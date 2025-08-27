Nha Trang: Đường Lê Thánh Tôn phải hoàn thành trước ngày 18.9

Ngày 27.8, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản đề nghị đơn vị thi công dự án đường Lê Thánh Tôn - Nha Trang đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trước đó, ngày 5.8, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 2095/BQL-QLDANT gửi Công ty CP đầu tư và xây dựng Khánh Anh (nhà thầu thi công) về việc khẩn trương cung cấp vật tư, thiết bị đầy đủ, tăng cường nhân lực, bố trí thêm mũi thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Dự án đường Lê Thánh Tôn - Nha Trang đang chậm tiến độ ẢNH: H.L

Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thực hiện dự án vẫn rất chậm, không đảm bảo tiến độ. Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đề nghị nhà thầu khẩn trương cung cấp vật tư, thiết bị đầy đủ, tăng cường nhân lực, bố trí thêm mũi thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Yêu cầu đoạn từ đầu tuyến đến đường Ngô Gia Tự hoàn thiện tất cả các hạng mục bó vỉa, vỉa hè, hào kỹ thuật, thảm nhựa..., dọn dẹp vệ sinh đảm bảo an toàn giao thông trước ngày 1.9. Đoạn từ Ngô Gia Tự về cuối tuyến hoàn thiện tất cả các hạng mục bó vỉa, vỉa hè, hào kỹ thuật, thảm nhựa trước ngày 18.9. Nếu nhà thầu vẫn tiếp tục chậm trễ, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa sẽ xử lý theo quy định.

Đề nghị hoàn thiện các hạng mục còn dang dở trước thời điểm khai giảng

Cùng ngày (27.8), ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND P.Nha Trang, cho biết liên quan đến dự án đường Lê Thánh Tôn - Nha Trang chậm tiến độ, ngày 8.8 UBND phường đã có công văn yêu cầu nhà thầu và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nội dung công văn có nêu: nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường học trên địa bàn phường chuẩn bị khai giảng năm học mới 2025 - 2026, UBND P.Nha Trang đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục còn dang dở tại xung quanh khu vực các trường học trước thời điểm khai giảng (trước ngày 25.8); đảm bảo lòng đường, vỉa hè luôn được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, không để vật liệu xây dựng, phế thải bừa bãi dưới lòng đường gây cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường; bố trí biển báo, rào chắn, đèn báo hiệu (ban đêm) theo đúng quy định về báo hiệu đường bộ; bố trí người điều tiết giao thông trong giờ cao điểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và học sinh khi di chuyển.

Như Thanh Niên ngày 26.8 đã thông tin, dự án đường Lê Thánh Tôn đến đoạn từ Ngã Sáu đến đường Trần Phú, P.Nha Trang (Khánh Hòa) được khởi công từ tháng 2.2025, thời gian thi công 180 ngày (hoàn thành trong tháng 8.2025). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 30,4 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP.Nha Trang (cũ) làm chủ đầu tư; Công ty CP Đầu tư và xây dựng Khánh Anh là nhà thầu xây dựng. Đến thời điểm này, dù gần hết thời gian dự án hoàn thành nhưng nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang. Theo nhà thầu thi công, dự án đang chậm tiến độ, dự kiến đến đầu tháng 9 công trình sẽ hoàn thành khoảng 60% khối lượng.