Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn uống gì giúp gan, thận phục hồi nhanh?

Sau khi dùng kháng sinh, nên ăn gì để phục hồi gan, thận?

Sau đợt điều trị kháng sinh, nhiều người cảm thấy cơ thể mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa hoặc gặp tình trạng giảm chức năng gan, thận tạm thời. Đây là lúc chế độ ăn hợp lý sẽ giúp phục hồi sức khỏe nội tạng nhanh chóng.

Kháng sinh là loại thuốc cực kỳ quan trọng, giúp cứu sống nhiều trường hợp bị viêm nhiễm. Thế nhưng, kháng sinh cũng ảnh hưởng đến sức khỏe gan và thận. Đây là 2 cơ quan chủ chốt lọc và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể.

Uống nước ấm sau khi ngủ dậy giúp kích thích nhu động ruột, làm loãng độc tố và hỗ trợ thận trong quá trình lọc máu Ảnh: AI

Để phục hồi sức khỏe gan, thận sau khi dùng kháng sinh, mọi người nên ưu tiên ăn sáng bằng những thực phẩm sau:

Trứng luộc hoặc đậu hũ. Sau khi dùng kháng sinh, gan cần phục hồi các tế bào đã bị tổn thương. Protein là nguyên liệu chính cho quá trình này. Tuy nhiên, không phải loại protein nào cũng tốt cho gan mà nên ưu tiên các nguồn protein dễ tiêu, ít chất béo bão hòa.

Ăn một quả trứng luộc hoặc đậu hũ hấp bữa sáng có thể giúp giảm tổn thương tế bào gan và tăng cường chức năng giải độc. Ngoài ra, cần tránh chiên xào bằng dầu mỡ để không gây áp lực lên gan.

Uống đủ nước ấm vào buổi sáng. Kháng sinh có thể gây lắng cặn và tăng gánh nặng cho thận nếu không uống đủ nước. Do đó, uống nước ấm sau khi ngủ dậy giúp kích thích nhu động ruột, làm loãng độc tố và hỗ trợ thận trong quá trình lọc máu.

Với người bệnh, mất nước là yếu tố góp phần làm tổn thương thận do thuốc, trong đó có kháng sinh nhóm aminoglycoside. Để ngăn ngừa tác động này, mọi người nên uống 1-2 ly nước ấm vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy. Để tăng hương vị, ly nước ấm có thể thêm vài lát chanh tươi hoặc chút mật ong.

Nhiều người thường đặt đồ ăn mang về: Bác sĩ khuyên gì?

Đặt đồ ăn mang về giúp tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng có thể gây hại cho sức khỏe. Với vô số lựa chọn thực phẩm mà chỉ cần một cú chạm trên điện thoại, khiến nhiều người dễ dàng bỏ qua những nguy hiểm.

Thức ăn mang về rất tiện lợi, nhưng không nên ăn quá thường xuyên Ảnh minh họa: AI

Tiến sĩ - dược sĩ Saurabh Arora, giám đốc điều hành tại Công ty dược Auriga Research (Ấn Độ), cảnh báo: Thói quen đặt đồ ăn mang về ngày càng gia tăng, thay thế các bữa ăn nấu tại nhà, khiến mối quan tâm về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng gia tăng.

Bác sĩ Manoj Jain, Khoa Tiêu hóa, béo phì tại Bệnh viện chuyên khoa Nanavati Max ở Mumbai (Ấn Độ), chia sẻ rằng thói quen đặt đồ ăn mang về khiến sức khỏe của nhiều người, nhất là người trẻ có thể bị ảnh hưởng không tốt.

Bác sĩ Jain giải thích: Thực phẩm được chế biến bên ngoài thường chứa nhiều calo, chất béo không lành mạnh, đường và natri. Những món ăn ngon thường thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu như chất xơ, vitamin và khoáng chất. Mặc dù cách trình bày trông rất hấp dẫn, nhưng những gì chứa trong món ăn lại hiếm khi được quan tâm. Vì vậy, những người thường xuyên đặt đồ ăn mang về cần nhận thức rõ hơn về các rủi ro sức khỏe.

Mặc dù việc đặt đồ ăn mang về giúp tăng hoóc môn hạnh phúc dopamine vì thử những điều mới mẻ, nhưng cũng đi kèm với những hậu quả về sức khỏe.

Bác sĩ Jain trích dẫn một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí khoa học BMC Public Health, nhấn mạnh rằng những người thường xuyên ăn thức ăn mang về có nguy cơ cao hơn mắc các vấn đề về chuyển hóa. Điều này cũng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Dấu hiệu nào cảnh báo nguy cơ đột tử do ngưng tim vào ban đêm?

Vào ban đêm, cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi và hồi phục. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm xảy ra nhiều thay đổi sinh lý. Kết quả là làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

Những thay đổi sinh lý quan trọng diễn ra vào ban đêm là nhịp tim, huyết áp giảm xuống, hệ thần kinh giao cảm giảm hoạt động.

Khó thở kịch phát về đêm có thể là do tim bơm máu kém hiệu quả ẢNH minh họa: AI

Cụ thể, nhịp tim và huyết áp giảm xuống khi ngủ là hiện tượng vô hại ở người khỏe mạnh. Thế nhưng, ở người có chức năng tim yếu thì điều này có thể khiến máu không được bơm đến các cơ quan thiết yếu.

Trong khi đó, hệ thần kinh giao cảm giảm hoạt động cũng làm giảm phản ứng phòng vệ của cơ thể trước những rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Ngoài ra, tư thế nằm làm tăng áp lực lên tim và phổi, khiến dịch ứ lại trong phổi nhiều hơn, gây khó thở về đêm.

Một nghiên cứu từ chuyên san European Heart Journal cho thấy ngừng tim đột ngột có khả năng xảy ra vào ban đêm cao hơn ở bệnh nhân có rối loạn nhịp tim hoặc suy tim mạn tính, đặc biệt nếu không kiểm soát tốt huyết áp và cholesterol.

Nhiều triệu chứng của suy tim giai đoạn đầu xuất hiện rõ nhất vào ban đêm. Tuy nhiên, những triệu chứng này thường bị nhầm lẫn với mệt mỏi, khó ngủ hoặc thói quen cá nhân. Cụ thể, các triệu chứng là khó thở khi nằm, khó thở kịch phát về đêm, tiểu đêm nhiều lần, ho về đêm hoặc thở rít, mệt mỏi vào buổi sáng.