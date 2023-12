Những loại quả giàu vitamin C tốt cho người bệnh cảm

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ trái cây là nguồn cung cấp vitamin C, giúp bổ sung năng lượng và tăng cường hệ miễn dịch. Khi bị cảm cúm, việc bổ sung vitamin C rất cần thiết. Các loại trái cây giàu vitamin C có thể kể đến như lê, nho, trái cây họ cam quýt, dưa hấu…

Quả lê

Trong quả lê chứa nhiều canxi, phốt pho, sắt, caroten, vitamin B1, B2, C.... Ăn lê thường xuyên có tác dụng tốt trong điều trị bệnh cao huyết áp, tim mạch, viêm phế quản cấp tính.

Có thể dùng một quả lê tươi, cắt phần đầu cuống thành cái nắp, moi hết ruột, cho xuyên bối mẫu 3 g vào đậy nắp lại, cắm tăm tre cho chặt nắp, đựng vào bát, đem hấp cách thủy 1 – 2 giờ. Bài thuốc này có tác dụng chữa cảm mạo và ho.

Tuy nhiên, bác sĩ Vũ lưu ý do lê có tính hàn nên người bị bệnh đau bụng, đi lỏng không nên dùng. Không ăn lê bị dập nát để tránh mắc bệnh đường ruột.

Quả lê có tác dụng trị ho LÊ CẦM

Quả chanh

Lớp vỏ xanh ngoài cùng của chanh chứa tinh dầu, mỗi quả cho khoảng 0,5 ml tinh dầu (90-95% tinh dầu chanh là những hợp chất terpen). Vỏ trắng thì chứa pectin. Dịch quả chanh chứa 80-82% nước, 5-7% axit citric, 1-2% citrat axit, canxi, kali, một ít citrat etyl và axit malic. Trong 100 g dung dịch nước ép chanh tươi là 65 mg vitamin C, các vitamin B1 và riboflavin.



Một số nghiên cứu cho thấy chanh rất giàu vitamin C và những chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid (polymethoxylated flavones trong chanh nhiều gấp 20 lần rau quả thông thường). Do đó chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do làm chậm sự lão hóa.

Khi ho nhiều đờm có thể dùng 2 quả chanh thái vụn, thêm một ít đường phèn vừa phải, hấp cách thủy ăn.

Dù nước chanh có nhiều lợi ích nhưng bác sĩ Vũ lưu ý việc lạm dụng nước chanh có thể gây loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, khiến bệnh nhiệt miệng nặng hơn (axit trong chanh sẽ khiến vết loét trở nặng, đau rát), đau đầu, gây mất nước, thừa vitamin C (gây buồn nôn, dạ dày khó chịu, đau bụng, tiêu chảy...).

Quả cam

Cam thuộc họ cam quýt. Mỗi 100 g quả cam có chứa 87,6 g nước, 104 microgram carotene - một loại vitamin chống oxy hóa, 30 mg vitamin C, 93 mg kali, 26 mg canxi, 9 mg magnesium, 0,3 g chất xơ, 4,5 mg natri, 7 mg chromium, 20 mg phốt pho, 0,32 mg sắt, giá trị năng lượng là 48 kcal. Không chứa chất béo hay cholesterol.

Cam giàu vitamin C giúp tăng đề kháng LÊ CẦM

Hàm lượng vitamin C rất cao trong cam có thể hỗ trợ kích thích sản xuất các tế bào trắng. Từ đó tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Cam được chứng minh là loại quả có tác dụng chống viêm, chống khối u, ức chế đông máu và chống oxy hóa mạnh. Nước cam cũng chứa lượng vitamin A, đồng, folate và thiamine (vitamin B1) các chất dinh dưỡng khác giúp các hoạt động của hệ thống miễn dịch luôn ở trạng thái tốt nhất.

Dưa hấu

Trong một quả dưa hấu có 49,7% nước, 0,6% protid, 1,3% gluxit, 03% xenluloza, ngoài ra còn có Fe, P, caroten, vitamin B1, B2, PP, vitamin C.



Dưa hấu có tác dụng giải nhiệt LÊ CẦM

Theo y học cổ truyền vỏ dưa hấu có vị ngọt, tính hơi hàn, có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu, dùng trong trường hợp huyết áp cao, tiểu buốt, cảm sốt, viêm thận…

Để chữa cảm mạo, họng đau rát dùng vỏ dưa hấu 30 g, đổ 2 bát nước, sắc còn 1 bát. Chia uống ngày 2 lần.