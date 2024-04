Các loại trái cây giàu vitamin C

Bà Jessica G. Anderson, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết: Vitamin C cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, tổng hợp L-carnitine (một hóa chất cần thiết cho quá trình trao đổi chất), hình thành một số chất dẫn truyền thần kinh, chuyển hóa protein, cũng như hình thành và chữa lành các mô liên kết, cơ, xương và mạch máu.



Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), nam giới trên 19 tuổi cần 90 mg vitamin C mỗi ngày. Nữ giới trên 19 tuổi cần 75 mg vitamin C mỗi ngày. Trong khi đó, phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú lần lượt cần 85 mg và 120 mg vitamin C mỗi ngày.

Dưới đây là một số loại trái cây giàu vitamin C, theo trang Real Simple.

Cam

Cam nổi tiếng là loại trái cây giàu vitamin C, với 70 mg vitamin C trong một quả cỡ trung bình. Hàm lượng này tương tự nhau giữa các loại cam phổ biến, giúp bạn dễ dàng bổ sung vitamin C cho cơ thể.

Ổi

Trong 320 g ổi chứa tới 376 mg vitamin C, vượt xa nhu cầu hằng ngày của cơ thể. Ngoài ra, nước ép ổi cũng là nguồn bổ sung vitamin C hiệu quả.

Kiwi

Một quả kiwi cỡ trung bình chứa tới 64 mg vitamin C, cùng chất xơ và nhiều vi chất dinh dưỡng khác, giúp tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch.

Dâu tây

Dâu tây không chỉ ngon ngọt mà còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Chỉ với 100 g dâu tây, bạn đã có thể cung cấp cho cơ thể tới 49 mg vitamin C, giúp tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch.

Dưa lưới

Dưa lưới không chỉ là món ăn giải nhiệt mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Chỉ 177 g dưa lưới có thể cung cấp cho cơ thể 58 mg vitamin C, góp phần đáp ứng nhu cầu vitamin C hằng ngày.

Bưởi

Nửa quả bưởi cỡ trung bình cung cấp 39 mg vitamin C và 180 ml nước ép bưởi cung cấp tới 70 mg vitamin C.

Táo

Táo là loại trái cây dễ tìm, là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin C dồi dào. Chỉ cần một quả táo cỡ trung bình mỗi ngày, bạn đã có thể bổ sung 8 mg vitamin C.

Dứa

Dứa là loại trái cây nhiệt đới phổ biến và chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như chất xơ, vitamin B6, magie, sắt, canxi. Đặc biệt, dứa còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, với 79 mg vitamin C trong 225 g dứa

Sơ ri

Sơ ri là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, với hơn 1.000 mg vitamin C trong 104 g sơ ri.