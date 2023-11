Các triệu chứng ung thư có thể bị nhầm là cảm cúm

Cơ quan nghiên cứu ung thư của Anh Cancer Research UK đã nêu ra các triệu chứng chính cần lưu ý vì có thể bị nhầm tưởng là cảm cúm.

1. Ho

Ho là một triệu chứng phổ biến của cảm cúm, nhưng nếu dấu hiệu này kéo dài vài tuần hoặc nặng hơn thì đó có thể là vấn đề nghiêm trọng, gồm cả ung thư. Ví dụ, các triệu chứng của ung thư phổi có thể bao gồm ho không dứt và khó thở.

Một số dấu hiệu giống với cảm cúm thông thường có thể là dấu hiệu của một bệnh gì đó nguy hiểm hơn Shutterstock

2. Mệt mỏi

Cảm cúm thường gây mệt mỏi. Tuy nhiên, cảm giác mệt mỏi lan khắp cơ thể cũng có thể báo hiệu một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Nếu bạn luôn cảm thấy mệt mỏi hoặc mệt không rõ lý do, có thể có điều gì đó không ổn, hãy đi gặp bác sĩ.

3. Đổ mồ hôi đêm

Khi bị sốt do cảm cúm, bạn có thể cảm thấy đổ mồ hôi và khó chịu suốt đêm.

Đổ mồ hôi ban đêm có thể do nhiễm trùng, do tác dụng của một số loại thuốc hoặc thậm chí do mãn kinh, nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu của ung thư.

Hãy nói chuyện với bác sĩ nếu đổ mồ hôi đêm nhiều, ướt đẫm hoặc sốt không rõ nguyên nhân.

4. Đau nhức

Đau cơ có thể là một triệu chứng khó chịu khác của các bệnh thông thường vào mùa đông, nhưng cơn đau dai dẳng hoặc đau không rõ nguyên nhân ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể cũng có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng.

Đau cơ là triệu chứng của các bệnh thông thường vào mùa đông, nhưng cơn đau dai dẳng có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng Shutterstock

Theo Cancer Research UK, mức độ đau có thể khác nhau tùy vào loại ung thư. Và một số loại ung thư có thể di căn đến xương gây đau âm ỉ hoặc đau nhói, theo Express.

5. Khàn giọng

Mất giọng khi cảm lạnh là điều bình thường. Nhưng tình trạng khàn giọng kéo dài cần được bác sĩ kiểm tra.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, triệu chứng chính của ung thư thanh quản là khàn giọng trong hơn 3 tuần.

Cơ quan này giải thích: Các triệu chứng của ung thư thanh quản có thể bao gồm thay đổi giọng nói, như khàn giọng, đau khi nuốt hoặc khó nuốt.