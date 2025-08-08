Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nghiên cứu mới củng cố lợi ích của cà phê

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Làm thế nào để cứu người bị ngừng tim?; Nắng nóng nên uống nước lạnh hay ấm?; Vận động thể lực gắng sức, nguy cơ đột quỵ rình rập...

Thêm nghiên cứu khiến bạn càng thích cữ cà phê sáng

Cà phê là thức uống quen thuộc trên toàn thế giới và được biết đến với khả năng cải thiện tâm trạng, hiệu suất và sự tỉnh táo.

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, các chuyên gia đã tìm hiểu mối quan hệ giữa việc tiêu thụ cà phê và trạng thái cảm xúc trong cuộc sống hằng ngày.

Tách cà phê sáng có thể giúp bạn phấn chấn, dẫn đến gia tăng các cảm xúc tích cực Ảnh: AI

Nhóm tác giả từ Đại học Bielefeld (Đức) phối hợp với các chuyên gia tại Đại học Warwick (Anh), Đại học Tartu và Đại học Tallinn ở Estonia, tiến hành 2 nghiên cứu.

Nghiên cứu 1 phân tích dữ liệu từ 115 người tham gia từ 18 - 25 tuổi, kéo dài 14 ngày.

Nghiên cứu 2 bao gồm 121 người tham gia từ 18 - 29 tuổi, kéo dài 28 ngày.

Kết quả, 2 nghiên cứu đều phát hiện ra rằng tách cà phê sáng thực sự có thể giúp bạn phấn chấn, dẫn đến gia tăng các cảm xúc tích cực, nhất là khi tiêu thụ trong vòng 2,5 tiếng sau khi thức dậy.

Đồng thời, 2 nghiên cứu cũng cho thấy trong khi tất cả các cảm xúc tích cực đều được cải thiện, thì cảm giác "hăng hái" gia tăng mạnh mẽ nhất - điều này làm nổi bật mối liên hệ đặc biệt của caffeine với tâm trạng tràn đầy năng lượng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 8.8.

Làm thế nào để cứu người bị ngừng tim?

Ngừng tim là một trong những tình huống y tế nguy hiểm nhất, xảy ra khi tim đột ngột ngừng đập. Hệ quả lưu thông máu bị gián đoạn, não và các cơ quan quan trọng lập tức bị thiếu ô xy.

Ngừng tim nếu không được cấp cứu trong vòng vài phút, nạn nhân có thể tử vong hoặc bị tổn thương não vĩnh viễn. Thống kê tại Mỹ cho thấy mỗi năm nước này có khoảng 350.000 trường hợp ngừng tim xảy ra ngoài bệnh viện. Tuy nhiên, chưa đến 10% nạn nhân sống sót.

Đau tức ngực và khó thở là triệu chứng thường gặp của ngừng tim ẢNH minh họa: AI

Bước đầu tiên để cứu người bị ngừng tim là nhận biết đúng tình huống. Ngừng tim khác với đau tim. Trong khi đau tim là do tắc nghẽn mạch máu lưu thông đến tim thì ngừng tim là tim ngừng đập hoàn toàn, khiến máu không được bơm đi.

Các dấu hiệu của ngừng tim là nạn nhân đột ngột ngã gục, không có mạch đập, không có nhịp thở hoặc chỉ thở ngáp cá, mất ý thức, không phản ứng khi gọi hoặc lay.

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết ngừng tim có các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, tức ngực hoặc khó thở. Tuy nhiên, có những trường hợp bệnh không có dấu hiệu báo trước.

Điều trước tiên cần làm khi nghi ngờ ai đó bị ngừng tim là cần gọi cấp cứu ngay lập tức. Thời gian phản ứng là yếu tố sống còn. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), mỗi phút trôi qua mà không có can thiệp thì cơ hội sống sót giảm 7-10%.

Khi thực hiện hồi sức tim phổi, những người không được đào tạo chuyên sâu được khuyến khích chỉ ép tim mà không cần thổi ngạt. Ép tim liên tục là phương pháp hiệu quả nhất trong khi chờ xe cấp cứu đến. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 8.8.

Nắng nóng nên uống nước lạnh hay ấm: Lời khuyên bất ngờ của bác sĩ

Nắng nóng gay gắt, điều đương nhiên là mọi người đều muốn hạ nhiệt càng nhanh càng tốt. Và uống nước là một trong những cách giúp giải nhiệt được nhiều người thực hiện.

Khi thời tiết nắng nóng và đổ mồ hôi mà uống nước ấm thì có vẻ sai sai, nhưng điều thú vị là một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, việc uống nước ấm trong thời tiết nóng có thể làm mát hiệu quả hơn so với đồ uống lạnh.

Uống nước 50°C làm nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút nhưng lượng nhiệt dự trữ tổng thể của cơ thể lại thấp hơn sau khi tập thể dục so với khi uống nước mát hơn Ảnh minh họa: AI

Giáo sư, tiến sĩ Ollie Jay, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Nhiệt và sức khỏe tại Khoa Y và sức khỏe, Đại học Sydney (Úc), đã công bố một số nghiên cứu, điều tra xem liệu uống nước ấm có thể làm giảm lượng nhiệt dự trữ trong cơ thể so với uống nước lạnh hay không.

Trong thử nghiệm, những người tham gia đạp xe trong 75 phút và được uống nước ở các mức nhiệt độ 1,5°C, 10°C, 37°C hoặc 50°C.

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ: Uống nước 50°C làm nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút nhưng lượng nhiệt dự trữ tổng thể của cơ thể lại thấp hơn sau khi tập thể dục so với khi uống nước mát hơn.

Đáng chú ý, lượng nhiệt dự trữ của cơ thể là một chỉ báo tốt hơn về nhiệt độ cơ thể tổng thể. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!