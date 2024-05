Cam không chỉ giàu vitamin C, mà còn nhiều lợi ích bất ngờ

Khi nói đến lợi ích của cam, nhiều người nghĩ đến là vitamin C. Tuy nhiên, cam còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác rất có lợi cho sức khỏe.



Trong cam có chứa natri, chất xơ, vitamin C, kali, folate, canxi, magiê. Những chất dinh dưỡng này rất cần thiết cho sức khỏe của hệ tim mạch, xương và nhiều bộ phận khác trên cơ thể.

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của cam, theo chuyên trang sức khỏe Health.

Cam chứa natri, chất xơ, vitamin C, kali, folate, canxi, magiê... Pexels

Bổ sung nước

Một quả cam cung cấp khoảng 121 gram nước. Thực phẩm giàu nước như cam giúp đáp ứng nhu cầu bổ sung nước hằng ngày của cơ thể.

Bổ sung đủ nước mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm duy trì nhiệt độ cơ thể, hỗ trợ quá trình tiêu hóa,…

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Một quả cam cỡ trung bình cung cấp khoảng 3 gram chất xơ. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị người trưởng thành nên bổ sung 28 gram chất xơ/ngày.

Chất xơ có vai trò quan trọng, bao gồm hỗ trợ tiêu hóa, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp no lâu, hỗ trợ sức khỏe đường ruột,…

Giảm mỡ nội tạng

Hàm lượng chất xơ trong cam giúp giảm cholesterol và mỡ nội tạng. Mỡ nội tạng dư thừa làm tăng tình trạng viêm và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường loại 2, huyết áp cao và một số bệnh ung thư

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2022 đã theo dõi thói quen ăn uống của gần 1.500 người mắc hội chứng chuyển hóa kèm theo tình trạng thừa cân hoặc béo phì. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sau 12 tháng, những người tăng cường tiêu thụ chất xơ sẽ giúp giảm trọng lượng cơ thể và mỡ nội tạng.

Ngoài ra, cam chứa flavonoid - một hợp chất có đặc tính chống oxy hóa. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2017 cho thấy rằng tiêu thụ nhiều flavonoid giúp giảm khối lượng mỡ.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Cam chứa nhiều vitamin C. Vitamin C hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Cơ thể cũng sử dụng vitamin C để tạo collagen.

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2021 cho thấy nước ép họ cam quýt hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nước ép họ cam quýt làm giảm nguyên nhân gây ra nhiều bệnh mãn tính.

Hỗ trợ hấp thụ sắt

Hàm lượng vitamin C trong cam giúp cơ thể hấp thụ chất sắt. Sắt giúp cơ thể sử dụng oxy tốt hơn. Bổ sung đủ chất sắt đặc biệt quan trọng đối với những người tiền mãn kinh bị mất chất sắt trong thời kỳ kinh nguyệt.

Bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mãn tính

Cam chứa flavonoid, có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, kháng virus và kháng khuẩn. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và một số bệnh ung thư.

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2018 trên hơn 82.000 phụ nữ cho thấy lượng flavonoid cao làm giảm nguy cơ trầm cảm, đặc biệt là ở phụ nữ lớn tuổi.