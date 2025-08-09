Những thực phẩm đại kỵ hâm nóng lại, ăn vào không tốt cho sức khỏe

Tuy nhiên, theo thông tin từ Ayurveda - hệ thống y học cổ truyền bắt nguồn từ Ấn Độ, một số thực phẩm khi được làm nóng lại có thể biến đổi thành chất độc, gây hại cho sức khỏe.

Nguyên nhân là quá trình hâm nóng có thể làm thay đổi cấu trúc dinh dưỡng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển hoặc sinh ra các hợp chất có hại cho cơ thể.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào nhưng lại nằm trong danh sách thực phẩm không nên hâm nóng.

Việc làm nóng lại trứng không chỉ phá vỡ cấu trúc dinh dưỡng mà còn khiến lượng protein trong trứng sản sinh nhiều độc tố hơn, gây hại cho hệ tiêu hóa.

Trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào nhưng không nên hâm nóng Ảnh: AI

Cơm

Cơm là món ăn phổ biến hầu như xuất hiện mỗi ngày trong bữa ăn. Trong gạo sống tồn tại một số loại vi khuẩn ở dạng bào tử có khả năng sống sót ngay cả khi đã nấu chín.

Khi cơm được hâm lại, vi khuẩn dễ dàng sinh sôi và tạo độc tố. Các độc tố này là nguyên nhân gây tiêu chảy và nôn ói, theo thehealthsite.com.

Cải bó xôi

Loại rau này chứa nhiều nitrat và sắt, rất tốt cho sức khỏe khi ăn tươi hoặc vừa chế biến xong.

Tuy nhiên, khi hâm lại, nitrat có thể chuyển hóa thành nitrit và các hợp chất gây ung thư, tác động tiêu cực đến các mô trong cơ thể.

Thịt gà

Thịt gà vốn giàu protein nhưng khi hâm nóng lại có thể bị biến đổi cấu trúc protein, khiến cơ thể khó tiêu hóa hơn.

Thịt gà khi hâm nóng có thể gây khó tiêu Ảnh: AI

Khoai tây

Khoai tây là loại củ bổ dưỡng nhưng khi được hâm nóng, không chỉ mất đi một phần giá trị dinh dưỡng mà còn mất năng lượng sống.

Ăn khoai tây hâm lại sẽ không còn mang lại hiệu quả tốt như khi ăn ngay sau khi nấu chín.

Nấm

Nấm là thực phẩm cần được sử dụng trong ngày, không nên hâm lại.

Khi bị làm nóng lần thứ hai, nấm có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa và trong một số trường hợp còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch.

Thói quen tận dụng lại thức ăn thừa bằng cách hâm nóng không phải lúc nào cũng an toàn. Một số thực phẩm khi trải qua quá trình này không chỉ mất dinh dưỡng mà còn sinh ra chất độc.

Việc lựa chọn ăn ngay sau khi chế biến, bảo quản đúng cách và hạn chế hâm nóng những thực phẩm kể trên là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Việc tiêu thụ thực phẩm tươi mới luôn là lựa chọn tốt nhất, không chỉ giúp giữ nguyên dưỡng chất mà còn đảm bảo năng lượng sống cho cơ thể.

Nếu cần bảo quản thực phẩm, nên chia thành từng phần vừa ăn, giữ ở nhiệt độ thích hợp và sử dụng trong thời gian ngắn nhất có thể.

Với những loại thực phẩm như cơm, trứng, cải bó xôi, thịt gà, khoai tây và nấm, việc hâm nóng cần được hạn chế tối đa hoặc tốt nhất là tránh hoàn toàn.