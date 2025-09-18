Theo công văn vừa được Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, sự việc có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của người dân vào ngành y tế. Bộ Y tế nhấn mạnh, đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức từ địa phương, dù thông tin đã được phản ánh trên báo chí.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 255 người được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm

Bộ Y tế yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được yêu cầu rà soát quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế; kiểm tra điều kiện hoạt động, công tác cung ứng thuốc, hóa đơn chứng từ, thanh toán chi phí bảo hiểm y tế. Nếu có sai phạm, phải kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng được giao nhiệm vụ rà soát hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, thanh toán và quyết toán chi phí bảo hiểm y tế từ năm 2023 đến nay tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Cơ quan này phải xem xét thu hồi các khoản chi phí không đúng quy định nếu phát hiện sai phạm.

Vụ 255 người được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm: Giám đốc bật khóc, nói 'rất đau lòng'

Không chỉ dừng ở một bệnh viện, Bộ Y tế yêu cầu tỉnh Đắk Lắk kiểm tra toàn diện tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, từ công tác mua sắm, quản lý thiết bị, thuốc men cho đến quy trình chuyên môn kỹ thuật, nhằm ngăn ngừa những rủi ro có thể đe dọa an toàn người bệnh. Đồng thời, kết quả xử lý phải được công khai minh bạch trước dư luận, với báo cáo gửi về Bộ Y tế trước 13 giờ ngày 19.9.