Cảnh trái ngược tại các bãi xe gầm cầu ở Hà Nội sau lệnh 'xóa sổ'

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào ngày 8.9, bãi xe gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (P.Bạch Mai) do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý, khai thác đã có thông báo tới người dân về việc đóng cửa bãi gửi xe này. Trước đây, khu vực này được cấp phép để bãi xe này phục vụ cho nhân dân và cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai.

Gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng đã trống trơn ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tương tự, tại khu vực gầm cầu Chương Dương (P.Hoàn Kiếm), nơi từng có 2 bãi xe gầm cầu do Công ty cổ phần Đồng Xuân và Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội sử dụng cũng đã trống trơn.

2 bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương đã dừng hoạt động ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đáng chú ý, riêng các bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (P.Vĩnh Tuy) và dưới nhánh lên xuống đường Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy vẫn trông giữ xe máy như bình thường.

Nhiều ô tô vẫn đang nằm trong bãi xe "khủng" dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (P.Vĩnh Tuy), hướng đường Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy, sáng 8.9 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, ngày 30.8, ở gầm nhánh lên xuống của cầu Vĩnh Tuy (P.Hồng Hà) xảy ra vụ cháy bãi xe, khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình, từ ngày 4.9, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấm xe có tải trọng trên 18 tấn di chuyển qua nhánh cầu Vĩnh Tuy bị cháy này.

Cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội còn giao các cơ quan rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất đường bộ.

Giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát, đề xuất giải pháp di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 30.10.

Đối với vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, mới đây, Thủ tướng đã yêu cầu Công an TP.Hà Nội điều tra nguyên nhân, làm rõ phương án phòng cháy, chữa cháy để xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vụ hỏa hoạn.

Một số hình ảnh của bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy được ghi nhận vào trưa 8.9:

Xe ô tô đỗ la liệt trong bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thông tin bên ngoài bãi xe thể hiện, nơi đây do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý, khai thác ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG