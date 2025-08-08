Làm thế nào để cứu người bị ngừng tim?

Ngừng tim nếu không được cấp cứu trong vòng vài phút, nạn nhân có thể tử vong hoặc bị tổn thương não vĩnh viễn. Thống kê tại Mỹ cho thấy mỗi năm nước này có khoảng 350.000 trường hợp ngừng tim xảy ra ngoài bệnh viện. Tuy nhiên, chưa đến 10% nạn nhân sống sót, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đau tức ngực và khó thở là triệu chứng thường gặp của ngừng tim ẢNH: AI

Bước đầu tiên để cứu người bị ngừng tim là nhận biết đúng tình huống. Ngừng tim khác với đau tim. Trong khi đau tim là do tắc nghẽn mạch máu lưu thông đến tim thì ngừng tim là tim ngừng đập hoàn toàn, khiến máu không được bơm đi.

Các dấu hiệu của ngừng tim là nạn nhân đột ngột ngã gục, không có mạch đập, không có nhịp thở hoặc chỉ thở ngáp cá, mất ý thức, không phản ứng khi gọi hoặc lay.

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết ngừng tim có các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, tức ngực hoặc khó thở. Tuy nhiên, có những trường hợp bệnh không có dấu hiệu báo trước.

Điều trước tiên cần làm khi nghi ngờ ai đó bị ngừng tim là cần gọi cấp cứu ngay lập tức. Thời gian phản ứng là yếu tố sống còn. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), mỗi phút trôi qua mà không có can thiệp thì cơ hội sống sót giảm 7-10%.

Khi thực hiện hồi sức tim phổi, những người không được đào tạo chuyên sâu được khuyến khích chỉ ép tim mà không cần thổi ngạt. Ép tim liên tục là phương pháp hiệu quả nhất trong khi chờ xe cấp cứu đến.

Cách thực hiện ép tim đúng cách là đặt nạn nhân nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, sau đó quỳ cạnh nạn nhân và đặt gót một bàn tay lên giữa ngực, tức xương ức. Bàn tay còn lại đặt chồng lên trên, ép mạnh và nhanh xuống ngực ít nhất 5-6 cm, tốc độ 100-120 lần/phút. Ép tim cần thực hiện liên tục, không dừng lại cho đến khi có người thay, nhân viên y tế đến hoặc nạn nhân hồi tỉnh.

Người thực hiện ép tim khi thấy bệnh nhân không tỉnh thì dễ nghĩ rằng mình làm không hiệu quả và muốn dừng lại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết bất kỳ nỗ lực ép tim nào cũng tốt hơn là không làm gì. Nếu có người đến thay phiên ép tim thì hãy luân phiên mỗi 2 phút để giữ được lực ép hiệu quả, theo Healthline.