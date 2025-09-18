Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 255 người được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm
Video Thời sự

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 255 người được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
18/09/2025 22:05 GMT+7

Liên quan vụ máy laser tán sỏi của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã hỏng từ cuối năm 2023, nhưng bệnh viện này vẫn tiến hành kỹ thuật tán sỏi cho hàng trăm bệnh nhân, Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu kiểm tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm (nếu có).

Theo công văn vừa được Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, sự việc có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của người dân vào ngành y tế. Bộ Y tế nhấn mạnh, đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức từ địa phương, dù thông tin đã được phản ánh trên báo chí.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 255 người được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm

Bộ Y tế yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được yêu cầu rà soát quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế; kiểm tra điều kiện hoạt động, công tác cung ứng thuốc, hóa đơn chứng từ, thanh toán chi phí bảo hiểm y tế. Nếu có sai phạm, phải kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng được giao nhiệm vụ rà soát hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, thanh toán và quyết toán chi phí bảo hiểm y tế từ năm 2023 đến nay tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Cơ quan này phải xem xét thu hồi các khoản chi phí không đúng quy định nếu phát hiện sai phạm.

Vụ 255 người được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm: Giám đốc bật khóc, nói 'rất đau lòng'

Không chỉ dừng ở một bệnh viện, Bộ Y tế yêu cầu tỉnh Đắk Lắk kiểm tra toàn diện tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, từ công tác mua sắm, quản lý thiết bị, thuốc men cho đến quy trình chuyên môn kỹ thuật, nhằm ngăn ngừa những rủi ro có thể đe dọa an toàn người bệnh. Đồng thời, kết quả xử lý phải được công khai minh bạch trước dư luận, với báo cáo gửi về Bộ Y tế trước 13 giờ ngày 19.9.

Khám phá thêm chủ đề

tán sỏi máy tán sỏi Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tin tức Đắk Lắk Tán sản dù máy hỏng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận