Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện loại sữa giúp giảm nguy cơ ung thư

2 - 3 hũ này mỗi ngày chống cả ung thư, bệnh tim, tiểu đường

Sữa là một phần quan trọng trong hướng dẫn chế độ ăn uống ở nhiều quốc gia, bởi nhiều lý do như: Sữa chứa nhiều protein chất lượng cao, canxi, magiê, vitamin như B12 và A, khiến nó trở thành nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Hầu hết các hướng dẫn về chế độ ăn uống đều khuyến nghị tiêu thụ từ 2 - 3 phần sữa mỗi ngày để duy trì năng lượng và sức khỏe cho cơ thể. Nghiên cứu cho thấy sữa có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Sữa chua làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, tiểu đường loại 2 và các loại ung thư Ảnh: AI

Nhằm tìm hiểu mối tác động của sữa đối với các kết quả sức khỏe khác nhau ở người trưởng thành, các nhà nghiên cứu ở Đức đã xem xét ảnh hưởng của sữa đến sức khỏe tim mạch, các loại ung thư khác nhau, thành phần cơ thể, tỷ lệ tử vong và các khía cạnh khác như tiểu đường loại 2, sức khỏe xương khớp và chức năng não.

Họ đã tiến hành đánh giá chi tiết các nghiên cứu hiện có - tập trung vào 2 chủ đề chính: Tiêu thụ sữa và tác động của nó đến sức khỏe.

Sau đó, các nhà nghiên cứu xem xét tác động đến sức khỏe của các loại sữa khác nhau, như sữa, phô mai, sữa chua và sữa lên men. Họ đã phân tích 281 mối liên hệ giữa sữa và các kết quả sức khỏe, như tim mạch, ung thư, cân nặng và tiểu đường.

Kết quả đã phát hiện có 2 loại sữa có tác dụng vượt trội trong việc ngăn ngừa bệnh tim, tiểu đường và ung thư. Đó là:

Sữa chua. Kết quả cho thấy loại sữa này nổi bật với lợi ích đặc biệt, 25 nghiên cứu đều công nhận nó làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, tiểu đường loại 2 và các loại ung thư như ung thư bàng quang, vú, đại trực tràng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 13.8.

Tắm nước lạnh ngày nắng nóng: Sảng khoái nhưng tối kỵ với những người này

Khi thời tiết nắng nóng, nhiều người thích tắm nước lạnh để giải nhiệt. Dưới góc độ sức khỏe thì điều này có tốt?

Thực tế, tắm nước lạnh vào ngày nắng nóng thực sự có thể cản trở khả năng làm mát của cơ thể, trong một số trường hợp hiếm gặp, có thể gây hại cho sức khỏe.

Tắm nước lạnh sẽ làm co các mạch máu gần da, làm giảm lưu lượng máu lên bề mặt, ngược lại với cơ chế hạ nhiệt của cơ thể Ảnh: AI

Vấn đề là khi tắm nước lạnh sẽ làm co các mạch máu gần da, làm giảm lưu lượng máu lên bề mặt, ngược lại với cơ chế hạ nhiệt của cơ thể. Điều này dẫn tới giữ nhiệt bên trong lõi, khiến cơ thể nóng hơn trong thời gian dài.

Vì vậy, mặc dù da cảm thấy mát mẻ, nhiệt độ lõi có thể vẫn tăng cao, đặc biệt nguy hiểm sau khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ ngoài trời.

Tiếp xúc đột ngột với nước dưới 15°C có thể kích hoạt phản ứng sốc lạnh - huyết áp tăng đột biến, nhịp tim không đều, thậm chí là các vấn đề về tim ở những người có bệnh tim tiềm ẩn. Mặc dù hiếm gặp, nhưng phản ứng này có thể nguy hiểm đối với những người mắc bệnh động mạch vành, huyết áp cao, rối loạn nhịp tim. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 13.8.

Phát hiện mới: Đi bộ chỉ chừng này phút mỗi ngày, ngủ say đến sáng!

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Journal of Physical Activity & Health các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra cách đi bộ tốt nhất để có giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn.

Nhằm tìm hiểu tần suất và cường độ hoạt động thể chất liên quan như thế nào đến giấc ngủ, các nhà khoa học từ Đại học Texas (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu bao gồm 69 người tham gia, kéo dài trong 8 tháng. Họ được đeo thiết bị theo dõi mức độ tập thể dục và giấc ngủ.

Đi bộ nhanh hoặc vận động ở cường độ vừa phải đến mạnh mẽ chỉ 10 phút mỗi ngày giúp tăng cường giấc ngủ sâu Ảnh: AI

Những người tham gia báo cáo 3 tuần một lần về chất lượng giấc ngủ, cũng như mức năng lượng, sự căng thẳng và sự hài lòng vào buổi sáng .

Kết quả cho thấy tập thể dục đều đặn, tốt nhất là mỗi ngày, giúp cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ sâu - giai đoạn quan trọng giúp cơ thể và não bộ phục hồi.

Đáng chú ý, kết quả đã phát hiện chỉ cần đi bộ nhanh hoặc vận động ở cường độ vừa phải đến mạnh mẽ chỉ 10 phút mỗi ngày cũng đủ giúp tăng cường giấc ngủ sâu và nâng cao năng lượng tinh thần vào ngày hôm sau.

Vận động vừa phải đến mạnh mẽ được định nghĩa là những chuyển động khiến nhịp thở tăng lên nhưng vẫn có thể nói chuyện.

Tác giả nghiên cứu, Phó giáo sư Benjamin Baird nhấn mạnh: Để thúc đẩy giấc ngủ ngon, tập thể dục đều đặn mỗi ngày là quan trọng hơn nhiều so với chỉ dồn vào cuối tuần.