Sức khỏe

Bác sĩ: Uống nước giờ nào tốt cho sức khỏe hơn?

Thiên Lan
Thiên Lan
11/08/2025 10:08 GMT+7

Trong y học cổ truyền, nước không chỉ là thức uống giải khát mà còn là thuốc!

Mọi người thường được khuyên nên uống nhiều nước. Nhưng nếu chưa thấy khát nước thì sao?

Có thời điểm nào mà uống nước sẽ tốt cho sức khỏe hơn không?

Sau đây, chuyên gia chia sẻ thời điểm uống nước để tối đa hóa lợi ích.

Bác sĩ Partap Chauhan, Giám đốc Phòng khám Y học Cổ truyền Jiva Ayurveda (Ấn Độ), khẳng định cách thức và thời điểm uống nước rất quan trọng. Trong y học cổ truyền, nước không chỉ là thức uống giải khát mà còn là thuốc, là nhịp điệu - tượng trưng cho bản chất tuần hoàn của sự sống.

Uống nước một cách có ý thức có thể chữa lành, tiếp thêm năng lượng và cân bằng cơ thể. Uống nước chánh niệm thực sự có thể hỗ trợ cơ thể thúc đẩy quá trình chữa lành, bác sĩ Chauhan cho hay.

Vì vậy, bác sĩ Chauhan đã chỉ ra 5 thời điểm trong ngày mọi người cần phải uống nước để cải thiện lợi ích cho sức khỏe, theo tờ Indian Express.

Khi thức dậy uống nước sẽ mang lại lợi ích gì cho sức khỏe của bạn

Bác sĩ: Uống nước giờ nào tốt cho sức khỏe hơn? - Ảnh 1.

Ngay sau khi thức dậy, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy uống một ly nước ấm

ẢNH MINH HỌA: AI

Ngay sau khi thức dậy, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy uống một ly nước ấm. Điều này đánh thức nhẹ nhàng cho toàn bộ hệ thống bằng cách đào thải độc tố khỏi cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và giúp tập trung tinh thần, bác sĩ Chauhan giải thích.

30 phút trước mỗi bữa ăn

Khoảng 10 - 20 phút trước khi ăn, hãy nhấp một ngụm nước ấm. Ông cho biết việc này giúp chuẩn bị cho quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Trong hoặc ngay sau bữa ăn, hãy cố gắng không uống quá nhiều, bác sĩ Chauhan lưu ý.

1 giờ sau bữa ăn

Sau bữa ăn, khi thức ăn đã lắng xuống, có thể uống một ly nước ấm nhỏ để hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và giải độc nhẹ.

Khi cảm thấy khát

Cơ thể biết rõ mình nhất. Bác sĩ Chauhan khuyên hãy dừng lại và lắng nghe cơ thể và uống nước khi khát, đừng uống liên tục vì có thể gây cảm thấy khó chịu hoặc uể oải.

Trước khi tắm và trước khi đi ngủ

Bác sĩ Chauhan cho biết một ly nước nhỏ trước khi tắm cũng có thể giúp lưu thông máu. Ông nói thêm: Một ly nước nhỏ 1 giờ trước khi đi ngủ có thể giúp hệ thần kinh ổn định để cơ nạp lại năng lượng trong khi ngủ qua đêm.

Cần lưu ý điều gì?

Bác sĩ Chauhan khuyên nên ngồi mỗi khi uống nước. Cố gắng nhấp môi, đừng uống ừng ực. Uống nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm, đừng uống nước lạnh. Dù chỉ là thay đổi nhỏ, nhưng chủ động uống nước sẽ mang lại điều kỳ diệu cho cơ thể, tâm trạng và sức khỏe tổng thể, bác sĩ Chauhan cho biết, theo Indian Express.

