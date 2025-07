Công an TP.HCM: Không để người dân xuất trình giấy tờ đã có trong dữ liệu

Ngày 15.7, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19.6.2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM.

Hội nghị do đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM chủ trì.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2025, PC06 đã chủ công triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Về mặt tổ chức, TP.HCM đã thành lập tổ công tác liên ngành giám sát, hỗ trợ nhằm bảo đảm nhân lực và hạ tầng phục vụ thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.



Ứng dụng VNeID tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân. Đã có hơn 1,8 triệu lượt công dân tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 thông qua VNeID.

Theo PC06, về công tác cấp định danh điện tử cho tổ chức, toàn TP.HCM đã cấp 199.439 tài khoản, trong đó phần lớn là cho doanh nghiệp, chiếm 98,6% (tương đương 196.713 tài khoản).

Công an TP.HCM đã hướng dẫn công an cấp xã rà soát hơn 14,8 triệu nhân khẩu trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập địa giới hành chính. Việc rà soát nhằm phục vụ điều chỉnh thông tin địa chỉ cư trú trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo cơ sở triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để bảo đảm công tác an ninh trật tự và hoạt động hành chính được thông suốt, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan cấp, phát và bàn giao hơn 1.000 con dấu mới cho các đơn vị hành chính cấp xã. Việc cấp phát được triển khai kịp thời, giúp các đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn. Dự kiến trong thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục thực hiện cấp phát hơn 32.500 con dấu cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Người nước ngoài đi đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, PC06 đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh, phát hiện 133 vụ vi phạm. Qua đó, xử phạt hành chính 52 trường hợp với hơn 944 triệu đồng. Trong đó có một số vụ liên quan đến hoạt động cung cấp và tổ chức sử dụng các loại chất cấm như bóng cười, shisha…

Công an TP.HCM đánh giá những kết quả trên góp phần giữ vững an ninh xã hội, hỗ trợ triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn TP.HCM.

Giải quyết thủ tục hành chính, không được để người dân đi lại nhiều lần

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Dương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy thành tích, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua sơ kết. Trong đó nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an trên từng lĩnh vực công tác.

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị các phòng nghiệp vụ tập trung nguồn lực hỗ trợ 168 phường, xã, đặc khu tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lại bộ máy.

Công an TP.HCM sẽ thành lập tổ thường trực 24/7 để giải đáp các vướng mắc phát sinh từ công an cấp xã và các sở, ngành liên quan đến lĩnh vực cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đặc biệt là công tác quản lý con dấu và cung cấp dịch vụ công.

Về nhóm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, xử lý theo đúng thẩm quyền, bảo đảm không để chậm trễ, không để người dân đi lại nhiều lần hoặc phải xuất trình các giấy tờ đã có trong dữ liệu.

"Các đơn vị phải niêm yết công khai quy trình thủ tục hành chính, số điện thoại trực ban, chỉ huy công an cấp xã tại trụ sở và điểm tiếp dân. Không gian tiếp dân phải bảo đảm trang trọng, sạch đẹp, có nước uống phục vụ người dân", đại tá Nguyễn Đình Dương lưu ý.

Về công tác dữ liệu dân cư, đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu duy trì nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống". Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu trong đợt cao điểm 90 ngày đêm cập nhật dữ liệu hôn nhân và đẩy nhanh tiến độ cấp định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức, phấn đấu đạt 100%.

Đồng thời thực hiện các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung nhằm giảm yêu cầu về giấy tờ trong các thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp theo đúng tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ.