Theo đó, Tổ công tác rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội (Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 171) do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng làm Tổ trưởng.

TP.HCM lập tổ công tác thực hiện Nghị quyết 171 ẢNH: ĐÌNH SƠN

Quyết định nêu rõ, Tổ công tác có trách nhiệm rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 171 và Nghị định số 75 của Chính phủ.

Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm triệu tập cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên trong tổ bằng văn bản về các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục. Đồng thời, chịu trách nhiệm đánh giá các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục, gồm: sự phù hợp của khu đất, thửa đất thực hiện dự án với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt; tổng diện tích đất ở trong các dự án thí điểm không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt.

Đối với trường hợp dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện dự án thí điểm phải không thuộc danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất được HĐND TP.HCM thông qua theo quy định tại luật Đất đai. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá của Tổ công tác, Tổ trưởng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, lập danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm và hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP.HCM, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết ban hành danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm.

Sau khi HĐND thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm mà còn có tổ chức kinh doanh bất động sản đề xuất các khu đất đáp ứng quy định, Tổ trưởng tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá để đề xuất bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 171 có hiệu lực từ ngày 1.4 và thực hiện trong 5 năm, nhằm mục đích tạo nguồn cung nhà ở bằng cách cho phép chủ đầu tư có thể nhận và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải đất ở để phát triển dự án. Ngay sau đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 75 để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 171.



