Tại sao thời tiết nóng ảnh hưởng tiêu cực đến thận?

Sau đây, các chuyên gia giải thích tác hại khi tiếp xúc với nhiệt độ cao đến sức khỏe thận, đồng thời chỉ ra nhiệt độ cơ thể bao nhiêu có thể gây suy thận.

Thời tiết nóng khiến cơ thể mất nước và căng thẳng do nhiệt



Giáo sư, tiến sĩ Emin ÖZBEK, bác sĩ chuyên khoa tiết niệu, Đại học Istanbul-Cerrahpaşa (Thổ Nhĩ Kỳ), giải thích: Thời tiết nóng khiến cơ thể mất nước và căng thẳng do nhiệt. Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể mất nhiều nước hơn qua mồ hôi. Điều này có thể dẫn đến giảm lưu lượng máu đến thận và tăng nguy cơ tổn thương thận.

Mất nước: Trong thời tiết nóng, cơ thể mất nhiều chất lỏng hơn qua mồ hôi. Nếu không đủ nước, thể tích máu sẽ giảm, làm giảm lưu lượng máu đến thận. Điều này làm suy giảm chức năng thận và có thể dẫn đến tổn thương thận cấp tính.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, chúng ta nên uống đủ nước, đặc biệt là khi ở ngoài trời hoặc tập thể dục Ảnh: AI

Căng thẳng do nhiệt và tổn thương thận: Tiếp xúc với nhiệt độ cao liên tục hoặc kéo dài, đặc biệt là khi làm việc ngoài nắng, có thể gây ra bệnh thận do căng thẳng nhiệt - một dạng tổn thương thận mạn tính do mất nước và viêm kéo dài.

Mất cân bằng điện giải: Đổ mồ hôi quá nhiều cũng dẫn đến mất các chất điện giải thiết yếu như natri và kali. Sự mất cân bằng này có thể gây áp lực lên thận khi thận cố gắng điều hòa môi trường bên trong cơ thể.

Tăng nguy cơ sỏi thận: Thời tiết nóng có thể dẫn đến nước tiểu đặc hơn do lượng nước uống vào ít, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành sỏi thận. Mất nước làm giảm thể tích nước tiểu, làm tăng nguy cơ hình thành tinh thể trong thận.

Tăng gánh nặng cho thận: Để giảm mất nước, thận có thể giảm lượng nước tiểu. Điều này có thể làm tăng lượng chất thải tích tụ trong máu.

Như vậy: Tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài mà không được bù nước và nghỉ ngơi đầy đủ có thể gây áp lực đáng kể cho thận, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về thận cấp tính và mạn tính. Duy trì đủ nước và tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài là rất cần để bảo vệ thận.

Nhiệt độ cơ thể chừng này có thể gây suy thận

Các chuyên gia tại Hội Thận học của Mỹ (Nephrology Associates of Greater Cincinnati) cảnh báo: Nhiệt độ cơ thể từ 40 độ C trở lên có thể gây tổn thương đáng kể cho thận và các cơ quan khác.

Nên làm gì để ngăn ngừa tác hại của nắng nóng lên thận?

Để ngăn ngừa tác hại của thời tiết nóng lên thận, cần phải giữ mát, uống đủ nước, theo các bước sau:

Duy trì đủ nước: Uống nhiều nước trong suốt cả ngày, đặc biệt là khi ở ngoài trời hoặc tập thể dục. Tránh tiêu thụ quá nhiều caffeine và rượu.

Theo dõi màu nước tiểu: Màu vàng nhạt hoặc trong là dấu hiệu đủ nước; màu vàng đậm hoặc màu hổ phách cho thấy cơ thể đang mất nước.

Tránh tiếp xúc với nhiệt độ quá cao: Hạn chế hoạt động ngoài trời từ 10 - 16 giờ. Nghỉ ngơi dưới bóng râm hoặc nơi mát mẻ, sử dụng quạt, máy điều hòa hoặc khăn làm mát.

Ăn mặc phù hợp: Mặc quần áo nhẹ, rộng rãi và sáng màu. Dùng mũ và kem chống nắng để bảo vệ khỏi ánh nắng trực tiếp.

Bù nước điện giải bị mất: Nếu đổ mồ hôi nhiều, hãy sử dụng đồ uống có chất điện giải ở mức độ vừa phải. Tránh thức ăn quá mặn.

Thận trọng nếu có bệnh lý nền: Người mắc bệnh thận, tiểu đường hoặc huyết áp cao cần tuân thủ hướng dẫn y tế và điều chỉnh lượng nước theo lời khuyên bác sĩ.

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo: Các dấu hiệu bao gồm mệt mỏi, chóng mặt, khô miệng, nước tiểu sẫm màu, đi tiểu ít. Cần tìm kiếm chăm sóc y tế nếu các triệu chứng này xảy ra trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Cách tốt nhất để bảo vệ thận trong thời tiết nóng bức là giữ đủ nước, tránh căng thẳng do nhiệt và lắng nghe cơ thể. Các biện pháp phòng ngừa sớm có thể giảm đáng kể nguy cơ tổn thương thận.