, diêm mạch đã trở thành món ăn rất tốt cho người ăn chay.

Diêm mạch là loại thực vật có thể hỗ trợ giảm cân rất tốt ẢNH: PEXELS

Ngoài protein, diêm mạch cũng giàu chất xơ, vitamin và các loại khoáng chất như magiê, sắt và mangan. Diêm mạch có thể hỗ trợ giảm cân nhờ những lợi ích sau:

Giúp no lâu. Nhờ có hàm lượng protein thực vật nên diêm mạch giúp tăng cảm giác no, giảm cơn đói và giúp duy trì khối lượng cơ. Chính cảm giác no này giúp người giảm cân dễ duy trì chế độ ăn kiêng hơn. Họ sẽ không bị cảm giác đói thôi thúc mà phải ăn vặt.

Chỉ số đường huyết thấp. Hạt diêm mạch có chỉ số đường huyết thấp. Điều này có nghĩa là khi vào ruột, diêm mạch sẽ được hấp thụ vào máu một cách từ từ và không làm tăng đường huyết một cách đột ngột. Chính nhờ khả năng ổn định đường huyết và insulin trong máu nên sẽ tránh được tình trạng cơ thể chuyến hóa lượng đường dư thừa thành mỡ thừa dưới da.

Giàu chất xơ. Diêm mạch có hàm lượng chất xơ cao giúp tăng cảm giác no và cải thiện tiêu hóa. Chất xơ hòa tan trong diêm mạch có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Nhờ đó, lượng đường trong máu không tăng đột biến. Việc duy trì đường huyết ổn định kết hợp với cảm giác no lâu có thể giúp giảm lượng calo hấp thụ trong ngày. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!