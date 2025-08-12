Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Becamex IDC kiến nghị đẩy nhanh bàn giao mặt bằng thi công đường Vành đai 4 TP.HCM

Đỗ Trường
Đỗ Trường
12/08/2025 12:59 GMT+7

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, lãnh đạo Tổng công ty Becamex IDC đã kiến nghị đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để thi công đường Vành đai 4 TP.HCM.

Sáng 12.8, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM do bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Phó trưởng đoàn) dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tổng công ty Becamex IDC tại phường Bình Dương (TP.HCM).

- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tại buổi làm việc với Tổng công ty Becamex IDC

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng công ty Becamex IDC cho biết dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn từ cầu Thủ Biên (xã Thường Tân, TP.HCM) đến sông Sài Gòn (phường Tây Nam, TP.HCM) có chiều dài khoảng 47,8 km, vốn đầu tư 21.702 tỉ đồng do liên danh Tổng công ty Becamex IDC và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả trúng thầu thi công.

- Ảnh 2.

Cầu Thủ Biên bắc qua sông Đồng Nai là điểm đầu của đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Bình Dương cũ

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đường Vành đai 4 TP.HCM được thiết kế quy mô giai đoạn 1 gồm 4 làn xe đạt chuẩn cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp, đường song hành, vận tốc thiết kế đạt 100 km/giờ. Dự kiến thu hồi trên 250 ha đất của 1.447 hộ dân.

- Ảnh 3.

Đường Vành đai 4 TP.HCM đi trùng đoạn đường Thủ Biên - Đất Cuốc hiện hữu

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo báo cáo của lãnh đạo Tổng công ty Becamex IDC, do các yếu tố khách quan và chủ quan, dẫn đến việc đền bù, giải tỏa và bàn giao mặt bằng đối với Vành đai 4 TP.HCM (đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn) chưa đạt được như tiến độ cam kết, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ của toàn dự án.

- Ảnh 4.

Đường Vành đai 4 TP.HCM dự kiến đi qua phường Thới Hòa (TP.HCM)

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lãnh đạo Becamex IDC kiến nghị TP.HCM đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án, đảm bảo cam kết với Chính phủ.

Trước đó, tháng 6.2025, tại phường Thới Hòa (TP.HCM), Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã phát lệnh khởi công đường Vành đai 4 TP.HCM (đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn); thời gian nhà thầu thi công cam kết thực hiện trong 26 tháng sẽ hoàn thành.

- Ảnh 5.

Đường Vành đai 4 TP.HCM đã hình thành đoạn qua phường Thới Hòa (TP.HCM)

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân đề nghị các sở, ngành liên quan (Sở Tài chính, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Trung tâm Phát triển quỹ đất…) và 9 xã, phường nơi có dự án đi qua phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Becamex IDC, tháo gỡ vướng mắc, thực hiện tốt các công tác bồi thường, tái định cư, bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ cam kết.

Hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đường Vành đai 4 - TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ra 'tối hậu thư' cuối tháng 9.2025 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Xem thêm bình luận