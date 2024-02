Bác sĩ 24/7: Ăn dưa leo với cà chua, ớt sẽ khiến cơ thể không hấp thụ vitamin C?

Th.S-BS Dương Thị Ngọc Lan, Phòng khám Tư vấn dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, giải đáp: Dưa leo là thực phẩm lành mạnh và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó có hàm lượng nước cao và tương đối ít calo, cũng như có tác dụng chống oxy hóa mạnh, hạ lipid, giải độc và bảo vệ gan.

Trong thực tế vẫn có thể sử dụng dưa leo kết hợp với cà chua Shutterstock

Không có quy định nào về lượng dưa leo tối đa có thể ăn một ngày, nó phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng dung nạp của mỗi cá nhân. Lượng dưa leo an toàn để ăn mỗi ngày là khoảng 200-300 g. Tuy nhiên, theo khuyến cáo về sức khỏe, mỗi ngày nên ăn 200-300 g trái cây và nên ăn đa dạng các loại thực phẩm để có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Nhiều quan điểm cho rằng không nên ăn dưa leo cùng với cà chua và ớt, vì trong dưa leo có chứa một loại enzyme gọi là ascorbic axit oxidase. Cà chua và ớt là những thực phẩm giàu vitamin C. Khi ăn dưa leo cùng với cà chua và ớt, enzyme ascorbic axit oxidase trong dưa leo sẽ phân giải vitamin C trong cà chua và ớt, làm giảm khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể. Tuy nhiên, ảnh hưởng của enzym này là không đáng kể.

Trong thực tế vẫn có thể sử dụng dưa leo kết hợp với cà chua và ớt. Tuy nhiên cần lưu ý sử dụng dưa leo ngay sau khi thái lát, cũng như các kỹ thuật chế biến ngâm muối, ngâm giấm hoặc nấu chín sẽ giúp giữ được lượng vitamin C tốt hơn.

Vỏ dưa leo chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin C, vitamin A, kali, chất xơ,... Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại của gốc tự do. Vitamin A là một chất cần thiết cho thị lực, hệ miễn dịch và sự phát triển của thai nhi. Kali là một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường,...

Tuy nhiên, vỏ dưa leo có thể chứa dư lượng thuốc trừ sâu hoặc vi khuẩn gây bệnh, vì vậy để loại bỏ nguy cơ này, chúng ta nên gọt vỏ dưa leo khi ăn hoặc lựa chọn sản phẩm dưa leo được trồng an toàn và ngâm rửa kỹ trước khi ăn.