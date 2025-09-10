QL28B nối Mũi Né - Đà Lạt sẽ hoàn thiện vào cuối năm nay?

Ngày 10.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra công trình sửa chữa, nâng cấp QL28B, đã đánh giá ví von: "Cơ bản không còn tình trạng cỏ mọc ở công trường nữa" - ý nói là có thi công.

Xe thi công để ở lề đường tại công trường bánh xích gỉ sét ẢNH: QUẾ HÀ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại đoạn thuộc công trình này (đoạn từ QL1 vào đến nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết), hiện trường ngổn ngang, nhếch nhác.

Chị Mai Thị B. nhà ở ngay khu vực cầu vượt đường sắt (khoảng km số 5) cho biết: "Cả tháng nay có thấy công nhân thi công đâu, không hiểu sao sáng nay có ai kiểm tra hay sao mà có chiếc xe ủi ra cào đất (?)", chị B. nói.

Sắt thép trên công trường cũng để gỉ ẢNH: QUẾ HÀ

Tại điểm thi công cầu Suối Tre (dài chừng 12 m), có một chiếc máy múc đứng im, mắt xích bánh xe đã gỉ sét. Bên lề đường, một đống sắt thép đủ các loại cũng gỉ sét.

Một người cởi trần trong lán trại chỉ tay về hướng QL1 nói với PV rằng "mấy ông ấy ra cầu Sông Lũy thi công hết rồi".

Lán trại của công nhân chỉ có một người trông coi công trình ẢNH: QUẾ HÀ

Chúng tôi ra cầu Sông Lũy (cây cầu dài nhất tuyến QL28B bắc qua sông Lũy, thuộc xã Lương Sơn). Tại đây, giữa cầu có 2 công nhân đang cột dây thép. Một chiếc máy nhỏ đang khoan đục bê tông. Dù thi công một nửa đường, cho xe cộ lưu thông nửa còn lại, nhưng đơn vị thi công không hề có người hướng dẫn xe hai đầu cầu, mạnh xe nào xe nấy chạy. Một người dân nhà sát cầu cho biết, lâu nay công nhân thi công cầu chỉ vài ba người.

Thi công cầu Sông Lũy chỉ có 2 công nhân và chiếc máy khoan nhỏ, không có người hướng dẫn xe cộ lưu thông qua cầu ẢNH: QUẾ HÀ

Đáng chú ý, tại khu vực Km số 4, một bên đường đã được đơn vị thi công ủi sâu như cái thông hào to, rộng ven đường, nhưng không có dây kéo phản quang báo hiệu cho người đi đường. Nếu đi xe ban đêm không chú ý rất dễ rớt xuống cái "bẫy" này.

Đào đường rất sâu rồi bỏ đó, không có dây phản quang cảnh báo, xe cộ lưu thông ban đêm dễ rơi xuống cái "bẫy" này ẢNH: QUẾ HÀ

Suốt đoạn tuyến mà chúng tôi đi khảo sát có những đoạn có nhiều bảng ghi chữ "công trường đang thi công, xin lỗi đã làm phiền" dựng ven đường, nhưng không hề có bóng dáng người. Đó là chưa kể cảnh mỗi khi có xe tải đi qua, đường bụi mù mịt.

Bên lán trại sát đường, một vài công nhân ngồi uống nước, xe cộ để nằm im không hề có dấu hiệu thi công.

Một đoạn có xe đang thi công (Km13) không tưới nước khiến bụi mịt mù, ảnh chụp sáng 10.9 ẢNH: Q.H

Phải "về đích" vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi đi khảo sát hết tuyến QL28B từ Ninh Gia (H.Đức Trọng cũ) xuống đến ngã ba Lương Sơn (giao nhau với QL1, thuộc TT.Lương Sơn, H.Bắc Bình cũ), đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp dẫn đầu, đã về Nhà văn hóa xã Lương Sơn để nghe đại diện chủ đầu tư và chính quyền xã báo cáo.

Theo báo cáo của đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 5 (Ban QLDA 5, thuộc Bộ Xây dựng) thì toàn tuyến QL28 dài 68 km, hiện chỉ còn khoảng 6 km chưa được bàn giao mặt bằng.

Đại diện Ban QLDA 5 báo cáo tại buổi làm việc, trưa 10.9 ẢNH: QUẾ HÀ

Mặt bằng chưa được bàn giao chủ yếu thuộc địa bàn xã Lương Sơn (thị trấn Lương Sơn và xã Sông Bình, H.Bắc Bình, Bình Thuận cũ). Cũng theo đại diện ban QLDA 5, hiện toàn tuyến đã thảm nhựa được 33 km, chủ yếu ở khu vực H.Đức Trọng cũ, Lâm Đồng.

Các đơn vị thi công vẫn đang tích cực triển khai nhưng do "sáng nắng chiều mưa" khiến việc thi công bị chậm tiến độ.

Theo chủ đầu tư, tại Km3, Km6, Km18 "có một số hộ dân cản trở thi công, dù đã bàn giao mặt bằng". Tuy nhiên vị đại diện Ban QLDA 5 không nói nguyên nhân vì sao.

Lãnh đạo UBND xã Lương Sơn báo cáo tại buổi làm việc cho biết, một số hộ dân ở ven QL28B chưa thỏa thuận giá bồi thường, nên chưa có mức giá được phê duyệt, dẫn đến chưa thể bàn giao, tổng cộng có khoảng 150 hộ dân vẫn chưa thống nhất giá đền bù.

Ngoài ra, còn tình trạng di dời các công trình điện, thông tin, ống nước trên suốt chiều dài tuyến đến nay vẫn chưa xong. Theo đó, còn khoảng 2.000 ống nước và 51 trụ điện chưa được di dời.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát tuyến QL28B, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cho biết, công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này vô cùng quan trọng đối với tỉnh Lâm Đồng. Nó không chỉ phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, mà phục vụ cho việc đi lại của bà con từ hai vùng du lịch là Mũi Né - Đà Lạt.

Theo đánh giá của ông Hiệp, so với lần kiểm tra trước (ngày 15.7) thì lần này "tiến độ tốt hơn" và đặc biệt là "cơ bản không còn tình trạng cỏ mọc ở công trường nữa" - ý nói công trường có thi công.

Tuy nhiên, ông Võ Ngọc Hiệp đánh giá tiến độ thi công như vậy là "quá chậm so với yêu cầu". Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nếu "đổ thừa" cho việc không bàn giao mặt bằng thì không đúng. "Thực tế đã bàn giao chiều dài 19 km, nhưng suốt chiều dài này không hề có bóng dáng thi công", ông Hiệp thẳng thắn.

Ông Hiệp còn cho rằng việc người dân "bất mãn" với đơn vị thi công là điều dễ hiểu, vì thi công quá chậm. Điều này dễ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Ông Hiệp còn đặc biệt lo ngại là công trình cầu vượt đường sắt Bắc - Nam (nút mở rộng quan trọng nhất ngay đoạn đầu dự án) đến nay vẫn hầu như chưa thi công gì.

Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cuối tháng 9 phải bàn giao hết mặt bằng và đến ngày 31.12.2025 cơ bản phải xong toàn tuyến QL28B ẢNH: QUẾ HÀ

Trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị chủ đầu tư phải yêu cầu các nhà thầu cam kết thi công đạt khối lượng công trình như cam kết, về đích vào ngày 31.12.2025. Thi công phải đảm bảo an toàn, chất lượng và không ảnh hưởng đến đời sống của người dân hai bên đường.

Đối với chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND xã Lương Sơn, ông Hiệp yêu cầu phải khẩn trương xác định giá đền bù để bồi thường cho dân. "Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trước hết là trách nhiệm địa phương, sau đó là trách nhiệm của các đơn vị sở ngành và của UBND tỉnh. Phấn đấu đến hết tháng 9 phải bàn giao xong mặt bằng, hết tháng 10 đưa đoạn thuộc H.Đức Trọng cũ vào khai thác phục vụ người dân. Quyết tâm đến 31.12.2025 phải cơ bản xong toàn tuyến QL28", Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp kết luận.



