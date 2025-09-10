Nhiều dự án giao thông trọng điểm của Lâm Đồng chậm tiến độ

Ngày 10.9, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, thông tin trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm nhưng chậm tiến độ.

Các dự án chậm tiến độ như: cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng); cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; cao tốc Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - Chơn Thành (Đồng Nai), cải tạo nâng cấp QL28B; giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết một số công trình trọng điểm chậm tiến độ, chưa thể triển khai thi công do còn vướng mắc trong công tác đền bù ẢNH: L.V

Nguyên nhân chính là do còn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Hầu hết các dự án chưa hoàn thành bảng giá đất nên chưa thể đền bù cho dân và giải phóng mặt bằng. Đơn cử, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã khởi công hơn 2 tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa giải phóng được mặt bằng, chưa thể thi công.

Sở Xây dựng đang chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ hằng tuần tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Thi công cầu cạn trên tuyến QL28B nối Mũi Né với Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Các dự án trọng điểm chậm tiến độ hoặc chưa triển khai cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Đến hết tháng 8.2025, toàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện giải ngân vốn đầu tư công được 6.369 tỉ đồng, đạt 33,7% kế hoạch - kết quả này vẫn thấp so với mặt bằng chung cả nước là 39,9%.

Liên quan vấn đề này, trước đó, ngày 9.9, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng.





Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ tư từ trái sang) và các phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

ẢNH: CTV

Ông Mười nhấn mạnh, ngoài nguyên nhân khách quan, vẫn còn nhiều nguyên nhân chủ quan dẫn đến tiến độ giải ngân vốn chậm. Yêu cầu các ban quản lý dự án xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ các công trình, tránh trường hợp đổ thừa hoàn toàn cho công tác giải phóng mặt bằng. Bởi hiện nay, nhiều dự án có mặt bằng rất đẹp nhưng không thi công. Chủ đầu tư cần đốc thúc, kiên quyết đối với các nhà thầu. Đơn vị nào làm không được, chủ đầu tư thẳng thắn phê bình công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, khối lượng vốn đầu tư công còn lại của năm 2025 là rất lớn. Bình quân, trong 4 tháng cuối năm, Lâm Đồng phải nỗ lực giải ngân 3.600 tỉ đồng/tháng mới có thể hoàn thành chỉ tiêu.