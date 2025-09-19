Xem nhanh 12h: Lãnh đạo bệnh viện bật khóc xin lỗi | Lời phân trần vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng

Xem nhanh 12h ngày 19.9 có những nội dung đáng chú ý sau:

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 255 người được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm

Liên quan vụ máy laser tán sỏi của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tại tỉnh Đắk Lắk) đã hỏng từ cuối năm 2023, nhưng bệnh viện này vẫn tiến hành kỹ thuật tán sỏi cho hàng trăm bệnh nhân, Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu kiểm tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm (nếu có).

Theo công văn vừa được Cục Quản lý khám chữa bệnh (thuộc Bộ Y tế) gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, sự việc có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của người dân vào ngành y tế. Bộ Y tế nhấn mạnh, đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức từ địa phương, dù thông tin đã được phản ánh trên báo chí.

Bộ Y tế yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được yêu cầu rà soát quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế; kiểm tra điều kiện hoạt động, công tác cung ứng thuốc, hóa đơn chứng từ, thanh toán chi phí bảo hiểm y tế. Nếu có sai phạm, phải kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng được giao nhiệm vụ rà soát hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, thanh toán và quyết toán chi phí bảo hiểm y tế từ năm 2023 đến nay tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Cơ quan này phải xem xét thu hồi các khoản chi phí không đúng quy định nếu phát hiện sai phạm.

Không chỉ dừng ở một bệnh viện, Bộ Y tế yêu cầu tỉnh Đắk Lắk kiểm tra toàn diện tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, từ công tác mua sắm, quản lý thiết bị, thuốc men cho đến quy trình chuyên môn kỹ thuật, nhằm ngăn ngừa những rủi ro có thể đe dọa an toàn người bệnh. Đồng thời, kết quả xử lý phải được công khai minh bạch trước dư luận, với báo cáo gửi về Bộ Y tế trước 13 giờ ngày 19.9.

Cũng trong ngày 18.9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã họp khẩn để làm rõ vụ việc. Tại buổi làm việc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Nguyễn Đăng Giáp, thừa nhận toàn bộ sự việc, bật khóc và gửi lời xin lỗi đến bệnh nhân cũng như dư luận, cho rằng sai phạm này là "không thể chối cãi".

Người xây nhầm nhà trên đất của người khác ở Hải Phòng nói gì?

Liên quan vụ một hộ gia đình ngang nhiên xây dựng nhà ở trên thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người khác ở Hải Phòng gây xôn xao dư luận, ngày 18.9.2025, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Đỗ Văn Hữu (trú tại phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng) thừa nhận việc gia đình ông xây dựng nhà trên đất của người khác là sai.

Tuy nhiên, theo ông Hữu, nguyên nhân xuất phát từ sự nhầm lẫn khi mua đất qua môi giới. Tháng 8.2024, vợ chồng ông nhờ một người tên Ngọc Anh đứng ra mua hộ một lô đất tại thôn 7, xã Kiền Bái cũ, nay là tổ dân phố 7, phường Thiên Hương.

Thửa đất gốc được chia thành 7 lô, mỗi lô rộng 60 mét vuông. Gia đình ông chọn mua lô thứ 2, nhưng khi khởi công xây dựng lại nhầm sang vị trí lô thứ 2 tính từ đầu ngõ.

Đến khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 10.2024, ông mới phát hiện lô đất của mình thực chất là lô thứ 6.

Sai lầm này đã khiến gia đình 5 người dồn hết tài sản tích góp nhiều năm vào một căn nhà mà họ… không có quyền sở hữu. Ông Đỗ Văn Hữu cho biết nếu buộc phải tháo dỡ thì gia đình sẽ lâm vào cảnh không còn chỗ ở. Ông bày tỏ mong muốn được thương lượng với chủ đất là vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan (46 tuổi, trú phường An Hải, thành phố Hải Phòng), hy vọng được nhượng lại hoặc đổi đất, đồng thời sẵn sàng trả tiền theo giá thị trường và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, bà Loan, là chủ hợp pháp của thửa đất, đã kiên quyết từ chối.

Ngày 11.8, TAND khu vực 1 - thành phố Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm, tuyên buộc vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, trả lại đất cho bà Trần Thị Kim Loan. Không chỉ vậy, gia đình bà Loan còn gửi đơn bổ sung yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bác bỏ tin đồn lãnh đạo Công an Hải Phòng liên quan vụ xây nhà trên đất người khác

Bà Loan cho biết việc chiếm đất và xây dựng trái phép đã khiến gia đình bà thiệt hại nặng nề. Các khoản phát sinh gồm: phí thẩm định giá 15 triệu đồng, tiền thuê nhà 8 triệu đồng mỗi tháng, chi phí thuê giám sát 5 triệu đồng mỗi tháng, cùng nhiều khoản khác. Tổng cộng trong 9 tháng, số tiền đã lên đến hơn 162 triệu đồng. Bà Loan khẳng định con số này sẽ tiếp tục tăng cho đến khi đất được bàn giao lại theo đúng quyền sở hữu hợp pháp.

Trước sức ép từ bản án và yêu cầu bồi thường, gia đình ông Đỗ Văn Hữu vẫn chưa chấp nhận tháo dỡ.

