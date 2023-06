CSGT TP.HCM điều tiết giao thông, hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi THPT 2023

Ngày 28.6, các đội, trạm CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM phối hợp công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức, các đội CSGT - trật tự, trực chốt tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 trên địa bàn thành phố.

CSGT điều tiết giao thông tại các điểm thi THPT 2023 TRẦN DUY KHÁNH

Tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (Q.5), từ 6 giờ sáng, các chiến sĩ CSGT đã có mặt điều tiết, phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt.

Tương tự, tại các điểm thi ở các trường THPT Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), THPT Hiệp Bình (TP.Thủ Đức), THPT An Lạc (Q.Bình Tân),… giao thông thông thoáng, các chiến sĩ CSGT tích cực hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn.

Ngoài điều tiết giao thông, tại các điểm thi, CSGT còn tặng nước suối, bút viết, áo mưa cho phụ huynh, học sinh. Phát tờ rơi tuyên truyền giao thông cho phụ huynh, hướng dẫn đậu xe đúng nơi quy định khi chờ đón con.

Các thí sinh được CSGT hỗ trợ nước uống, bút viết trước khi vào kỳ thi TRẦN DUY KHÁNH

Đại úy Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Đoàn Phòng PC08 cho biết đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng, chủ động, sẵn sàng tham gia đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ tại các điểm thi trên địa bàn thành phố để các thí sinh có kỳ thi tốt nhất.

Đại diện Đội CSGT – trật tự Công an TP.Thủ Đức cho hay đơn vị phối hợp công an các phường chủ động trong công tác phân luồng, điều tiết, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi.