Sức khỏe

Điều gì xảy ra với huyết áp nếu bạn uống nước quá ít?

Thiên Lan
Thiên Lan
10/08/2025 08:43 GMT+7

Khi cơ thể mất nước sẽ ảnh hưởng thế nào đến huyết áp? Sau đây, tiến sĩ dược Ayesha Gulzar, làm việc tại Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, lý giải về mối quan hệ phức tạp này.

Cơ thể mất nước có thể làm giảm thể tích máu, khiến huyết áp giảm hoặc dao động. Tình trạng này ảnh hưởng đến huyết áp thông qua mối liên hệ với thể tích máu - lượng máu lưu thông trong các mạch máu và tim.

Máu chứa lượng lớn nước. Do đó, mất nước khiến thể tích máu giảm, dẫn đến những thay đổi về huyết áp.

Điều gì xảy ra với huyết áp nếu bạn uống nước quá ít? - Ảnh 1.

Cơ thể mất nước có thể làm giảm thể tích máu, khiến huyết áp giảm

Ảnh: AI

Mất nước dẫn đến huyết áp thấp như thế nào?

Mất nước làm giảm thể tích máu. Khi lượng máu lưu thông ít hơn, áp lực lên thành động mạch cũng giảm, từ đó có thể dẫn đến huyết áp thấp.

Trong một số trường hợp, giảm thể tích máu đột ngột cũng có thể dẫn đến tình trạng đe dọa tính mạng gọi là sốc giảm thể tích máu. Tình trạng này có thể xảy ra do mất nước nghiêm trọng, khiến máu từ tim đến cơ thể không đủ, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Mất nước cũng có thể làm tăng huyết áp

Mặc dù ban đầu mất nước có thể làm hạ huyết áp, nhưng huyết áp giảm đột ngột sau đó có thể dẫn đến tăng huyết áp. Nguyên nhân là do giảm thể tích máu vì thiếu nước có thể kích hoạt giải phóng một số hoóc môn nhất định như vasopressin hoặc angiotensin.

Khi cơ thể mất nước, máu trở nên đặc hơn và dính hơn. Tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đặc, điều này có thể làm tăng huyết áp. Mặt khác, hoóc môn vasopressin cũng có thể khiến các mạch máu co lại, tạo thêm áp lực lên thành động mạch và có khả năng dẫn đến tăng huyết áp, theo Verywell Health.

Mất nước kéo dài có thể gây áp lực đáng kể lên tim và mạch máu, đồng thời có thể dẫn đến các hậu quả sức khỏe bất lợi.

Làm thế nào để biết cơ thể bị mất nước?

Các triệu chứng mất nước thường gặp bao gồm khát nước, khô miệng, hơi mệt, chóng mặt hoặc choáng váng, chuột rút cơ, căng thẳng, lú lẫn, lờ đờ và nước tiểu có màu vàng sẫm hoặc màu hổ phách.

Mất nước dẫn đến mất cân bằng giữa lượng nước nạp vào và lượng nước mất đi, gây rối loạn điện giải và nhiều rối loạn chức năng cơ thể. Tình trạng này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm:

  • Nhiễm trùng đường tiết niệu.
  • Sỏi thận.
  • Co giật.
  • Sốc giảm thể tích máu.

Giữ đủ nước là rất cần thiết. Hãy đi khám nếu gặp các dấu hiệu mất nước nghiêm trọng. Ngoài ra, hãy theo dõi chặt chẽ huyết áp. Nếu huyết áp quá cao hoặc quá thấp do mất nước, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

