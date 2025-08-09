Giảm huyết áp, mỡ máu, đường huyết sau tuổi 50: Bí quyết ở vitamin này!

Các nhà khoa học tại Trung tâm Sức khỏe tim mạch chuyển hóa toàn cầu, Đại học Brown và Đại học Columbia (Mỹ), phối hợp với nhiều viện nghiên cứu và trường đại học tại Trung Quốc, đã phân tích đánh giá toàn diện 99 nghiên cứu, bao gồm 17.656 người tham gia.

Kết quả đã phát hiện bổ sung vitamin D, với liều trung bình là 3.320 đơn vị quốc tế (IU) mỗi ngày, đã mang lại những tác động tích cực đến các yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa, bao gồm:

Giảm huyết áp tâm thu và tâm trương.

Giảm mức cholesterol toàn phần.

Giảm mức đường huyết lúc đói.

Giảm chỉ số đường huyết trung bình HbA1c.

Giảm nồng độ insulin lúc đói, theo trang tin y khoa News Medical.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu nhận thấy lợi ích của việc bổ sung vitamin D rõ rệt nhất ở người có nồng độ vitamin D trong cơ thể quá thấp (dưới 15 ng/ml), người không bị béo phì (có chỉ số khối cơ thể BMI dưới 30 kg/m2) và đặc biệt là người từ 50 tuổi trở lên, theo News Medical.

Bổ sung vitamin D đã mang lại những tác động tích cực đến các yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa Ảnh minh họa: AI

Liều lượng và thời gian can thiệp

Các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng bổ sung vitamin D với liều cao (3.320 IU) trong 3 tháng trở lên có thể giúp tối ưu hóa hiệu quả đối với sức khỏe tim mạch chuyển hóa. Điều này đặt ra nhu cầu cá nhân hóa trong tiếp cận điều trị và phòng bệnh.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng cá nhân hóa liều bổ sung vitamin D có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa tim mạch một cách hiệu quả.

Các tác giả cũng khuyến nghị các nghiên cứu trong tương lai nên làm rõ cơ chế sinh học đứng sau tác dụng của vitamin D, cũng như đánh giá lợi ích lâu dài và nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng liều cao.

Họ đã kết luận vitamin D có thể đóng vai trò hỗ trợ đắc lực trong phòng ngừa và kiểm soát các bệnh lý chuyển hóa tim mạch, đặc biệt là ở người lớn tuổi và nhóm nguy cơ cao. Đây là một bước tiến quan trọng hướng đến việc cá nhân hóa trong phòng ngừa và điều trị bệnh tim mạch - nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn cầu hiện nay.

Lưu ý quan trọng khi bổ sung vitamin D

Tuy nhiên, lưu ý quan trọng là cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng vitamin D vì quá liều có thể gây ngộ độc vitamin D, dẫn đến nhiều tác hại như tăng canxi máu, tăng huyết áp, mất thính lực, táo bón, tiêu chảy, buồn nôn, mệt mỏi, vôi hóa ống thận, suy thận… và thậm chí tử vong.