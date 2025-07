Phát hiện mới: Đi bộ chừng này là đủ để kéo dài tuổi thọ

Rất đơn giản, chỉ với đi bộ vài ngàn bước chân mỗi ngày, bạn đã có thể cải thiện tuần hoàn máu, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì thế, câu hỏi "đi bộ bao nhiêu là đủ để sống thọ hơn?" luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người.

Đã có rất nhiều nghiên cứu tìm hiểu về vấn đề này, và gần đây nhất, một phân tích tổng hợp quy mô lớn đã đưa ra câu trả lời đáng chú ý.

Chỉ với đi bộ vài ngàn bước chân mỗi ngày, bạn đã có thể cải thiện tuần hoàn máu, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và nâng cao chất lượng cuộc sống Ảnh: AI

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet Public Health, đã phát hiện ra số bước đi bộ cần thiết mỗi ngày để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là kéo dài tuổi thọ.

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Melody Ding từ Trường Y tế công cộng, Đại học Sydney (Úc) dẫn đầu, đã phân tích dữ liệu từ 88 nghiên cứu từ năm 2014 đến 2025 được thực hiện tại hơn 10 quốc gia, bao gồm Úc, Mỹ, Anh và Nhật Bản.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét tác động của lượng đi bộ khác nhau hằng ngày đến các yếu tố sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ tử vong sớm.

Bắt đầu từ 2.000 bước, họ đã so sánh kết quả khi tăng mỗi 1.000 bước để tìm sự khác biệt về nguy cơ tử vong sớm hoặc các bệnh nghiêm trọng.

Kết quả đã phát hiện: Khi đi bộ đến mức khoảng 5.000-7.000 bước mỗi ngày, những cải thiện đáng kể về sức khỏe đã được ghi nhận, theo trang tin y khoa Medical Express.

Các kết quả thu được gồm: Giảm tất cả tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và tử vong do bệnh tim mạch, tỷ lệ mắc ung thư và tử vong do ung thư, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, chứng mất trí nhớ, trầm cảm và cả nguy cơ té ngã.

Cụ thể, so với 2.000 bước, đi bộ 7.000 bước mỗi ngày mang lại những kết quả sau:

Giảm đến 47% nguy cơ tử vong sớm.

Giảm 47% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Giảm 37% nguy cơ tử vong do ung thư.

Giảm 25% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Giảm 38% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Giảm 14% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Giảm 28% nguy cơ té ngã.

Giảm 22% nguy cơ bị trầm cảm.

Tuy nhiên, từ mức 7.000 bước trở đi, những lợi ích bổ sung là không đáng kể.

Từ kết quả này, các nhà nghiên cứu đang hợp tác với chính phủ Úc trong việc cập nhật trong tương lai về hướng dẫn hoạt động thể chất.

Giáo sư Ding cho biết: Đi bộ 7.000 bước là mục tiêu thực tế từ kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, đối với những người chưa thể đạt được 7.000 bước mỗi ngày, ngay cả tăng từ 2.000 lên 4.000 bước mỗi ngày, cũng cải thiện sức khỏe đáng kể.

Vì vậy đừng lo lắng nếu bạn chưa thể đi bộ được đến mức trên, chỉ cần đứng dậy và bước đi là cơ thể đã cảm ơn bạn!