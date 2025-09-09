Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cưỡng chế tháo dỡ công trình lấn chiếm lối đi chung ở P.Xuân Hương - Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
09/09/2025 13:23 GMT+7

P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) lên kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ phần công trình lấn chiếm lối đi chung làm kho, nhà vệ sinh ở đường Phan Đình Phùng.

Ngày 9.9, ông Nguyễn Ngọc Hậu, Phó chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết đang chỉ đạo đơn vị liên quan lên kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ phần công trình lấn chiếm lối đi chung làm kho, nhà vệ sinh ở đường Phan Đình Phùng.

Cưỡng chế tháo dỡ công trình lấn chiếm lối đi chung ở P.Xuân Hương - Đà Lạt- Ảnh 1.

Hẻm giữa nhà 67 và 69 Phan Đình Phùng là lối đi chung, bị chiếm dụng làm cửa cuốn bịt lối vào

ẢNH: L.V.

Ông Hậu cho biết sau khi Báo Thanh Niên ngày 8.8 đăng bài phản ánh việc lấn chiếm lối đi chung làm kho, nhà vệ sinh ở hẻm giữa nhà 67 và 69 Phan Đình Phùng, P.1, TP.Đà Lạt cũ (nay là P.Xuân Hương - Đà Lạt), cùng ngày, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị P.Xuân Hương - Đà Lạt đã đến kiểm tra, xác minh.

Qua thực tế kiểm tra ghi nhận hộ dân liên quan chưa chấp hành tháo dỡ, di dời phần công trình tại lối đi chung của thửa đất số 74, 78, tờ bản đồ số 5 theo nội dung Quyết định số 257/QĐ -CCXP (Quyết định 257) ngày 29.1.2024 của UBND TP.Đà Lạt (cũ).

Do đó, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt ra thông báo số 39/UBND-KTHT, yêu cầu bà Hoa khẩn trương, nghiêm túc tự giác chấp hành tháo dỡ, di dời toàn bộ phần công trình theo nội dung Quyết định số 257 của UBND TP.Đà Lạt (cũ) trước ngày 16.8.2025. Quá thời hạn nêu trên, nếu bà Hoa không chấp hành,  UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt sẽ tổ chức xử lý, cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Thực tế, đến sáng 9.9, công trình lấn chiếm lối đi chung làm kho, nhà vệ sinh ở đường Phan Đình Phùng vẫn chưa tháo dỡ.

Một hộ dân lấn chiếm lối đi chung để làm kho chứa hàng, xây nhà vệ sinh, từ đầu năm 2024, UBND TP.Đà Lạt (cũ) yêu cầu người vi phạm tháo dỡ, nhưng đến nay vẫn tồn tại.

Xem thêm bình luận