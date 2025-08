Ăn trứng có giảm nguy cơ đột quỵ?

Trong nhiều năm, trứng từng bị đánh giá thấp do hàm lượng cholesterol. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học gần đây cho thấy ăn 1 quả trứng mỗi ngày không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ngược lại có thể làm được điều kỳ diệu. Một bài đánh giá được công bố trên tạp chí của Học viện Dinh dưỡng Mỹ Journal of the American College of Nutrition năm 2016 đã khẳng định điều này, đồng thời củng cố vai trò của trứng như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Trứng giúp cải thiện sức khỏe toàn diện

Trứng cung cấp protein hoàn chỉnh với đủ chín axit amin thiết yếu, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng. Những thành phần này không chỉ hỗ trợ tăng khối lượng cơ và kiểm soát cân nặng, tốt cho mắt và trí não, mà còn có tác dụng chống viêm và giảm tổn thương tế bào do gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, ung thư và tim mạch, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Ăn 1 quả trứng mỗi ngày, tốt nhất là vào bữa sáng, giúp giảm 12% nguy cơ đột quỵ Ảnh: AI

Một nghiên cứu cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng có mức hoóc môn gây đói (ghrelin) thấp hơn, giúp họ cảm thấy no lâu hơn và ăn ít hơn trong ngày. Điều này đặc biệt có lợi cho những người cần kiểm soát cân nặng - một yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quỵ.

Ăn 1 quả trứng mỗi ngày có thể giảm 12% nguy cơ đột quỵ

Phân tích tổng hợp được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Dược phẩm EpidStat (Michigan - Mỹ) đã tổng hợp dữ liệu từ 7 nghiên cứu kéo dài trong 33 năm, bao gồm 308.000 người tham gia.

Kết quả cho thấy ăn 1 quả trứng mỗi ngày, tốt nhất là vào bữa sáng, giúp giảm 12% nguy cơ đột quỵ, theo trang tin sức khỏe Only My Health.

Sở dĩ trứng làm được điều kỳ diệu này nhờ chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm chất chống oxy hóa giúp giảm căng thẳng oxy hóa và giảm viêm mạnh mẽ. 1 quả trứng lớn chứa 6 g protein và các chất chống oxy hóa phong phú như lutein và zeaxanthin, vitamin A, D, E và nhiều vi chất dinh dưỡng khác.

Đáng chú ý, kết quả cho thấy tiêu thụ trứng không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Cần lưu ý về cách chế biến trứng

Mặc dù trứng được công nhận là thực phẩm bổ dưỡng, các chuyên gia vẫn khuyến cáo nên chú ý đến cách chế biến để duy trì lợi ích sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu cho biết: Việc trứng có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ là một phát hiện thú vị, nhưng chúng tôi cần thêm nghiên cứu để hiểu rõ mối liên hệ này. Trứng nên được tiêu thụ như một phần của chế độ ăn lành mạnh, ví dụ như trứng luộc cùng bánh mì đen sẽ tốt hơn nhiều so với trứng chiên ăn kèm thịt chế biến sẵn.