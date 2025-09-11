Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM lập tổ công tác thực hiện Nghị quyết 171

Đình Sơn
Đình Sơn
11/09/2025 11:04 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 171 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng làm Tổ trưởng.

Theo đó, Tổ công tác rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội (Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 171) do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng làm Tổ trưởng.

TP.HCM lập tổ công tác thực hiện Nghị quyết 171 - Ảnh 1.

TP.HCM lập tổ công tác thực hiện Nghị quyết 171

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Quyết định nêu rõ, Tổ công tác có trách nhiệm rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 171 và Nghị định số 75 của Chính phủ.

Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm triệu tập cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên trong tổ bằng văn bản về các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục. Đồng thời, chịu trách nhiệm đánh giá các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục, gồm: sự phù hợp của khu đất, thửa đất thực hiện dự án với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt; tổng diện tích đất ở trong các dự án thí điểm không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt.

Đối với trường hợp dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện dự án thí điểm phải không thuộc danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất được HĐND TP.HCM thông qua theo quy định tại luật Đất đai. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá của Tổ công tác, Tổ trưởng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, lập danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm và hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP.HCM, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết ban hành danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm.

Sau khi HĐND thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm mà còn có tổ chức kinh doanh bất động sản đề xuất các khu đất đáp ứng quy định, Tổ trưởng tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá để đề xuất bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 171 có hiệu lực từ ngày 1.4 và thực hiện trong 5 năm, nhằm mục đích tạo nguồn cung nhà ở bằng cách cho phép chủ đầu tư có thể nhận và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải đất ở để phát triển dự án. Ngay sau đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 75 để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 171.


Tin liên quan

Sau 2 tháng hợp nhất, TP.HCM tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ đất đai

Sau 2 tháng hợp nhất, TP.HCM tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ đất đai

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, sau hơn hai tháng đi vào vận hành, đối với 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, 156/168 UBND cấp xã đã tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ đất đai.

Khám phá thêm chủ đề

dự án TP.HCM địa ốc Bất động sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận