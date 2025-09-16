Cần cơ chế giám sát, xử lý nghiêm cơ quan vi phạm

Như Thanh Niên đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử (Chỉ thị số 24/CT-TTg).

Từ 15.9, người dân làm thủ tục bay nội địa bằng VNeID và sinh trắc học ẢNH: NHẬT THỊNH

Chỉ thị nêu rõ thời gian qua các giải pháp công nghệ số trong nhiều lĩnh vực: giáo dục, giao thông, hành chính công… đã được triển khai, bước đầu phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.

Tuy nhiên, dù đã triển khai tích hợp giấy tờ trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) nhưng nhiều đơn vị vẫn yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trong khi dữ liệu đã được tích hợp trên VNeID.

Chỉ thị nêu rõ tuyệt đối không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình các loại giấy tờ đã tích hợp trên VNeID.

Các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Công an cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 324 thủ tục hành chính đã được tích hợp trên VNeID thay thế giấy tờ vật lý và 196 thủ tục hành chính có nguồn dữ liệu đang khai thác từ các bộ, ngành sử dụng để đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thành trong tháng 9.

Dữ liệu dùng chung, sao phải ngại?

Rất trông chờ chỉ thị của người đứng đầu Chính phủ sớm được hiện thực hóa ngay trong tháng 9 này, bạn đọc (BĐ) Lưu Minh phân tích: "Trước đây yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ vì dữ liệu bộ, ngành mạnh ai nấy quản, nay buộc phải liên thông trong cơ sở dữ liệu quốc gia thì không lý do gì để yêu cầu phải xuất trình nữa. Ủng hộ quyết liệt chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực liên thông dữ liệu".

Chia sẻ kỳ vọng về việc VNeID sẽ sớm trở thành một "trợ lý số di động", BĐ Minh Nghĩa nêu: "Dữ liệu quản lý dùng chung là hợp lý, hiện đại, sao phải ngại? Bên cạnh tốc độ xử lý thủ tục, việc dùng chung dữ liệu còn giúp từng bộ, ngành kiểm tra, đối chiếu chéo thông tin mình đang nắm giữ, càng an toàn, chặt chẽ".

"Có đến 324 thủ tục hành chính đã được tích hợp trên VNeID dễ dàng thay thế giấy tờ vật lý, con số này không ít đâu, nếu liên thông dữ liệu thực sự thông suốt, đây quả thật là đột phá", BĐ Hoàng Lê nhận xét. Tán thành, BĐ Trường Lưu viết: "Thật khó hiểu khi ở cấp trên thì chủ trương thông suốt còn xuống đến cấp cơ sở vẫn bắt người dân nộp đủ loại giấy tờ đã tích hợp vào VNeID. Làm vậy, dễ khiến người dân nghĩ là cán bộ còn chưa tin vào VNeID, huống hồ mình".

Đặt mình vào vị trí NGƯỜI DÂN

Nhận xét về những rào cản, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ đưa VNeID trở thành "một phần trong đời sống xã hội", BĐ Hoinguyen chia sẻ: "Muốn người dân mạnh dạn tham gia chuyển đổi số, chính các cơ quan quản lý phải đi đầu, làm gương để giúp người dân cảm thấy tiện lợi, nhanh chóng khi làm các thủ tục trên nền tảng số".

Nhắc đến việc từ ngày 15.9, các đường bay nội địa đều sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục, BĐ TuanAn thốt lên: "Tiện lợi, nhanh chóng, ai mà chẳng thích. Hy vọng VNeID sẽ sớm được khơi thông trong nhiều lĩnh vực khác". Cùng nhận định, BĐ Tung Lam nêu: "Chuyển đổi số quyết liệt để giảm chi phí, tiết kiệm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính là điều nên thực hiện ở tất cả các lĩnh vực. Cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao năng lực".

"Từng cơ quan quản lý phải đặt mình vào vị trí người dân luôn mong mỏi thủ tục thuận tiện, không mất nhiều chi phí, thời gian… để lắng nghe, để thay đổi sâu sắc", BĐ Trịnh Cường gửi gắm. Trong khi đó, BĐ Thuy Linh Luong kiến nghị: "Thủ tướng đã chỉ thị, các cơ quan đơn vị hành chính phải thực thi nghiêm. Bên cạnh ý thức tự giác, cần cơ chế kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm để kỷ cương hành chính được tôn nghiêm".

- Hệ sinh thái dữ liệu thông suốt, liên kết thanh toán thông minh, là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa dịch vụ công. Thủy Lê - Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà phải là giải pháp tạo ra giá trị thực tế. phung tuan anh - Lãnh đạo cần vi hành, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các cơ quan, công chức làm khó người dân. Hai Son



