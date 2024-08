Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm lợi ích bất ngờ của trà xanh

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Ăn ổi có nên bỏ vỏ?; Mụn ở mông, làm sao để điều trị và ngăn ngừa?; Bị ù tai khi tập thể dục, cảnh báo vấn đề sức khỏe gì?...

5 cách trà xanh tác động đến cơ thể để giúp giảm cân

Trà xanh chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi, giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể. Một trong những lợi ích quan trọng của trà xanh là giúp giảm cân.

Trà xanh rất giàu chất chống ô xy hóa và các chất có hoạt tính sinh học như caffeine, EGCG. Những chất này giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, kích thích dị hóa các mô mỡ, cuối cùng giúp giảm cân.

Các dưỡng chất trong trà xanh có thể hỗ trợ giảm cân rất tốt PEXELS

Ngoài ra, trà xanh còn có một số loại khoáng chất và vitamin quan trọng như kali, canxi, phốt pho, sắt, natri, carotene, vitamin C, E, B2 cùng nhiều dưỡng chất khác. Các dưỡng chất trong trà xanh giúp cơ thể giảm cân theo những cách sau:

Ô xy hóa mỡ. Catechin có trong trà xanh có tác dụng giúp phá vỡ các phân tử mỡ thừa, đặc biệt là khi đang tập thể dục. Hiện tượng này gọi là quá trình ô xy hóa mỡ thừa, khi mà cơ thể dùng lượng mỡ thừa dự trữ để chuyển hóa thành năng lượng. Qua thời gian, tỷ lệ mỡ trong cơ thể sẽ giảm.

Giảm cảm giác thèm ăn. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn. Catechin trong trà xanh tác động đến các hoóc môn chịu trách nhiệm kiểm soát cơn đói, chẳng hạn như ghrelin. Nhờ đó, trà xanh giảm cảm giác đói, giúp người uống trà có thể dễ dàng tuân theo chế độ ăn kiêng. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 24.8.

Mụn ở mông, làm sao để điều trị và ngăn ngừa?

Mụn ở mông đôi khi có thể gây cảm giác khó chịu và mang lại nhiều bất tiện. Trên thực tế, mông không có nhiều tuyến bã nhờn như các vùng da ở mặt, ngực và lưng. Do đó, mụn ở mông cũng có nhiều sự khác biệt so với mụn ở các vùng da khác.

Mụn trứng cá hiếm khi xuất hiện ở mông. Nguyên nhân là do cách hình thành loại mụn này. Mụn trứng cá xảy ra do lỗ chân lông bị tắc nghẽn, làm tích tụ chất nhờn, khiến vi khuẩn phát triển và gây viêm nhiễm.

Mặc các loại quần áo bó sát, chẳng hạn như đồ tập thể thao như quần yoga, một cách thường xuyên có thể khiến mụn phát triển ở mông ẢNH: PEXELS

Vì mông không có tuyến bã nhờn nên rất hiếm khi bị mụn trứng cá. Các vết mụn ở mông có thể là do nhiều nguyên nhân khác. Mặc các loại quần áo bó sát, ví dụ như đồ tập thể thao như quần yoga, một cách thường xuyên có thể khiến mụn ở mông phát triển. Tình trạng này đặc biệt dễ xảy ra nếu đã ngưng buổi tập nhưng vẫn tiếp tục mặc các loại quần bó này nhiều giờ sau đó mà không thay ra.

Các loại mụn thường thấy ở mông gồm:

Viêm nang lông. Viêm nang lông ở mông thường phát triển do ma sát giữa quần áo với da, kết hợp với mồ hôi. Tình trạng này ở mông có thể trông khá giống mụn trứng cá. Nguyên nhân chủ yếu gây viêm nang lông là do nhiễm khuẩn, nấm men, kích ứng nang lông hoặc tắc nghẽn nang lông. Tác nhân gây viêm thường là do tụ cầu khuẩn.

Nhọt độc. Nhọt độc trông như một khối mủ đau đớn. Nhọt có thể xuất hiện nếu viêm nang lông không được điều trị và gây nhiễm trùng sâu hơn dưới da. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 24.8.

Bị ù tai khi tập thể dục, cảnh báo vấn đề sức khỏe gì?

Một số người sau khi tập thể dục, đặc biệt là tập luyện cường độ cao, sẽ gặp tình trạng ù tai. Ù tai là hiện tượng hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu ù tai gây khó chịu, kéo dài hay lặp đi lặp lại thì cần đến bác sĩ kiểm tra.

Viện Quốc gia về chứng điếc và các rối loạn giao tiếp khác (Mỹ) cho biết có tới 25% người trưởng thành sẽ bị chứng ù tai vào một thời điểm nào đó trong đời. Không phải mọi trường hợp bị ù tai đều là mạn tính hoặc cần can thiệp y tế. Thế nhưng, bất kỳ trường hợp ù tai nào lặp đi lặp lại cũng đều cần được kiểm tra.

Mở nhạc quá lớn khi mang tai nghe lúc tập gym sẽ khiến thính giác dễ bị tổn thương Ảnh: Pexels

Trong đó, những cơn ù tai tái phát sau khi tập thể dục cũng không phải là ngoại lệ. Mọi người có thể áp dụng một số biện pháp để giảm ù tai tại nhà, chẳng hạn như vệ sinh tai, tránh tiếp xúc với tiếng ồn lớn hay hạn chế mang tai nghe. Nếu những thay đổi này không hiệu quả thì cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

Việc kiểm tra sức khỏe tai không chỉ giúp xác định nguyên nhân gây ù tai mà còn loại trừ nguy cơ mắc những bệnh nghiêm trọng hơn như bệnh Meniere hoặc bệnh lupus. Cả 2 căn bệnh này đều gây triệu chứng ù tai.

Với tình trạng ù tai sau khi tập thể dục, một trong những nguyên nhân thường gặp nhất là mở nhạc quá lớn khi mang tai nghe. Vì trên thực tế, nhiều người có thói quen mang tai nghe khi tập gym. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!