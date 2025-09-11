Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sẽ gắn mã định danh cho từng thửa đất

Đình Sơn
Đình Sơn
11/09/2025 11:58 GMT+7

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi các Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, gắn mã định danh cho từng thửa đất.

Cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương khẩn trương triển khai việc chỉnh lý, tổ chức lại cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình chính quyền hai cấp. Bổ sung thông tin về mã định danh thửa đất nhằm sẵn sàng kết nối, tích hợp với hệ thống địa danh địa điểm quốc gia, nền tảng địa chỉ số quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Để thống nhất thực hiện công tác chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và xây dựng mã định danh thửa đất, Cục Quản lý đất đai đã xây dựng tài liệu phương án kỹ thuật chỉnh lý cơ sở dữ liệu khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mã định danh thửa đất.

Sẽ gắn mã định danh cho từng thửa đất- Ảnh 1.

Sẽ gắn mã định danh cho từng thửa đất

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai, mã định danh thửa đất là một mã được gắn cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên toàn quốc. Một thửa đất cụ thể chỉ có một mã định danh duy nhất. Mã định danh thửa đất được quy định tại Thông tư 09/2024 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Quy trình xây dựng mã định danh thửa đất có bốn bước gồm: xác định điểm đặc trưng của thửa đất, tính chuyển vị trí từ hệ tọa độ VN2000 của Việt Nam sang hệ tọa độ quốc tế WGS84, mã hóa vị trí điểm đặc trưng của thửa đất và cập nhật mã định danh của thửa đất vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Mã định danh thửa đất là chuỗi gồm 12 ký tự được mã hóa theo vị trí địa lý trong hệ tọa độ địa lý quốc tế WGS84 của thửa đất. Mã định danh thửa đất được mã hóa từ vị trí địa lý của thửa đất theo thuật toán GeoHash - thuật toán mã hóa một tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) thành một chuỗi ký tự chữ và số ngắn gọn.

TP.HCM lập tổ công tác thực hiện Nghị quyết 171

TP.HCM lập tổ công tác thực hiện Nghị quyết 171

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 171 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng làm Tổ trưởng.

