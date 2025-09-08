Cơ quan nào đã 'xé rào', cấp phép trông giữ xe dưới gầm cầu ở Hà Nội?

Ngày 8.9, ông Nguyễn Song Tùng, đại diện pháp luật Công ty CP Đồng Xuân, cho biết sau yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị đã lập tức dừng tổ chức trông giữ phương tiện dưới gầm cầu Chương Dương (P.Hoàn Kiếm). Theo ông Tùng, điểm trông giữ này được Sở GTVT cũ (nay là Sở Xây dựng) cấp phép.

Sở Xây dựng thừa nhận đã cấp phép trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương và Ngã Tư Vọng. Trong ảnh là khu vực gầm cầu Chương Dương sau khi dừng trông giữ phương tiện ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết liên quan đến gầm cầu cạn trên địa bàn, sở chỉ cấp phép cho 2 bãi.

Bãi trông xe thứ nhất là ở khu vực gầm cầu Chương Dương để phục vụ nhu cầu thực tế của người dân đến vui chơi phố đi bộ Hoàn Kiếm.

Bãi trông xe thứ 2 là ở gầm cầu Ngã Tư Vọng (P.Bạch Mai) nhằm phục vụ nhân dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời là điểm đỗ xe cứu thương và phương tiện của cán bộ, công nhân viên bệnh viện.

"Sở cấp phép 2 bãi này ở thời điểm Nghị quyết số 12 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021, có hiệu lực. Riêng đối với gầm cầu Vĩnh Tuy (P.Vĩnh Tuy) thì khu vực này được UBND TP.Hà Nội giao trực tiếp cho Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (Công ty khai thác điểm đỗ xe)", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Từ thông tin do lãnh đạo Sở Xây dựng cung cấp, PV đã gửi câu hỏi đến Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhằm làm rõ nội dung khi thành phố giao khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy cho Công ty khai thác điểm đỗ xe thì có cấp phép cho trông xe dưới gầm cầu hay không? Hay thành phố chỉ giao để quản lý, chống lấn chiếm rồi công ty này tự ý trông giữ xe. Tuy nhiên, hiện PV vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Bãi trông giữ ô tô dưới gầm cầu Vĩnh Tuy được chụp vào trưa ngày 8.9 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ năm 2023, Bộ GTVT đã bác bỏ đề xuất của UBND TP.Hà Nội về việc tiếp tục được tổ chức trông giữ xe dưới các gầm cầu cạn.

Nguyên nhân do ngày 5.4.2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 48 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 thay thế Nghị quyết số 12. Và trong Nghị quyết số 48 không còn nội dung "rà soát, tổ chức hợp lý các khu vực gầm cầu, gầm đường trên cao sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe".

Tuy nhiên, kể từ năm 2023 đến nay, các gầm cầu: Vĩnh Tuy, Chương Dương, Ngã Tư Vọng vẫn được sử dụng để trông giữ phương tiện.

Chỉ đến khi xảy ra vụ cháy bãi trông giữ xe dưới nhánh lên xuống của cầu Vĩnh Tuy (P.Hồng Hà) vào ngày 30.8 vừa qua, cùng với chỉ thị của Bộ Xây dựng thì cơ quan chức năng của TP.Hà Nội mới yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất giải pháp di dời các bãi xe gầm cầu trên địa bàn.

Sau lệnh "xóa sổ" của cơ quan chức năng, tính đến trưa 8.9, khu vực gầm cầu Chương Dương và Ngã Tư Vọng đã trống trơn, dừng trông giữ phương tiện. Riêng gầm cầu Vĩnh Tuy vẫn đang có nhiều phương tiện đỗ bên trong.

Giá niêm yết dành cho xe ô tô 9 ghế ngồi là gần 20.000 đồng/lượt/60 phút; hơn 2,5 triệu đồng/tháng. Đối với xe ô tô trên 40 chỗ, giá trông giữ xe là gần 25.000 đồng/lượt/60 phút; hơn 2,7 triệu đồng/tháng.