Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống 2 tách cà phê/ngày giảm nguy cơ mắc Parkinson

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 5 nguyên tắc vệ sinh không nên bỏ qua tại phòng gym; Muốn giảm cân thì nên ăn bao nhiêu protein mỗi ngày là tối ưu?; Tỏi giúp giảm men gan cao, diệt khuẩn gây ngộ độc thực phẩm...

Đây quả thật là tin rất vui cho người yêu thích cà phê

Nghiên cứu mới của Viện Khoa học Thần kinh Quốc gia Singapore (NNI) đã phát hiện uống 2 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson tới 8 lần.

Đây quả thật là tin rất vui cho người uống cà phê, đặc biệt là người có tiền sử gia đình mắc bệnh Parkinson, theo chuyên trang khoa học EurekAlert.



Theo tác giả chính, giáo sư-tiến sĩ Tan Eng King, cố vấn cấp cao, khoa Thần kinh, Viện Khoa học Thần kinh Quốc gia Singapore, caffeine có khả năng chống lại bệnh Parkinson và các bệnh thoái hóa thần kinh khác.

Thêm tin vui cho những người yêu thích cà phê Shutterstock

Ông giải thích sở dĩ caffeine làm được điều này là nhờ nó có tác dụng giảm viêm ở các tế bào thần kinh trong não.

Nghiên cứu bao gồm 4.488 người tham gia. Họ được yêu cầu trả lời các câu hỏi về mức tiêu thụ caffeine hằng ngày.

Trong số những người tham gia, 1.790 người mắc bệnh Parkinson, 2.698 người không mắc và tất cả đều có 1 trong 2 biến thể gien châu Á liên quan đến bệnh này.

Kết quả đã phát hiện ra rằng uống mỗi ngày 4 - 5 tách cà phê Arabica hoặc 2 tách cà phê Robusta, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson từ 4 - 8 lần. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 15.10.

5 nguyên tắc vệ sinh không nên bỏ qua tại phòng gym

Tập tại phòng gym là phương pháp tập luyện rất tốt. Thế nhưng, vì đây là không gian chung nên có thể trở thành nơi sinh sôi và lây lan vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, tuân thủ nguyên tắc vệ sinh sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và người khác.

Dưới đây là 5 nguyên tắc vệ sinh cần tuân thủ khi tập luyện tại phòng gym:

Rửa tay trước và sau khi tập gym sẽ giúp ngăn mầm bệnh lây lan trong phòng gym SHUTTERSTOCK

Rửa tay. Rửa tay trước và sau khi tập gym từ lâu đã được xem là điều bắt buộc, đặc biệt là sau khi đại dịch Covid-19 xuất hiện và lây lan. Nếu bạn vì lý do nào đó mà không thể rửa tay được bằng nước và xà bông thì hãy dùng cồn sát khuẩn. Cách này dù không diệt vi khuẩn tốt như xà bông nhưng cũng giảm nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Rửa tay không chỉ ngăn ngừa vi khuẩn, virus lây lan khi chúng ta chạm tay và sử dụng thiết bị, mà còn giúp mầm bệnh từ mình không lây sang người khác khi dùng chung các thiết bị đó.

Lau sạch thiết bị sau khi sử dụng. Mầm bệnh rất dễ lây lan qua bề mặt các thiết bị tập gym. Sau khi tập, rất nhiều mồ hôi chúng ta lưu lại trên máy. Môi trường ẩm ướt này sẽ kích thích vi khuẩn, nấm phát triển. Do đó, trách nhiệm của mỗi người sau khi tập là phải lau khô trước khi rời đi. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 15.10.

Muốn giảm cân thì nên ăn bao nhiêu protein mỗi ngày là tối ưu?

Mọi chế độ ăn giảm cân đều hướng tới việc thâm hụt calo, tức lượng calo tiêu hao cao hơn calo nạp vào. Để giảm cân hiệu quả thì cần xác định lượng protein tối ưu mỗi ngày cần ăn.

Những thực phẩm giàu protein Shutterstock

Có nhiều chế độ ăn giảm cân khác nhau, từ ưu tiên ăn protein, thực vật đến low carb. Tuy nhiên, dù theo chế độ ăn nào thì việc ăn nhiều protein đều tác động tích cực đến nỗ lực giảm cân.



Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy chế độ ăn nhiều protein kết hợp với thâm hụt calo sẽ giúp giảm cân và giảm mỡ đáng kể hơn so với ăn ít protein. Không những vậy, ăn nhiều protein cũng giúp duy trì khối lượng cơ tốt hơn, giúp giảm mất cơ khi giảm cân.

Ngoài ra, chế độ ăn giảm cân bằng cách thâm hụt calo và ưu tiên ăn protein cũng giúp mọi người dễ duy trì hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi nỗ lực giảm cân bằng các chế độ ăn khác, chẳng hạn cắt giảm tinh bột của low carb, bị thất bại. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!