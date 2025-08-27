Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nha Trang: Đường Lê Thánh Tôn phải hoàn thành trước ngày 18.9

Hiền Lương
Hiền Lương
27/08/2025 12:00 GMT+7

Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu đơn vị thi công dự án cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn, thuộc P.Nha Trang (dự án đường Lê Thánh Tôn - Nha Trang) đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày 18.9.

Ngày 27.8, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản đề nghị đơn vị thi công dự án đường Lê Thánh Tôn - Nha Trang đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trước đó, ngày 5.8, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 2095/BQL-QLDANT gửi Công ty CP đầu tư và xây dựng Khánh Anh (nhà thầu thi công) về việc khẩn trương cung cấp vật tư, thiết bị đầy đủ, tăng cường nhân lực, bố trí thêm mũi thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Khánh hòa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án đường Lê Thánh Tôn Nha Trang - Ảnh 1.

Dự án đường Lê Thánh Tôn - Nha Trang đang chậm tiến độ

ẢNH: H.L

Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thực hiện dự án vẫn rất chậm, không đảm bảo tiến độ. Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đề nghị nhà thầu khẩn trương cung cấp vật tư, thiết bị đầy đủ, tăng cường nhân lực, bố trí thêm mũi thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Yêu cầu đoạn từ đầu tuyến đến đường Ngô Gia Tự hoàn thiện tất cả các hạng mục bó vỉa, vỉa hè, hào kỹ thuật, thảm nhựa..., dọn dẹp vệ sinh đảm bảo an toàn giao thông trước ngày 1.9. Đoạn từ Ngô Gia Tự về cuối tuyến hoàn thiện tất cả các hạng mục bó vỉa, vỉa hè, hào kỹ thuật, thảm nhựa trước ngày 18.9. Nếu nhà thầu vẫn tiếp tục chậm trễ, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa sẽ xử lý theo quy định.

Đề nghị hoàn thiện các hạng mục còn dang dở trước thời điểm khai giảng

Cùng ngày (27.8), ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND P.Nha Trang, cho biết liên quan đến dự án đường Lê Thánh Tôn - Nha Trang chậm tiến độ, ngày 8.8 UBND phường đã có công văn yêu cầu nhà thầu và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nội dung công văn có nêu: nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường học trên địa bàn phường chuẩn bị khai giảng năm học mới 2025 - 2026, UBND P.Nha Trang đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục còn dang dở tại xung quanh khu vực các trường học trước thời điểm khai giảng (trước ngày 25.8); đảm bảo lòng đường, vỉa hè luôn được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, không để vật liệu xây dựng, phế thải bừa bãi dưới lòng đường gây cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường; bố trí biển báo, rào chắn, đèn báo hiệu (ban đêm) theo đúng quy định về báo hiệu đường bộ; bố trí người điều tiết giao thông trong giờ cao điểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và học sinh khi di chuyển.

Như Thanh Niên ngày 26.8 đã thông tin, dự án đường Lê Thánh Tôn đến đoạn từ Ngã Sáu đến đường Trần Phú, P.Nha Trang (Khánh Hòa) được khởi công từ tháng 2.2025, thời gian thi công 180 ngày (hoàn thành trong tháng 8.2025). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 30,4 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP.Nha Trang (cũ) làm chủ đầu tư; Công ty CP Đầu tư và xây dựng Khánh Anh là nhà thầu xây dựng. Đến thời điểm này, dù gần hết thời gian dự án hoàn thành nhưng nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang. Theo nhà thầu thi công, dự án đang chậm tiến độ, dự kiến đến đầu tháng 9 công trình sẽ hoàn thành khoảng 60% khối lượng.

Tin liên quan

Nha Trang: Dự án đường huyết mạch Lê Thánh Tôn chậm tiến độ

Nha Trang: Dự án đường huyết mạch Lê Thánh Tôn chậm tiến độ

Mặc dù là tuyến đường huyết mạch của trung tâm Nha Trang, nhưng việc triển khai thi công dự án cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn vẫn ngổn ngang dù thời gian thi công gần hết.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa Nha Trang Đường Lê Thánh Tôn giao thông Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hoà chậm tiến độ thi công Nhà thầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận