Sức khỏe

Hay ăn mì gói: Chuyên gia chỉ mẹo hay để đảm bảo sức khỏe

Thiên Lan
Thiên Lan
11/08/2025 00:09 GMT+7

Mì ăn liền là món ăn phổ biến bởi sự tiện lợi, rẻ và ngon. Nhưng ăn mì như thế nào để vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe?

Sau đây, Giáo sư Lauren Ball, Viện Hàn lâm Khoa học y tế và sức khỏe Úc, tiến sĩ Pui Ting Wong, chuyên về giáo dục ẩm thực tại Đại học Queensland, cùng với chuyên gia dinh dưỡng Emily Burch, giảng viên tại Đại học Southern Cross (Úc), chia sẻ một số điều bạn cần lưu ý khi tiêu thụ mì ăn liền và mẹo hay để biến tô mì của bạn thành bữa ăn lành mạnh hơn, theo trang tin y khoa Medical Express.

Một gói mì thường gồm sợi mì làm từ bột mì tinh chế và một gói gia vị, có thể có thêm ít rau sấy khô hoặc hành phi. Tuy nhiên, mì ăn liền thường chứa nhiều muối, ít chất xơ, ít đạm cũng như vitamin và khoáng chất.

Hay ăn mì gói: Chuyên gia chỉ mẹo hay để đảm bảo sức khỏe - Ảnh 1.

Bổ sung protein, như trứng luộc, thịt nạc... vào tô mì sẽ giúp no lâu hơn và hỗ trợ cơ bắp

Ảnh minh họa: AI

Nên tiêu thụ mì ăn liền như thế nào để đảm bảo sức khỏe?

Một nghiên cứu của Hàn Quốc cho thấy tiêu thụ mì ăn liền không trực tiếp gây ra các vấn đề sức khỏe nếu ăn ở mức độ 2 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, nếu ăn thường xuyên mỗi ngày - thay cơm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe theo thời gian, như liên quan đến nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn.

Các chuyên gia cho biết, không cần loại bỏ mì gói ra khỏi thực đơn, chỉ cần áp dụng một số mẹo đơn giản sau đây, theo Medical Express.

Cho thêm rau củ như đậu Hà Lan, bông cải xanh, cà rốt, rau bó xôi, giá, hẹ để tăng chất xơ và vitamin.

Bổ sung protein, như trứng luộc, trứng chiên, đậu phụ hoặc thịt nạc như thịt gà sẽ giúp no lâu hơn và hỗ trợ cơ bắp.

Giảm gói gia vị - đây là nguồn muối chính. Có thể dùng nửa gói hoặc ít hơn, cũng có thể sử dụng nước dùng tự nấu nước với ít muối, thêm hành lá, rau thơm hoặc ớt.

Thử dùng loại mì nguyên cám (sợi mì đen từ gạo lứt …) để tăng lượng chất xơ và cải thiện giá trị dinh dưỡng.

Cuối cùng, các chuyên gia kết luận: Mì ăn liền có thể phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng không phải là món ăn chính mỗi ngày.

Mì ăn liền chắc chắn cần thiết cho cuộc sống bận rộn và đa dạng món ăn. Chỉ cần một vài nguyên liệu sẵn có và một vài thay đổi nhỏ, bạn có thể vừa được thoải mái, đồng thời bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng.

Phát hiện mới về loại bánh mì tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư

Phát hiện mới về loại bánh mì tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí nghiên cứu Current Developments in Nutrition, các nhà khoa học quốc tế đã nghiên cứu xem việc tiêu thụ bánh mì có làm tăng nguy cơ ung thư hay không, và tiêu thụ loại bánh mì nào là tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư.

