Bác sĩ: 3 loại thực phẩm giúp cải thiện chức năng thận

Sức khỏe thận rất quan trọng vì chũng lọc chất thải và dịch dư thừa ra khỏi máu, duy trì cân bằng dịch và điện giải, đồng thời điều hòa huyết áp. Những gì chúng ta ăn có tác động đáng kể đến sức khỏe thận.

Một bác sĩ chuyên về dinh dưỡng của Mỹ đã chia sẻ về 3 loại thực phẩm có thể cải thiện chức năng thận.

Tiến sĩ Eric Berg, bác sĩ giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Dr. Berg's Nutritionals, nhà giáo dục sức khỏe và tác giả sách bán chạy nhất của Mỹ, gợi ý nên bổ sung dưa chuột để cung cấp nước, giúp đào thải chất thải. Chanh giúp giảm nguy cơ sỏi thận và giảm axit uric. Rau mùi tây cải thiện chức năng thận và có khả năng ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến thận, theo tờ Times of India.

Dưa chuột và lợi ích cho thận bạn không nên bỏ qua trong chế độ ăn hằng ngày

3 loại thực phẩm này có thể giúp cải thiện chức năng thận ẢNH MINH HỌA: AI

Giữ đủ nước cho cơ thể là rất quan trọng đối với sức khỏe thận. Tiến sĩ Berg gợi ý nên bổ sung dưa chuột vào chế độ ăn uống. Dưa chuột chứa 95% là nước, nghĩa là chúng cung cấp thêm nước. Hàm lượng nước này có thể giúp đào thải các chất thải ra khỏi thận, như creatinine và axit uric.

Dưa chuột vừa giàu nước vừa ít calo nên bạn có thể ăn thoải mái tùy thích.

Chanh

Đứng thứ hai trong danh sách là chanh. Nước chanh có thể tăng cường chức năng thận.

Hàm lượng vitamin C và citrate cao trong chanh đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ sỏi thận. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nửa ly nước chanh mỗi ngày có thể làm tăng citrate trong nước tiểu và giảm nguy cơ sỏi thận. Uống nước chanh thường xuyên cũng có thể giúp giảm nồng độ axit uric. Khi nồng độ tăng cao, chất này có thể góp phần gây áp lực lên thận.

Tuy nhiên, những người bị trào ngược axit hoặc dạ dày nhạy cảm cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi đưa chanh vào chế độ ăn uống hằng ngày.

Rau mùi tây

Loại thảo mộc này thực sự có tác dụng bảo vệ thận. Các đặc tính chống oxy hóa của rau mùi tây giúp giảm căng thẳng oxy hóa, một yếu tố rất quan trọng đối với các bệnh về thận. Rau mùi tây chứa một số flavonoid, như apigenin, luteolin và quercetin - nổi tiếng với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy đặc tính này giúp rau mùi tây có khả năng giảm căng thẳng oxy hóa, cải thiện chức năng thận.

Loại rau này cũng có tiềm năng ngăn ngừa và kiểm soát các rối loạn liên quan đến thận, nhiễm trùng và các bệnh mạn tính khác liên quan đến tổn thương oxy hóa và viêm.

Một nghiên cứu khác năm 2017 cho thấy chuột bị sỏi thận được điều trị bằng rau mùi tây có lượng canxi và protein bài tiết qua nước tiểu giảm. Những con được cho ăn rau mùi tây thường xuyên và đều đặn đã có độ pH nước tiểu tăng và việc bài tiết nước tiểu cũng tăng, theo Times of India.