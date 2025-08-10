Lỗi nhỏ khi ngủ không ngờ gây suy thận cấp và hàng trăm bệnh khác

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Quân y Trung Quốc đã phân tích dữ liệu của 88.461 người từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank. Những người tham gia được đeo máy theo dõi giấc ngủ, bao gồm các yếu tố:

Thời gian ngủ (số giờ ngủ) và giờ đi ngủ (sớm hoặc muộn).

Nhịp điệu giấc ngủ (giờ ngủ - thức thất thường hay đều đặn giữa các ngày).

Sự gián đoạn giấc ngủ (ngủ ngon giấc hay không và có thức giấc nhiều hay không), theo trang tin y khoa News Medical.

Giấc ngủ có vai trò quan trọng với sức khỏe tổng thể Ảnh: AI

Giấc ngủ không tốt làm tăng nguy cơ mắc 172 bệnh

Kết quả thật đáng kinh ngạc: Trong thời gian theo dõi trung bình 6,8 năm, giấc ngủ không tốt nói chung làm tăng nguy cơ mắc 172 bệnh. Trong đó, có 42 bệnh có nguy cơ tăng gấp đôi, đặc biệt xơ gan tăng gấp 2,57 lần.

Và 92 bệnh có nguy cơ tăng 20%, thậm chí bệnh Parkinson tăng 37% nguy cơ, tiểu đường tăng 36% và suy thận cấp tăng gần 22%.

Giờ ngủ thất thường gây suy thận cấp và 82 bệnh khác

Đáng chú ý, có tới 83 bệnh là do giờ ngủ thất thường gây ra, với nguy cơ mắc bệnh nói chung tăng gấp 1,5 - 2 lần.

Trong số các bệnh liên quan đến giờ ngủ thất thường, có 5 bệnh đáng chú ý là suy thận cấp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), Parkinson, tiểu đường và cả trầm cảm.

Trong đó, nguy cơ mắc bệnh Parkinson tăng gấp 2,8 lần và bệnh tiểu đường gấp 1,6 lần.

Trong khi thời gian ngủ ít và ngủ muộn góp phần gây ra 20 bệnh và ngủ không ngon giấc gây ra 9 bệnh. Điều này cho thấy giờ ngủ ổn định là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tật.

Giờ ngủ thất thường làm tăng nguy có suy thận cấp theo nhiều cách

Kết quả cho thấy suy thận cấp có liên quan đến giờ ngủ thất thường.

Khi phân tích sâu hơn mối liên quan giữa giờ ngủ thất thường đến nguy cơ mắc bệnh, các tác giả nhận thấy các yếu tố gây viêm góp phần đáng kể. Tình trạng viêm cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến giờ ngủ thất thường gây suy thận cấp.

Hơn nữa, kết quả còn cho thấy giờ ngủ thất thường có thể ảnh hưởng đến bệnh thận mạn tính, tiểu đường và tăng huyết áp, đây là những yếu tố nguy cơ quan trọng của suy thận cấp và do đó có thể gây ra bệnh.

Giờ ngủ thất thường cũng có thể ức chế quá trình chuyển hóa chất lạ trong gan có thể gây ra tổn thương thận liên quan đến hóa chất.

Ngủ trễ làm tăng 2,6 lần nguy cơ xơ gan

Nghiên cứu cho thấy đi ngủ sau 00:30 làm tăng nguy cơ xơ gan gấp 2,6 lần so với ngủ trước 23:30. Và ngủ không ngon giấc làm tăng nguy cơ suy hô hấp gấp 1,8 lần so với ngủ ngon, theo News Medical.

Các tác giả nghiên cứu kết luận: Những phát hiện nhấn mạnh tầm quan trọng của giờ ngủ đều đặn. Trong khi nhiều người chỉ tập trung vào số giờ ngủ, nghiên cứu mới cho thấy chúng ta nên chú ý hơn đến thời gian và tính nhất quán của giờ đi ngủ.