Đắk Lắk: 255 bệnh nhân được điều trị tán sỏi thận lúc máy tán sỏi bị hỏng

Ngày 18.9, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức cuộc họp về sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh cho 255 bệnh nhân bị sỏi thận lúc máy tán sỏi laser bị hỏng, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) ẢNH: T.C





Áp giá sai dịch vụ, điều trị tán sỏi cho bệnh nhân dù máy tán sỏi bị hỏng

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị đã kỷ luật 4 cán bộ, xử phạt hành chính gần 20 nhân viên liên quan việc áp giá sai dịch vụ, điều trị bệnh nhân khi máy tán sỏi thận laser bị hỏng ở Khoa Ngoại - Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Ông Giáp cho biết, bệnh viện đã tổ chức rà soát lại toàn bộ hồ sơ bệnh án có liên quan đến 2 nội dung đặt sonde JJ và nội soi tán sỏi qua laser. "Máy tán sỏi laser đã hư từ cuối năm 2023 nhưng vẫn tiếp nhận điều trị cho 255 bệnh nhân có vấn đề về sỏi thận. Việc áp mã dịch vụ khác để thanh toán cho phương pháp điều trị tán sỏi laser là hoàn toàn sai", ông Giáp khẳng định.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), trình bày nội dung sai phạm tại buổi làm việc với Sở Y Tế ẢNH: HỮU TÚ

Theo ông Giáp, bệnh viện đã thành lập tổ xác minh, đánh giá xảy ra sai phạm tại Khoa Ngoại - Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Qua đó, Ban lãnh đạo của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian quan nên để xảy ra sai phạm.

Đối với nội dung liên quan đến quản lý thiết bị y tế và vật tư y tế, Ban lãnh đạo bệnh viện khẳng định không có việc mua bán với các đơn vị ngoài bệnh viện. Thực tế cho thấy, vật tư y tế sonde JJ thiếu cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc điều trị cho bệnh nhân trong một số thời điểm năm 2024 - 2025.

"Bệnh viện có trên 10.000 kỹ thuật điều trị cho nên việc kiểm tra, giám sát rất khó khăn. Chúng tôi sẽ tổ chức thăm khám miễn phí cho 255 bệnh nhân đã thực hiện điều trị bằng phương pháp tán sỏi laser", ông Giáp nói.

Lỗi của các cá nhân

Tại buổi làm việc, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thành lập các đoàn kiểm tra để đánh giá sai phạm xảy ra tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, gây ảnh hưởng đến ngành y tế của vùng.

Ông Nay Phi La cho biết, có thể cán bộ, nhân viên bệnh viện nôn nóng điều trị, tư vấn cho bệnh nhân bằng một phương pháp nhưng lại lập hồ sơ báo cáo bằng một phương pháp khác. "Chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận, đây là một vi phạm của cán bộ trong chuyên môn, không công khai cho bệnh nhân về phương pháp điều trị. Đây là lỗi của các cá nhân chứ không phải một hệ thống", ông Nay Phi La khẳng định.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thẳng thắn nhìn nhận sai phạm xảy ra tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên ẢNH: HỮU TÚ

Ông Nay Phi La thông tin thêm, qua vụ việc này, Sở nhận thấy các cán bộ, nhân viên ngành y tế có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý các cá nhân có vi phạm.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thời điểm đoàn kiểm tra tại bệnh viện, ghi nhận năm 2024 có 480 ca thực hiện tán sỏi laser trong giai đoạn máy tán sỏi đã bị hỏng, không còn sử dụng từ tháng 11.2023.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với báo chí, lãnh đạo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin chỉ có 255 bệnh nhân được điều trị tán sỏi laser trong khi máy đã bị hỏng.