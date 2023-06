Khánh Hòa động thổ Cung văn hóa thiếu nhi hơn 544 tỉ đồng

Cung văn hóa thiếu nhi Khánh Hòa được HĐND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 15.11.2022 với tổng mức đầu tư hơn 544 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Dự án được xây dựng với tổng diện tích khu đất 2,71 ha (trong đó: Công trình Cung Thiếu nhi, diện tích: 6.997,3 m2; Công trình Quảng trường, diện tích: 3.922 m2; Công trình Khu thể thao - cây xanh, diện tích: 10.948,1 m2; Công trình đất giao thông, diện tích: 5.257 m2). Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý 2/2025.



Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tổ chức nghi thức động thổ dự án HL

Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa được xây dựng trên khuôn viên Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa hiện hữu, được xây dựng cách đây gần 30 năm. Nơi đây từng gắn bó với nhiều thế hệ thiếu niên, nhi đồng của tỉnh Khánh Hòa. Khi đó, công trình này là niềm tự hào của tỉnh bởi được đầu tư bài bản, kiến trúc hiện đại và có vị trí đắc địa ở trung tâm TP.Nha Trang. Tuy nhiên, qua thời gian, không gian và kiến trúc công trình hiện không đáp ứng được nhu cầu vui chơi, sinh hoạt, rèn luyện của các thế hệ thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Vì thế, bao năm nay, người dân Khánh Hòa mong mỏi chờ một công trình nhà thiếu nhi mới xứng tầm hơn.

Khu đất dành để xây dựng Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa được xem là đất "kim cương" tại TP.Nha Trang khi nằm ngay khu vực ngã sáu TP.Nha Trang, đối diện với nhà thờ đá Nha Trang, với 3 mặt tiền giáp các đường Thái Nguyên, Lê Thành Phương và Yersin. Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ động thổ HL

Theo ông Hồ Tấn Quang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa, mục tiêu dự án nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, phát huy hiệu quả của khu đất; tạo điểm nhấn về kiến trúc công trình văn hóa của TP.Nha Trang, cũng như tỉnh Khánh Hòa; là nơi sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi giải trí và nơi học tập các môn năng khiếu nghệ thuật, thể chất, nghi thức... của các cháu thiếu nhi; đồng thời phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quà cho các cháu học sinh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 HL

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm, rất ý nghĩa của tỉnh, là nơi sinh hoạt văn hóa, rèn luyện thể chất bổ ích cho nhiều thế hệ tương lai. Vì thế, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư dự án phải bám sát, giám sát công trình từ khi động thổ đến lúc khánh thành, trên tinh thần công trình phải đảm bảo về chất lượng, thẩm mỹ và tiết kiệm. Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũng cảm ơn các thế hệ học sinh của các trường học xung quanh khuôn viên nhà văn hóa thiếu nhi cũ đã nhường đất cho dự án Cung văn hóa thiếu nhi được xây dựng nên, đáp ứng mong mỏi của người dân và trẻ em tỉnh nhà.

Công ty CP Kiến trúc xây dựng Nhà Vui đạt giải nhất cuộc thi kiến trúc Cung văn hóa tỉnh Khánh Hòa Theo phương án của Công ty CP Kiến trúc xây dựng Nhà Vui, toàn bộ khu vực được thiết kế với chức năng chính là công viên cây xanh kết hợp cung văn hóa tỉnh đầu tư xây dựng mới. Phương án đã xác định tính chất và chức năng công viên cung văn hóa là công viên văn hóa giáo dục, phục vụ cho nhiều đối tượng. Công viên hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của thành phố và là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa trong các dịp lễ, Tết, các hoạt động thường niên phục vụ người dân và du khách. Cung văn hóa tỉnh Khánh Hòa có chức năng phục vụ học tập các lĩnh vực như: Năng khiếu nghệ thuật, thể chất, nghi thức, khu vui chơi giải trí; đồng thời có các hạng mục công trình nhà hát, rạp chiếu phim, triển lãm, thư viện, nhà thể dục thể thao, khu đào tạo kỹ năng sống… Nhóm tác giả xây dựng phương án này đã phân tích hiện trạng để phân chia các tổ hợp công trình theo chức năng, quy mô từ lớn đến nhỏ. Cụ thể, khối A là trung tâm văn hóa biểu diễn, khán phòng 1.200 chỗ; khối B là nhà học tập chuyên đề, các bộ môn và trung tâm thực hành kỹ năng sống; khối C là nhà hành chính, giáo vụ, thư viện, tầng ở nội trú và các tầng 3, 4 tiếp tục là khối chuyên đề văn thể mỹ, hội họa; khối D là tòa nhà đa năng 300 m2 phục vụ hoạt động thể thao trong nhà, diễn tập sinh hoạt đội nhóm. Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng Nhà Vui cho rằng, phương án có bố cục phân tán làm công trình có quy mô không quá lớn, đồ sộ, nhiều khối với đường cong tạo khối uyển chuyển phong phú. Đặc biệt, phần mái màu đỏ chạy uốn lượn kết nối toàn bộ các khối nhà màu trắng tạo sự liên kết và đối lập kiến trúc, mang nét phóng khoáng, trẻ trung như hình ảnh những chiếc "khăn quàng đỏ" trong không gian. Hình ảnh này giúp nhận diện và là biểu tượng cho cung văn hóa. Tổng diện tích xây dựng công trình 4.564 m2, tuy mật độ xây dựng 16,9% nhưng đảm bảo tốt nhất khả năng phục vụ. Ngoài ra, việc thiết kế hệ thống hành lang dẫn, các sân sinh hoạt đa năng liên kết các khối bổ sung 6.700 m2 sàn tiện ích linh hoạt. Về tổ chức quy hoạch giao thông và cảnh quan, phương án đạt giải nhất này đã tạo ra hệ giao thông tiếp cận linh hoạt, đồng bộ, phân tách rõ các loại hình không gian giao thông. Bãi đỗ xe 1 tầng bán hầm tiếp cận từ 2 đầu đường Thái Nguyên và Yersin có sức chứa 700 xe máy và 200 ô tô. Bãi đỗ xe ngoài trời dọc đường Lê Thành Phương có sức chứa 11 xe 45 chỗ như quy hoạch giao thông, đáp ứng lượng lớn người đổ về tập kết lễ hội tham quan tại cung văn hóa hay các công trình lân cận. Không gian cảnh quan tiếp cận phân tầng từ ngoài vào trong, theo các lớp không gian xanh, thảm cỏ, cảnh quan sân bãi trang trí, đa năng, công trình.



Dự án Cung văn hóa thiếu nhi Khánh Hòa bao gồm 8 khu chức năng: Khối nhà A – khối nhà hát măng non (Bao gồm 3 tầng chính khán phòng + 1 tầng kỹ thuật + 1 sân thượng + 1 mái); Khối nhà B – khối nhà phòng học trung tâm (Bao gồm 4 tầng + 1 tầng mái); Khối nhà C – khối nhà hành chính, phục vụ nội trú (Bao gồm 5 tầng + 1 tầng mái); Khối nhà D – Cung thể thao măng non phục vụ cho các hoạt động thể thao trong nhà, diễn tập sinh hoạt đội nhóm (được bố trí hợp lý trong khu vực liền kề các sân TDTT); Khu E – cụm sân thể dục thể thao rèn luyện thể chất; Khu F – hồ bơi ngoài trời phục vụ cho việc giảng dạy, thi đấu cho thanh thiếu niên của tỉnh; Khu G – quảng trường và biểu diễn nhạc nước nghệ thuật; Khu H – khu vui chơi thiếu nhi.

Một số hình ảnh phối cảnh Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa:

NGUYỄN THU PHONG

NGUYỄN THU PHONG

NGUYỄN THU PHONG

NGUYỄN THU PHONG

NGUYỄN THU PHONG

NGUYỄN THU PHONG

NGUYỄN THU PHONG